Vertikální zahrada zadarmo: Využijte PET lahve, vznikne vám fantastická věc

Máte dojem, že máte málo místa na pěstování rostlin? Řešením je pro vás vertikální zahrada! A když k její výrobě využijete prázdné PET lahve, budete ji mít téměř zadarmo.

Pokud doma konzumujete nápoje z PET lahví, nemusíte s nimi hned běžet do tříděného odpadu. Udělejte si jich větší zásobu a ještě je efektivně využijte. Můžete si z nich vyrobit příjemnou květinovou či bylinkovou stěnu neboli vertikální zahradu. Budete překvapeni, jak krásně vypadá. U její výroby si jistě nejen příjemně odpočinete, ale zároveň si krásně zvelebíte své nejbližší okolí.

Na pár tipů, jak využít PET lahve k pěstování rostlin, se podívejte na následujícím videu:

Květiny, byliny, ovoce i zelenina

Pokud nemáte zahradu a domníváte se, že nemůžete pro nedostatek místa pěstovat oblíbené rostliny, jste na omylu. Využijte místo směrem vzhůru a vlastnoručně si vyrobte jednoduchou zahrádku. Můžete v ní pěstovat nejen květiny, ale i bylinky, zeleninu a ovoce. Velmi oblíbené jsou například jahody. Stačí využít nějaké stěny, staré palety nebo si z latěk vytvořit základní konstrukci a pak připevnit upravené PET lahve. Pokud chcete zakrýt plast, můžete lahve natřít barvou, či je pomalovat a mít je pestrobarevné.

Pokud nemáte zahradu a domníváte se, že nemůžete pro nedostatek místa pěstovat oblíbené rostliny, jste na omylu. Zdroj: shutterstock.com

Vertikální zahrada z PET lahví

U každé prázdné lahve buď odřízněte dno, anebo v něm udělejte pomocí ostrého nože otvor. Měl by být o něco větší než průměr hrdla, protože hrdlo druhé lahve do něho bude potřeba zasunout. Následně lahve naplňte do ¾ výsadbovým substrátem. Do každého víčka udělejte pomocí hřebíku tři dírky.

Jakmile budete mít připravenou konstrukci, jednotlivé lahve na ni začněte pomocí zahradnického drátku připevňovat tak, aby směřovaly hrdlem dolů. V případě, že jste odřízli celé dno, měla by být vždy horní lahev lehce zapuštěna do té spodní. Pokud jste udělali ve dně otvor, horní lahev do ní zasuňte. Vznikne vám tak dokonale propojený systém, který vám perfektně usnadní zavlažování. Rostliny si totiž vláhu mezi sebou předají.

Nakonec v každé lahvi vyřízněte kulatý či hranatý otvor a vysaďte do něho zvolenou rostlinu. Samozřejmě je možné po obvodu lahve udělat i otvorů více, záleží na její velikosti. Zahrádka tak bude bohatší. Lahve přidělejte v několika vertikálních řadách podle toho, jaký máte k dispozici prostor.

Na výrobu vertikální zahrádky můžete také PET lahve použít tak, že je v poloze naležato nad sebe zavěsíte pomocí lanka či pevného provázku. Zdroj: shutterstock.com

Truhlíky z PET lahví

Na výrobu vertikální zahrádky můžete také PET lahve použít tak, že je v poloze naležato nad sebe zavěsíte jako truhlíky, a to pomocí lanka či pevného provázku. Do každé „petky“ vytvořte větší otvory podélně. Vyřízněte otvor na pěstované rostliny, a to ve tvaru obdélníku nebo oválu. Nezapomeňte také na pár odtokových otvorů ve spodu, na protilehlé straně „truhlíku". Následně naplňte lahve substrátem a můžete je osázet. Nakonec je pomocí lanka či provázku připevněte nad sebe na základní konstrukci.

