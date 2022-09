Petúnie chytí druhý dech, pokud s nimi teď uděláte dvě jednoduché věci

Rostou vám na zahradě či na balkóně petúnie? Víte, jak se o ně správně postarat, aby byly krásné až do podzimu? Máme pro vás několik tipů.

Petúnie zahradní (Petunia hybrida) se pyšní svými pestrobarevnými květy. Nabízejí také širokou škálu tvarů a vzorů. Tyto květiny se začaly pěstovat již v polovině 20. století. Rozdělujeme je na grandiflory, multiflory a surfinie. Grandiflory neboli velkokvěté mají podle názvu velký květ, který ovšem zvládá hůř nepříznivé počasí. Multiflory neboli mnohokvěté mají zase menší květy, ale jsou podstatně odolnější. Surfinie jsou květiny až s 1,5 metru dlouhým převisem. Tento druh je trochu náročnější na péči než předešlé dva. Jak se o ně náležitě postarat, ať už pěstujete jakékoli z nich?

Pomůže zaštipování

Abyste si petúnie zachovali co nejdéle nádherné, musíte se o ně správně starat. Za prvé byste měli vědět, jak je zaštipovat. Důležité je seříznutí výhonů jednou týdně. Dělejte to nejen na začátku pěstování, ale také i v průběhu, kdy petúnie kvetou. Dbejte na to, aby nebyl jakýkoliv výhon delší než půl metru. Tím zajistíte dlouhotrvající kvetení.

Správné zaštipování zajistí bujný růst květů. Zdroj: Nata Lunina / Shutterstock

Vhodné umístění petúnie

Petúnie má ráda dostatek slunečních paprsků, a proto byste ji měli vysadit na slunné místo. Na rozdíl od mnohých slunomilných letniček, petúnie není až tak moc odolná, tudíž potřebuje častou a vydatnou zálivku. Nejvhodnější je zalévat dešťovou vodou ráno a večer. Jestliže byste neměli na ni tolik času, pomoci vám může třeba samozavlažovací květináč, který se o vaší krásku bez problémů postará.

Na druhou stranu petúnie nemá ráda deště. Proto je velmi důležité truhlíky před případnou bouřkou odnést pod zastřešené místo, kde budou chráněné. Pokud by na ně pršelo příliš často, mohly by začít plesnivět nebo by je napadly různé choroby, které je dokážou přímo zahubit.

Malé květy petúnie by silný déšť mohl vážně poškodit, proto je raději před deštěm uklízejte dovnitř. Zdroj: Shutterstock.com / Len Farrell

Množení řízkováním či osivem

Jestliže byste sáhli po množení řízkováním, máte zajištěno, že si budoucí petúnie uchová vlastnosti mateční rostliny. Bohužel to má jednu nevýhodu. Řízkováním se mohou přenášet houbové či virové choroby. Nová rostlinka je totiž velmi citlivá na kvalitu hlíny, pokud se v ní nevyskytuje dostatek železa. Pokud zvolíte variantu osetí, pak budou vaše semenáčky zaručeně zdravé. Jak správně množit petúnie se dozvíte také ve videu, kde je vše podrobněji vysvětleno.

Petúnie potřebuje dostatek živin

Petúnie musíte také pravidelně hnojit. Dokáží totiž absorbovat veškeré živiny z půdy během pár dnů. Z tohoto důvodu jim dopřejte pomalu uvolňující se hnojivo nebo levnější variantu, živný roztok smíchaný s vodou 1-2krát týdně.

