Mohou petúnie vydržet přes zimu? Chyba, kterou dělá mnoho lidí. Co s nimi udělat

Patříte k milovníkům rostlin v nádobách, které zdobí vaše zahrady, balkony či terasy během léta? Jejich výhodou je mobilita, díky níž se jich nemusíte na zimu zbavovat. Výjimkou nejsou ani petúnie. Pokud je správně zazimujete, bez problémů přečkají zimu. A vy příští rok ušetříte, protože nebudete muset kupovat nové, často drahé sazenice těchto krásek.

O petúniích se říká, že jsou královnami truhlíkových květin. Tato něžná květina má velmi blízko k tabáku, od něhož má odvozené i svoje jméno. Podařilo se ji vypěstovat během 19. století pomocí křížení. V současné době je jich neskutečné množství druhů. Jejich předchůdci pocházejí z oblasti Jižní Ameriky. Přirozeně se vyskytují v oblasti jižní Brazílie a na severu Argentiny.

Petúnie jsou rostliny s přímými i převislými stonky, které bývají mnohonásobně větvené, s květenstvími výrazné barvy. Dokáží dorůst až do výšky 80 centimetrů. Na stoncích se nacházejí menší listy vejčitého tvaru s tupým nebo špičatým zakončením. Pro petúnie je typické i to, že se na listech nacházejí různě dlouhé chloupky. Květy mají tvar kalichu, který bývá zvonkovitý a hluboce dělený a jeho cípy mají kopinatý až čárkovitý tvar.

Petúnie, které pěstujete na záhoně, přesaďte do květináčů. Zdroj: profimedia.cz

Použijte pár osvědčených triků na zazimování. Zaručeně fungují!

Pokud si chcete své oblíbené petúnie uchovat na příští sezónu, postarejte se o ně. Stačí jim zajistit vhodné podmínky, aby dokázaly přežít mrazivou zimu, a na jaře vám opět krásně pokvetou. Vsaďte na rady zkušených zahradníků.

Pozor na mrazy

Petúnie patří mezi rostliny, které jsou velmi citlivé na mráz. V našich podmínkách rozhodně nevydrží na běžném záhonu. Ale v tuto dobu už jste je určitě schovali. A když ne, udělejte to okamžitě. Rozhodně nečekejte na první mrazíky. Je velmi důležité petúnie uklidit mnohem dříve, než je stihnou teploty pod nulou poškodit. Proto pečlivě sledujte předpověď počasí a s dostatečným předstihem si připravte vhodné místo, kde budou moci vaše petúnie přečkat chladnou zimu.

Zajistěte petúniím na zimu správný komfort

Místo, kde budete květiny uchovávat, nesmí být ani příliš vytopené, ani velmi chladné. Vyhovující teplota je v rozmezí 10 až 15 °C. Dopřejte petúniím i vhodnou vlhkost, ta optimální je 75 až 80%. Příliš suchý vzduch na ně nemá dobrý vliv a jejich listy pak často začnou zbytečně žloutnout a postupně usychají. Určitě rostlinám dopřejte i dostatek světla. Nejlépe je umístěte někam do blízkosti oken. Dbejte i na přísun vláhy, aby jim nikdy zcela nevyschla půda. Ale nepřehánějte to, mělo by jim postačit, když je zalijete dvakrát či třikrát za měsíc vodou pokojové teploty rovnou ke kořenům.

Než je zazimujete, přesaďte je

Pokud máte petúnie v záhoně, přesadďte je do květináčů. Připravte si pěstební nádobu o objemu asi 3 litry, na jehož dno připravte drenážní vrstvu v podobě štěrku nebo keramzitu a zasypte výživným substrátem. Přesazení se snažte provést rychle. Rostlinu vyjměte ze záhonu i s dostatečným kořenovým balem, aby se lépe uchytila. Až bude v novém květináči, zalijte ji.

Jestliže jste pěstovali petúnie v květináči nebo truhlíku, jednoduše vezměte celou nádobu a přemístěte ji na vhodné zimní stanoviště. V takovém případě stačí pouze zkrátit jednotlivé výhony na cca 10 až 15 centimetrů. Zhruba po dvou měsících v domácích podmínkách opatrně vyměňte vrchní dva centimetry zeminy za novou úrodnou půdu.

Zimní prostřih petúnií

Aby na jaře petúnie krásně obrazily novými výhonky a mohly vytvořit nové květy, budou potřebovat jemný prostřih starých výhonů. V další sezóně tak budou mnohem bohatší a košatější.

Připravte si i nové sazenice, vaše zahrada bude pestřejší

Přestože využijete na jarní výsadbu i petúnie z letošního léta, není od věci si počátkem února připravit i nové sazeničky ze semínek. Pořiďte si třeba i semínka další odlišné odrůdy, hned bude vaše zahrada rozmanitější paletou všech možných barev. Původní i nové petúnie můžete kombinovat dle libosti.

Pořiďte si peletky

Semínka petúnií patří mezi nejdrobnější, jaká si jen umíte představit. Pro lepší manipulaci se obalují kaolinovým obalem, který je zvětší na kuličku o velikosti 1 až 2 mm. Říká se jí velmi roztomile, a to „peletka“.

Až bude na rostlinkách zhruba šest listů, opatrně je zaštípněte. Budou se vám lépe větvit i kvést. Zdroj: profimedia.cz

A šup s peletkami do zeminy

Při výsevu semínek dbejte na dostatečný rozestup, aby se později rostlinky vzájemně neutlačovaly. Peletky vysejte na povrch lehkého substrátu a jemně každou přitlačte, ale nezasypávejte. V prvních dnech několikrát za den povrch substrátu důkladně poroste rozprašovačem, protože peletky potřebují dostatek vláhy, aby praskly a semínka se uvolnila. Substrát udržujte po celou dobu přiměřeně vlhký, ale v žádném případě ne přemokřený. Mohly by se tak objevit nechtěné plísně.

Zajistěte odpovídající podmínky k dobrému růstu

Při klíčení petúnie vyžadují teploty nad 20 °C, tak jim je dopřejte, abyste se měli později z čeho těšit. Jestliže nemáte v místnosti dostatečně vysokou teplotu ve dne i v noci, klidně je postavte nad topení, nebo na vyhřívací elektrickou dečku. V prvním týdnu je vhodná i 100% vzdušná vlhkost, kterou zajistí plastový kryt nebo fólie. Ve chvíli, kdy vaše nové petúnie vyklíčí, je třeba i větrat, jinak by mohly být rostlinky náchylné k nemoci zvané padání klíčních rostlin.

Zhruba tak po dvou týdnech snižte teplotu na 16 až 18 °C. Příliš rychlý růst způsobený vyšší teplotou a nedostatkem světla vede ke zbytečnému vytahování rostlin. Aby tedy byly sazenice kvalitní, určitě zajistěte svým semenáčkům dostatek světla.

