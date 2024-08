V letních měsících, kdy teploty dosahují vysokých hodnot, je důležité zajistit osvěžení nejen pro sebe, ale i pro zvířata kolem nás. Ptáci, kteří neustále poletují po zahradách a parcích, potřebují stejně jako my přístup k vodě. Jak jim jednoduše poskytnout potřebné osvěžení?

Výroba pítka z květináčů je skvělým způsobem, jak kombinovat kreativitu s péčí o přírodu. Navíc vám poskytne radost z pozorování ptáků, kteří budou vaši zahradu navštěvovat stále častěji. Přináší to pocit uspokojení, že jste udělali něco dobrého pro životní prostředí a zároveň jste vylepšili estetiku vašeho venkovního prostoru.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Svět Mazlíčků – Pítko pro ptáčky a hmyz v létě

Zdroj: Youtube

Začněte tím, že si připravíte několik starých květináčů. Tyto květináče musí být důkladně očištěné od veškeré hlíny a nečistot. Důležité je, aby byly suché a bez prasklin. Následně si připravte silikonový tmel, který použijete k lepení jednotlivých částí.

Květináče se skládají tak, aby tvořily stabilní základnu. Obvykle se lepí dva květináče horními částmi k sobě, čímž vytvoří pevný stojan, na který se následně připevní třetí květináč dnem nahoru. Tento proces zajišťuje stabilitu a dostatečnou výšku, aby ptáci měli přístup k vodě v bezpečí před predátory.

Po sestavení základní konstrukce přichází na řadu samotné pítko, které je tvořeno miskou pod květináč. Tuto misku přilepíte na vrchol stojanu, opět za použití silikonového tmelu. Dbejte na to, aby miska byla upevněna rovně, aby se voda rovnoměrně rozprostřela a nevylévala se.

Jakmile je miska pevně připevněná, můžete ji naplnit vodou. Pokud chcete pítko vylepšit, můžete okraje misky ozdobit přírodními materiály jako jsou kameny nebo kačírek, které dodají celé konstrukci přírodní vzhled.

close info SukHon / Shutterstock zoom_in V letních měsících by pítko mělo být ve stínu, aby se voda rychle nekazila

Jednou z výhod tohoto pítka je jeho celoroční využití. V zimních měsících můžete do vody vložit malý kousek dřeva nebo míček, který se pohybem větru postará o to, aby voda nezamrzla. To zajistí, že ptáci budou mít přístup k vodě i během chladnějších období. Tento jednoduchý trik výrazně prodlužuje funkčnost pítka a zvyšuje jeho přínos pro místní ptactvo.

Umístění pítka je rovněž klíčové. Ideální je najít místo, které je chráněno před přímým sluncem a větrem, aby voda zůstala co nejdéle čerstvá. Dále je důležité umístit pítko na klidné místo, kde se ptáci budou cítit bezpečně a nebudou rušeni častou lidskou aktivitou nebo přítomností domácích mazlíčků.

Pravidelná údržba pítka je nezbytná. Voda by měla být pravidelně měněna, aby byla vždy čerstvá a čistá. Předejdete tak šíření bakterií a plísní, které by mohly ptákům uškodit. Pítko by mělo být také občas důkladně vyčištěno, aby zůstalo v dobrém stavu a mohlo sloužit dlouhá léta.

Takže neváhejte a pusťte se do výroby svého vlastního pítka pro ptáky. Využijte staré květináče, trošku kreativity a chvilku svého času. Odměnou vám bude nejen krásná dekorace do zahrady, ale především spokojené ptactvo, které vám za vaši péči bude vděčné.

Zdroj: ceskykutil.cz