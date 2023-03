Petúnie: Pěstování ze semen zvládne každý. Za 12 korun 300 sazenic. Podívejte

Nemůžete se dočkat, až budou vaši zahradu či okna a balkony zdobit rozkvetlé petúnie? Zkuste jejich pěstování ze semen. Nese to velké výhody.

Petúnie patří mezi královny letniček a jsou oblíbenou ozdobou mnoha domovů. Pokud si je chcete pořídit ve více odrůdách, stačí si pořídit požadovaná semínka a pustit se do pěstování.

Odměnou vám bude pestrobarevná paleta nepřehlédnutelných květů, a to až do pozdního podzimu. Základní dvě skupiny, které naleznete v nabídce každé semenářské firmy, jsou drobnokvěté a velkokvěté odrůdy.

Jak na domácí výsev

Oblíbené petúnie lze jednoduše vypěstovat ze semínek a nepotřebujete k tomu ani skleník. Bude vám stačit teplé místo u okna, kde je dostatek světla. Základem úspěchu je vždy kvalitní osivo. V současné době jsou na trhu již jen peletizovaná semena, tedy osivo špičkových hybridů. Jeho klíčivost je přes 90 %.

Čím dříve zasejete, tím dříve se dočkáte květů

Zkušení pěstitelé už možná pečují o pučící semínka, petúnie se totiž vysévají už od konce února, nejlépe do konce března. Semena petúnií jsou velmi drobná, 1 g obsahuje kolem 10 tisíc semen. Pořízené osivo vysévejte na urovnaný povrch substrátu a pouze ho lehce přitiskněte.

Oblíbené petúnie lze jednoduše vypěstovat ze semínek a nepotřebujete k tomu ani skleník. Zdroj: shutterstock.com

Jaký zvolit substrát

Pokud si chcete zajistit dobré vyklíčení semen, je nutné použít správný substrát. Raději nepoužívejte zeminu ze záhonu, mohla by v sobě ukrývat zárodky mnoha chorob a škůdců. Nejjednodušším způsobem je pořídit si výsevní substrát přímo na petúnie, anebo univerzální pro letničky.

Světlo, teplo a voda

Aby proběhlo klíčení semen co nejlépe, přikryjte nádobu se semínky plastovým víkem s otvory, dosáhnete tak skleníkového efektu a brzy se dočkáte viditelného růstu. Nádobu umístěte na dostatečně světlé, slunné a teplé místo, kde se pohybuje průměrná teplota okolo 20 stupňů. Po vyklíčení je třeba teplotu snížit na 16 až 18 °C.

Semínka vyžadují také pravidelný přísun vody, nejlepší je jemné rosení pomocí rozprašovače. Dodá vláhu tak akorát a nehrozí nebezpečné přemokření. V prvních 5 až 10 dnech po výsevu udržujte substrát mírně vlhký. Ve chvíli, kdy klíčící rostliny vytvoří kořenový systém, vlhkost substrátu snižujte. Aby kořen prorostl do substrátu, musí v něm mít dostatek vzduchu.

Každý den větrejte

Jakmile se objeví první klíčky, každý den víko na chvíli otevřete, aby mohly petúnie dýchat a nehrozilo riziko vzniku škodlivých plísní. Čerstvý vzduch navíc trochu zpomalí růst a dodá rostlinkám čas k jejich získání na síle.

Pokud se mezi malými rostlinami objeví slabé kusy, zbavte se jich. Zdroj: shutterstock.com

Zbavte se slabších jedinců

Pokud se mezi malými rostlinami objeví slabé kusy, zbavte se jich. Nevyrostly by z nich kvalitní květiny a zbytečně by ubíraly živiny těm zdravým. Pokud jsou malé petúnie moc blízko sebe, je nutné je rozesadit, aby se mohly dostatečně rozrůstat.

Nastává fáze vysazování

Jakmile vyrostou rostliny v sazenice s prvními pravými listy, je dobré jim před přesazením lehce zkrátit kořínky. Rostlinu opatrně vytáhněte pomocí pinzety a kořínek zkraťte tak o jednu třetinu. Díky tomu získá petúnie na síle. Poté ji zasaďte do truhlíku či květníku s prosátou zeminou. Jen pozor, mělo by to být až po posledních jarních mrazech.

Zdroje: www.denik.cz, www.izahradkar.c, www.pestik.cz