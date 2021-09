Pěťour: Není jen plevel. Udělejte z něj čaj. Je zázrak na nachlazení a klouby

Když se před zahrádkářem řekne pěťour, vyděsí se. My vám však nyní vysvětlíme, že to není třeba. Není to totiž jen šílený plevel, který je téměř nezničitelný, ale také rostlina s léčivými účinky.

Pěťour maloúborný je stará indiánská léčivka, která má univerzální účinky. Je skvělý při chřipce a nachlazení, bolestech kloubů, hlavy i zubů. Také pomáhá při kožních chorobách, posiluje organismus a imunitu. Můžete ho vyzkoušet i při snižování horečky a vyrobit z něj třeba protirevmatický obklad.

Úporný plevel, který dorůstá do výšky až 40 centimetrů, je tak trochu podobný sedmikrásce. Nejvíce se vyskytuje v průběhu léta. Pochází z Jižní Ameriky, kde je známý jako léčivá bylinka. Koncem 18. století byl odvezen do Evropy, kde se ale stal nenáviděným plevelem. Do Čech byl zavlečen za napoleonských válek.

pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Zdroj: Shutterstock.com / mimohe

Pěťour se množí neuvěřitelnou rychlostí

Pěťour miluje teplo a nesnáší mráz. Přes zimu přežívají pouze semena, která mají ale vysokou klíčivost, takže na jaře opět začínají rašit a strašit zahrádkáře. Nekoření hluboko, tudíž se dá snadno odstranit. Bohužel se však množí neuvěřitelnou rychlostí, zlikvidovat ho tak zcela, je tedy téměř nemožné. Semena dokáží dozrát i na vytržené rostlině. Pěťouru se tedy jen tak nezbavíte. Semena roznáší vítr, voda, kompost a zvířata na své srsti.

Roste velmi rychle, tudíž za krátkou dobu překryje a zastíní ostatní rostliny, také jim ubírá živiny z půdy, čímž je oslabí. Je i hostitelem svilušek, které parazitují na okurkách, rajčatech a paprikách. Díky nim se na rostlinách objevují žlutavé skvrny a následně listy bělají a zasychají. Když už je rostlina zasažená silně, je opředena jemnou pavučinkou, po které se svilušky pohybují. Když se napadené rostliny pěťouru zbavíte, chce to nechat nějakou dobu záhony prázdné.

Nejde jen o plevel, ale také o léčivou rostlinu

Abyste však nebyli z pěťouru jen zaskočeni, je nutné také zmínit, že jde o léčivou rostlinu, které má blahodárný vliv na vaše tělo. Obsahuje flavonoidy, bílkoviny, pryskyřičné látky, saponiny či vitamin C. Má protizánětlivé, detoxikační a dezinfekční účinky. Už naše babičky ho používaly jako lék při teplotě, nachlazení, chřipce, bolestech kloubů či kožních chorobách.

Roste velmi rychle, tudíž za krátkou dobu překryje a zastíní ostatní rostliny Zdroj: Helga Fluey / Shutterstock.com

Když ho žvýkáte čerstvý, předcházíte paradentóze a obklady z něj zase působí protirevmaticky. Pěťour také posiluje imunitu, urychluje metabolismus a snižuje krevní tlak. Působí analgeticky a pomáhá při nemocech jater nebo zažívacích problémech. Indiáni ho dokonce žvýkali jako afrodiziakum.

