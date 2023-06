Petúnie: Jak je teď správně seříznout, aby v truhlíku kvetly celé léto ostošest

Petúnie jsou nádhernými balkonovými květinami, které jen tak někdo nepřehlédne. Jak ale docílit toho, aby kvetly nepřetržitě celé léto? Stačí je umět správně zastřihnout a květů bude hned jednou tolik!

Pro pěstitele není nic hezčího, než když vidí, jak se krásně daří jeho rostlinám. Dostávají-li květiny vše, co potřebují, odmění se záplavou květů, kterou budou závidět všichni kolemjdoucí. Mimo pravidelnou zálivku a přihnojování nesmíte zapomenout také na seříznutí, které petúnie k bujnému kvetení popožene. Díky tomu pak nasadí rostlina několikanásobný počet nových květů.

Podívejte se na video, jak petúnie správně seříznout a zasadit nové rostlinky:

Udržení kompaktního tvaru

Jedním z důvodů, proč byste měli petúnie neustále zaštipovat, je, aby měly pěkný jednotný tvar a nerozrůstaly se chaoticky do všech stran. Rostlina by totiž měla vypadat udržovaně ze všech úhlů pohledu. Průběžné zaštipování slouží také k bujnému kvetení, protože na seříznutých větvičkách se později začínají objevovat nová poupata. Řez proto podporuje růst i bohaté kvetení.

Snadné zaštipování prsty

Zaštipovat můžete nůžkami, ale klidně pouze palcem a ukazováčkem. Důležité je, abyste po celou dobu kvetení petúnie průběžně zaštipovali odkvetlá soukvětí. Petúnie tak nebude tvořit semena a místo toho bude rychleji zářit novými květními poupaty. Před kvetením se musí zaštipovat rovněž nové výhonky, které by samotné nesly květy. Účinně tak zamezíte nerovnoměrnému kvetení celé rostliny.

Dalším zásadním krokem, který pomůže petúniím k plnějším novým květům, je odstraňování zvadlých, suchých a vybledlých květů včetně semeníku. Zdroj: profimedia.cz

Zasazení nových rostlinek

A co se seříznutými částmi petúnie? Zapomeňte na koš! Snadno si petúnie ze vzniklých řízků můžete namnožit. Dejte je do nádoby s vodou a co nevidět vám začnou kořenit. Nové sazenice pak stačí přesunout do zeminy a truhlíky vyvěsit na další jižní okno. Po krátké době tak budete mít záplavu pestrobarevných květů na každém parapetu.

Užitečný radikální řez

I když se může zdát, že větší řez rostlinu poničí, opak je pravdou. Po pár týdnech bude petúnie opět v plné síle, krásně vytvarovaná a se spoustou pučících květů. Pokud se vám tedy petúnie rozrostla příliš do stran, nebojte se ji trochu seříznout. Výsledek za to stojí!

Po pravidelném zaštipování budou petúnie zářit květy! Zdroj: vivairina1 / Shutterstock.com

Začněte co nejdřív

S řezem petúnií neotálejte příliš dlouho. Nejvhodnější doba je totiž v takové části vegetačního období, kdy má rostlina ideální podmínky pro růst a vývoj. Jakmile tato fáze přejde, nemusí být seříznutí už tolik efektivní. Pokud byste vegetační dobu přece jen promeškali, je lepší řez provést opožděně, nežli vůbec.

