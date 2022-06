Jak se správně starat o petúnie, aby kvetly jako šílené po celé léto

Petúnie nejsou u nás žádnou novinkou, ale už dobře známou balkonovkou a ozdobou parapetů. Tyto jihoameričanky si u nás mnozí oblíbili pro množství krásně barevných variant, které rostou do ohromných rozkvetlých koberců.

Petúnie patří na výsluní

Petúnie vypadají jako křehké květiny, ale milují výsluní. Aby kvetly, potřebují opravdu hodně sluníčka a dlouhý den. Poškodit je může naopak déšť. Jestliže dokážete najít stanoviště, které je vystaví slunci, ale schová před deštěm, pak je to rozhodně skvělý start vaší sezony. Pokud bude petúniím chybět světlo, začnou se rostliny vytahovat a málo pokvetou.



Petúnie potřebují také hodně vody. Pěstují se proto v samozavlažovacích květináčích a vyhovuje jim pravidelná a vydatná zálivka pod list, případně rovnou do nádržky pro vodu. Petúnie zasazené v zemi si dokážou poradit s občasným a někdy i poměrně dlouhým suchem, ale pěstované v nádobách nemají možnost kvalitně hospodařit s vláhou, a tak zůstává péče o zálivku na pěstitelích. Hodně vláhy bez přemokření je otázkou citu a chvilky pozorování toho, jak se rostliny chovají za dlouhých a horkých dnů.

Truhlík osazený petúniemi, verbenami a lobelkami vypadá úchvatně. Zdroj: Shutterstock.com / Charlotte Lake

Vypěstujte si nádherné petúnie

I petúnie je vhodné stříhat a tvarovat. Vypěstování silnějších a bohatě narůstajících sazenic, které se větví a vytvoří vytoužený koberec zeleně, lehce zvládnete jak z vlastních, tak i z kupovaných rostlin. Zkušení zahradníci preferují odstranění prvních květů na kupovaných sazenicích a zapěstování silné rosliny. Stačí rostlinu jen mírně ze všech stran sestřihnout, a především odstranit květy, aby sazenička investovala sílu do keříku a nezačala s kvetením příliž brzy na začátku sezóny.

Také po odkvětu je vhodné uvadající květy odstranit, aby se rostlina nevysilovala tvorbou semen, ale to jistě znáte od řady dalších květin.

Přihnojování petúnií je vhodné tekutými hnojivy každý týden až dva. V zahrádkářských potřebách a hobby marketech najdete i speciální minerální hnojiva určená přímo pro petúnie.

Petúnie Dreams Coral Zdroj: Josef Černý

Pěstujte různé druhy petúnií

Petúnie pěstované u nás lze rozdělit do čtyř skupin, které se liší kompaktním, vzpřímeným či převislým růstem, velikostí květů i odolností.

Pendula je označení pro keříky petúnií, které jsou převislé. Výborně se hodí do závěsných košů a na parapety, kde vytváří tolik oblíbené kaskády květů a zeleně. Tyto druhy jsou mimořádně odolné.

Nana petúnie patří ke kompaktním a velmi odolným zhruba 30 cm vysokým keříkům.

Multiflora se vyznačuje malými, zato velmi četnými květy. Keříček narůstá až do výšky 30 cm a pro svoji velikost i odolnost se dobře hodí do záhonu.

Další je grandiflora, z jejíhož názvu vyplývá, že jde o rostliny s velkými květy. Ty však mohou velmi trpět deštěm i větrem, nezbytně vyžadují chráněné stanoviště, keříky jsou větší a maximálně dorůstají až do 40 cm výšky. Hodí se do záhonu i do nádoby.