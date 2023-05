Nastříhejte starou ponožku a nacpěte ji do PET lahve. Geniální vychytávka!

PET lahve sice na zahradu nepatří, i přesto je tam můžete skvěle využít mnoha způsoby. Jak recyklovat lahve na zahradě, aby z toho byl nějaký užitek? Budete potřebovat nejen plastové lahve, ale třeba také starou ponožku. Je to skvělý trik pro pěstování mnoha rostlin.

PET lahve nevyhazujte, ale recyklujte

Pravdou je, že PET lahve rozhodně nepatří k žádaným designovým doplňkům, které můžete upotřebit doma nebo na zahradě. Nicméně jsou zdarma a jejich použití je velmi variabilní. Na zahradě je šikovně zrecyklujete tolika různými způsoby, že pokud pravidelně nápoje v plastových lahvích kupujete, určitě byste si je měli začít schovávat. Různých malých i větších projektů je celá řada a záleží jen na vás a vaší zahradě, které z nich se vám budou zdát nejpraktičtější.

10 způsobů využití PET lahví na zahradě

Toto pěkné inspirativní video není jen kompilací způsobů použití PET lahví na zahradě. Autor vám názorně ukáže, jak si s lahvemi poradit a přesvědčíte se také, že na výrobu mnohých těchto jednoduchých zlepšováků nebudete potřebovat víc než ostrý nůž, provázek nebo šroubovák:

Proč cpát ponožku do PET lahve?

Proč používá autor videa do zavlažovací nádoby starou ponožku? Je to jednoduché a jistě tušíte, že nejde ani tak moc o ponožky. Do zavlažovacích systémů se hodí jakýkoli savý materiál, ideální je opravdový savý knot, který povede vodu díky vzlínavosti.

Jistě si uvědomujete, jak dobře vzlíná voda. Například, když během deště vaše džíny moknou odspodu. Bavlněná džínovina výborně vede vodu, a to i do výšky více než 20 cm. Právě to je také důležité pro samozavlažovací systémy. Často totiž nemusí jít o víc než jen nádobu s vodou a z ní natažený provázek nebo knot, který vede do nádoby s květinou, kterou tímto způsobem zavlažujeme. Díky vzlínavosti vody tímto materiálem knot nevyschne a tok vody se nepřeruší až do okamžiku, kdy bude veškerá voda ze zásobníku spotřebována.

Knoty pomohou vodě vzlínat až do půdy v blízkosti rostliny. Zdroj: Various images / Shutterstock

Pokud chcete rostlinám zajistit dostatek vody, můžete také udělat jinou velmi prostou věc, a to nejen při použití recyklovaných PET lahví, ale také při pěstování v plastových květináčích, truhlících a kontejnerech. Stačí udělat dírky na odvod vody po stranách výš od země, ne ve dně nádoby. Musíte si být však vědomi toho, že díky tomu bude na dně nádoby stále nějaká voda.

Je to způsob vhodný pro rostliny, které milují vlhko. Obyčejně je vhodné umístit otvor na odtok vody na obou stranách květináče zhruba ve čtvrtině výšky nádoby. Spodní část květináče tak bude sloužit v podstatě jako miska, která vodu udrží, dokud ji rostlina nespotřebuje.