Skvělý trik, co udělat s odkvetlými petrklíči

Pestrobarevné petrklíče neboli primulky jsou jedny z prvních poslů jara, který si každý rád po dlouhé zimě pořídí do interiéru. Co s nimi však po odkvětu? Určitě je nevyhazujte, byla by to škoda! Stačí drobný fígl a budou vám dělat radost i několik dalších let.

Patříte mezi ty, kteří neodolají a jen tak pro radost si na jaře kupují petrklíče? Není divu, svými různobarevnými květy totiž rozzáří každou domácnost. Díky cenové dostupnosti, nádhernému vzhledu a pěstitelské nenáročnosti se primulky staly velmi oblíbenými jarními květinami. Na výběr jsou nejen ve vícebarevných variacích, ale i s různě velikými květy.

Prvosenka jarní (Primula vulgaris)

Petrklíč je vytrvalá rostlina z čeledi prvosenkovitých a dorůstá do výšky okolo dvaceti centimetrů. V současnosti se vyskytuje v asi pěti stech druzích a nejvíce rozšířené jsou v teplejších polohách Evropy a Asie. Ve volné přírodě se petrklíč může dožít až padesáti let.

Při správné péči vydrží zdravá rostlinka v bytě zhruba jeden měsíc svěží. Zdroj: profimedia.cz

Výběr v obchodě nepodceňte

Nejdůležitější je, aby byla rostlina silná a zdravá. Určitě si všímejte nejen pevnosti květů, ale také počtu nových poupat. Velký pozor si dejte i na bílý povlak na substrátu či skvrny na listech, většinou jde o plíseň či přítomnost škůdců. Listy by měly pokrývat celý květináč, aby nebyla vidět zemina.

Jak se o petrklíč postarat doma

Primule pěstujte v bytě jako hrnkové květiny. Při správné péči vydrží zdravá rostlinka v bytě zhruba jeden měsíc svěží. Každý květ je rozkvetlý přibližně 5 dní a průběžně dorůstají stále nové květy. Rostlinu umístěte na chladnější místo s teplotou okolo 15 °C a s dostatečným světlem. Přímé slunce však petrklíčům nesvědčí. Ideální je okenní parapet v nevytápěné místnosti. Jestliže tuto možnost nemáte, snažte se primule dávat do chladnějších části domácnosti alespoň přes noc. Při běžné pokojové teplotě vám dlouho nepokvetou. Žluté či uschlé listy společně s odkvetlými květy vždy otrhejte. Rostlina se nebude zbytečně vysilovat a svou sílu využije na tvorbu nových květů a listů. Myslete na pravidelnou zálivku, obzvlášť v době květu. Zároveň si buďte jisti, že není dobré petrklíče přelít a nikdy by neměly stát v misce plné vody, protože by jim uhnily kořeny. Určitě jim však dopřejte vyšší vzdušnou vlhkost a pravidelně je roste.

Vystěhujte prvosenky na zahradu!

Jestli chcete uchovat své petrklíče i po odkvětu, stačí malý trik a budete se jimi těšit po několik dlouhých let. Počkejte, až v květináči odkvetou, ale nestříhejte je. Postavte je na chladnější místo třeba na okno a střídmě je zalévejte, substrát by nikdy neměl zcela vyschnout. Po pár dnech je vysaďte ven na předzahrádku, terasu či do zahrady. Velice rychle se ujmou a brzy vám opět pokvetou. Nejen teď na jaře, ale i na podzim. V období květu je můžete jednou za 14 dní přihnojit slabým roztokem organického hnojiva.

Přesazeným primulkám se bude skvěle dařit ve stínu pod stromy nebo keři, na úpatí skalek, nebo jako obruba trvalkového záhonu. Zdroj: profimedia.cz

Zvolte polostín a vlhkou a humózní půdu

Prvosenky nevsazujte příliš hluboko, srdíčko by mělo být těsně nad povrchem substrátu. Přesazeným primulkám se bude skvěle dařit ve stínu pod stromy nebo keři, na úpatí skalek, nebo jako obruba trvalkového záhonu. Pokud je vysadíte na slunné místo, je nutné je dobře zalévat, aby měly u kořenů stále vlhko. Případně je můžete lehce zastínit. Občas půdu kolem petrklíčů prokypřete a na zimu je raději přikryjte chvojím, aby nevymrzly.

