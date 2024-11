Hledáte stálezelenou rostlinu, která oživí vaši zahradu i v těch nejchladnějších měsících? Skvělou volbou je pieris japonská.

Patříte k milovníkům růží? Máme pro vás tip na jejich elegantní a nenáročnou alternativu. Ozdobte svou zahradu rostlinou jménem pieris japonská. Její půvab spočívá v nádherných květech a pestrých listech, které se mění podle momentálního ročního období. Jak tuto nádhernou rostlinu pěstovat, aby vám prospívala a stala se nepřehlédnutelnou ozdobou vaší zelené oázy?

Chcete se dozvědět o pieris japonské více? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Zahrada, která léčí:

Zdroj: Youtube

Pieris japonská neboli Pieris japonica

Pieris japonská je okrasný keř, který svým původem pochází z oblastí Japonska, Číny a Taiwanu. Patří do čeledi vřesovcovitých a vyniká svou elegancí a nenáročností. V našich zahradách se stal oblíbeným díky svému atraktivnímu vzhledu po celý rok.

close info Shutterstock.com / Imladris zoom_in Ohnivě červené listy odrůdy pierisu 'Forest Flame'.

Jak pieris vypadá

Pieris dorůstá v dospělosti dle zvoleného kultivaru do výšky až 1,5 až 2 m. Ovšem lze si vybírat i mezi druhy nízkého a zakrslého vzrůstu. Výborně se proto hodí jak do větších zahrad, tak i do menších venkovních prostorů a stejně tak se dá pěstovat v nádobách.

Keř je bohatě větvený, s úzce kopinatými, tmavě zelenými listy. Nově rašící lístky však bývají výrazně zbarvené a odstínem odlišné od ostatních listů, které již pieris má. Těšit se tedy můžete na listy v zářivě červené až purpurové, růžové, okrové nebo limetově zelené, které keři dodávají náležitou atraktivitu.

Velice impozantní jsou i květy. Mají zvonkovitý tvar, mívají odstín od bílé přes růžovou až sytě červenou barvu a jsou uspořádané do krásných převislých hroznů. Kvetou zpravidla na jaře, ale některé odrůdy mohou kvést i opakovaně během celé sezóny. Květy jsou nejen krásné, ale i překrásně voní. A jak přesně pieris japonskou pěstovat?

Výsadba

Tento keř je možné vysazovat v teplejších klimatických podmínkách i během počátku podzimu. V oblastech s chladnějším počasím je však vhodnější jaro.

close info profimedia.cz zoom_in Pierisům se daří v kyselé, humózní a dobře propustné půdě, ideální je pro ně směs rašeliny a zahradní zeminy.

Stanoviště

Rostlině vyhovuje umístění v polostínu, ale velmi dobře snese i úplný stín. Nejlépe se jí daří v lokalitách, které poskytují alespoň 4 hodiny slunečního světla během dne. Díky tomu dosáhnete i nejpestřejšího vybarvení listů.

Půda

Pierisům se daří v kyselé, humózní a dobře propustné půdě, ideální je pro ně směs rašeliny a zahradní zeminy. Protože patří mezi vřesovištní rostliny, bude se jim dařit v sousedství rododendronů, azalek i všech druhů vřesů. V žádném případě jim však nevyhovují těžké a jílovité půdy.

Zálivka

Keřům vyhovuje stále mírně vlhká půda a nesnášejí přemokření. Proto to se zálivkou nikdy nepřehánějte. Před příchodem zimy dopřejte pierisům důkladnou zálivku.

Mrazuvzdorný keř

Výhodou pro pěstování je i fakt, že je pieris plně mrazuvzdorný a výborně snáší i teploty do –32 °C. Ovšem i s touto vlastností keř špatně prospívá v holomrazech, které jsou u nás čím dál častější. Je proto lepší rostlinu na zimu zakrýt chvojím nebo slámou.

Řez

Jestliže chcete, aby se pieris zbytečně nevysiloval a dlouhodobě prospíval, ihned po odkvětu jej zastřihněte. Podpoříte tak násadu nových květů pro příští pěstitelskou sezónu. Vždy v předjaří odstraňte pouze poškozené nebo uschlé větve. Jestliže tedy hledáte stálezelenou rostlinu, která vám bude dělat radost po mnoho let, pieris japonský je tou správnou volbou.

Zdroje: www.gardendesign.com, www.ceskestavby.cz