Jak zaštipovat petúnie, aby kvetly celé léto spoustou nádherných květů

K pěstování petúnií není třeba doktorát, a přeci se některým nedaří. Jedním z triků, jak docílit zdravé rostliny a množství květů je také zaštipování petúnií. Víte, jak na to a kdy a kde petúnie správně zaštípnout?

Zdroje: living.iprima.cz, chalupari-zahradkari.cz

Petúnie potřebují ke kráse zaštipování

Petúnie a surfinie jsou u nás již běžné a pěstují se desítky let především na okenních parapetech a v závěsných koších. Podle typu vzrůstu rostou do výšky a dělají krásný bohatý polštář, anebo jsou převislé se šlahouny spadajícími hluboko pod okraj květináče a vytvářejí tak barevné vodopády květů. Ovšem to platí jen pro ty rostliny, které dobře kvetou.

Víte, jak se o petúnie a surfinie starat i jak je trošku zbrzdit a zaštipovat? Postarat se o petúnie není nijak náročné, a přeci to chce trochu cvik a balanc.

Bohatě kvetoucí petúnie jsou zdravé, ale také vhodně zaštipované rostliny. Zdroj: profimedia.cz

Než zaštípnete, postarejte se petúniím o zdraví

Pokud zasadíte petúnie do speciálního substrátu k jejich pěstování, pak se nemusíte obávat, nicméně pamatujte, že potřebují především pH mezi 6 - 6,5 což je řadí k mírně kyselým. Půda by měla mít dostatek hořčíku, vápníku, ale také železa, a i když jej má, ale pH je nevhodné, nemůže jej ze země získat v takové míře, jak by potřebovala. Hnojení je proto žádoucí, o to více speciální hnojivo pro tyto rostliny, které je navíc i kyselé.

Petúnie otřebují slunce

Petúnie jednoznačně musejí být na slunci. Jiné stanoviště jim nesvědčí, ve stínu málo kvetou a vytahuje se jejich zelená část. Zároveň je však vhodné křehké rostliny chránit před deštěm a větrem.

Zálivka by měla být tak akorát

Petúnie sice vyžadují dostatečnou zálivku, ale ve vodně nechtějí stát. Ideální jsou proto samozavlažovací truhlíky a dobrá drenáž. Ale i u samozavlažovacích květináčů je nutné sledovat stav vody a v deštivějším a chladnějším období nepřilévat vodu a držet hladinu nízko.

Uvadající květy odstraňujte, rostlina bude méně vyčerpaná. Zdroj: travelfoto / Shutterstock.com

Zaštípnuté petúnie budou silné a pokvetou

A teď už k zaštipování a řezu. Tak jako u všech rostlin zaštipování a řez vedou ke dvojímu chování rostliny. Pokud rozlinu zmenšujete a zaštipujete, pak oddálíte její kvetení, ale podpoříte zesílení a další bohaté rozvětvení. Více silných větví pak zajistí více krásných květů.

Zaštípnutí či sestřižení rostliny se doporučuje již při nákupu sazeniček. Ty obvykle mívají pár květů, které nás lákají k jejich nákupu. Nebojte se tyto první kvítky ustřihnout a celou rostlinu mírně zakrátit. Záleží na velikosti petúnií, ale běžně je možné sestřihnout o třetinu až polovinu délky větviček. Takovým zákrokem podpoříte zesílení a další bohatší rozvětvení rostlinky.

Druhým důvodem, proč zaštípnout, je také vizuální stránka, kdy tvarujete rostlinu. Pamatujte, že zaštípnutím podpoříte rozrůstání a nárůst nového větvení.

Zaštipuje také vadnoucí květy. Jako u mnohých dalších rostlin, také petúnie by se tvorbou semen zbytečně vyčerpávaly. Zakrácení větvičky přímo pod květem ji vybudíte k dalšímu květu. Rostlina totiž netouží po ničem jiném než po vytvoření semen, aby se rozmnožila a zachovala na další sezonu.

V létě můžete petúnii celou sestříhnout. Zdroj: profimedia.cz

Letní hluboký řez petúnií

Během léta pak můžete přistoupit k druhému radikálnějšímu řezu petúnií. Druhý sestřih se dobře hodí na dobu, kdy jsou větvičky vytáhlé nebo je rostlina napadená například padlím. Jednou během sezony můžete rostlinky seříznout až na 15 cm „strniště" a aplikovat postřiky, které ochrání rostlinu před dalším napadením. Ač se zdá takový zákrok brutální, silné rostliny mají v létě ještě dost sil, aby se zazelenaly znovu, a právě nyní opět investovaly maximum své síly do kvetení.