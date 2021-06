Pistáciové skořápky: Nevyhazujte je! Neuvěříte, čemu se dají použít na zahradě

Patříte k drobným škudlilům, kteří neradi vyhazují věci nebo vám dělá radost maximální využití materiálu? To by se vám líbilo žít “zero waste” resp. s nulovým odpadem! Je to vlastně ohromně jednoduché, jen musíte vaše nákupy domyslet až do konce. Pokud máte chuť na pistácie, můžete si je koupit na váhu do vlastní nádoby a hned je o obal méně. Ale, co se skořápkami, ty nám přeci zůstanou?

Nezůstanou ale na dlouho!

Podívejte se s námi na několik tipů, jak pistáciové skořápky použít na zahradě nebo doma. Organický materiál je přece škoda jen tak vyhodit do koše. Dejte si pozor na sůl, pokud je budete používat k rostlinám, pořádně je propláchněte. Jedině, že byste se rozhodli, jak Římani pomstít Kartagincům, a osolit někomu záhon!

Pistáciové skořápky jsou tvrdší než jiné slupky, ale stále jsou rostlinného původu. Proto šup s nimi na kompost. V celku se budou rozkládat déle. Jejich rychlejší biodegradaci pomůžete roztlučením nebo rozemletím.

Skořápky pistácií nevyhazujte, poslouží nejen jako dekorace, ale i užitečně, a to hned na mnoho způsobů Zdroj: Profimedia

Použijte je na dno květináčů místo drenáže. Jsou přírodní a časem změknou a stanou se součástí zeminy. Voda jimi bude stále odtékat a zadrží půdu v květináči. Navíc i mírně nasáknou a udrží vlhkost na dně květináče déle.

Falešná netřesková zahrádka

Vytvořte si vlastní falešnou netřeskovou zahrádku na zeď nebo věnec na dveře. Docela pěkně se hodí do zahrady a pokud to nepřeženete s barvami, budou vypadat přirozeně. Skořápky lepíme horkým lepidlem od středu do tvaru růžic. Pokud jsme s velikostí netřesku spokojení, naaranžujeme si je pěkně vedle sebe s několika většími kamínky a nalepíme na podklad. Zbytek plochy potřeme lepidlem a posypeme pěkným pískem. Věnec je hezký jen bohatě dekorovaný růžicemi netřesků bez písku. Netřesky vypadají zajímavě i nebarvené. Určitě je můžete oživit matnou zelenou nebo odstíny žluté. Skutečné netřesky mají kraje a konce lístků od sluníčka mírně do červena. Tohoto efektu můžete docílit jemným tupováním houbičkou jen s minimem barvy na jejím povrchu. Střídmější barvy budou vypadat přirozeněji.

Skořápky poslouží jako mulč

Skořápky mohou posloužit také jako mulč. Vrstva pistáciových skořápek propustí a udrží vodu, přitom ale částečně brání plevelům. Patrně nebudete mít takové množství, abyste jím zasypali zahradu. Můžete jej promíchat se jiným druhem, např. z kůry stromů nebo si zkuste skořápkový mulč v květináči. Bude dekorativní a barevně neobvyklý.

Rozmístěte skořápky v zahradě v hustém pásu okolo rostlin, které chcete ochránit před slimáky a šneky. Bariéra by měla být nepříjemná i kočkám. Pokud vás zlobí neustálím hrabáním na určitých místech, pokryjete tuto část zahrady silnější vrstvou jako při použití mulče.

Skořápky budou také dobře hořet. Můžete je použít při táboráku nebo do kamen. Zavažte přikládání skořápek v papírovém pytlíku. Mohly by totiž praskat a odletovat.

Poslouží jako dekorace

Použijte je k naplnění váz nebo misek k suchému aranžmá. Aby nám slaměnky nebo jiné sušené květiny pěkně držely tvar a nepadaly všechny na jedno místo, je vhodné vázu naplnit materiálem, do kterého květiny naaranžujeme, ale přitom je jednoduché s ním manipulovat. Takovým vhodným materiálem mohou být skořápky. Nehodí se úplně na všechna aranžmá, ale krom funkčnosti jsou i dekorativní a zajímavé.

Použijte skořápky k naplnění váz nebo misek k suchému aranžmá. Zdroj: Profimedia

Použijte je čistě na ozdobu. Skořápky lze lepit i barvit, teoreticky i vrtat, pokud byste je chtěli navlékat do girland. Nejčastěji se používají k lepeným dekoracím nevzhledných váz nebo květináčů. To může zavánět totalitním uměním z mušliček a víček od limonád, ale záleží jen na vaší fantazii a zručnosti. Když ne vy, děti si s nimi rády poradí.

Extra tip do domácnosti

Udělejte si nahřívací pytlík do mikrovlnky. Zašijete skořápky do lněného pytlíku. Nemusí být velký, stačí velikosti jako dvě vaše dlaně. Nesnažte se ho příliš nacpat. Skořápky se mohou vevnitř klidně přesýpat ze strany na stranu. V případě obtíží nahřejte sáček se skořápkami v mikrovlnné troubě na jednu minutu a přiložte na tělo v místě, které chcete prohřát.