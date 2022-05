Co udělat s pivoňkou právě teď, aby se později obsypala maximálními květy

Pivoňka je noblesní trvalkou všech romantických zahrad a zámeckých parků. Díky jedinečným velkým květům, omamné vůni a dobré životnosti patří k nejspolehlivějším a nejkrásnějším trvalkám. A právě jaro je pro ně důležitým obdobím, protože potřebují správnou péči, aby vás odměnily bohatým květením.

Pivoňky jsou velice atraktivní a přitažlivé rostliny. Oblíbené jsou díky své křehké kráse a jedinečnosti. O vzniku jejich latinského pojmenování jsou známy různé legendy. Jedna vypráví o tom, že Paion, který se učil u slavného řeckého lékaře a léčitele Asklépia, svého učitele profesně předstihl. Údajně úspěchy svého žáka neunesl a rozhodl se ho zabít. Hádes jako bůh podsvětí byl Paionovi vděčný za to, že ho vyléčil, a proto ho po smrti proměnil v rostlinu, která dodnes nese jeho jméno.

Pivoňku miluje celý svět

Pivoňky už zase patří k nejoblíbenějším květinám v českých zahradách, stejně tak jako za časů našich babiček. V Číně jde o velice považovanou květinu, která se často objevuje jako zdobný motiv na mnoha předmětech. Květy pivoňky můžete vidět na asijském porcelánu, obrazech i nábytku. Právě z této oblasti se k nám dostala většina těchto krásek, zejména ty velkokvěté. Kromě nich se můžete setkat i s pivoňkami bylinnými a dřevitými, jak se také tyto rostliny rozdělují. V současné době existuje něco kolem 3000 odrůd a každá z nich přinese do zahrady jistou noblesu a tajuplnou atmosféru. Nejvíce vynikají na pozadí tmavších jehličnanů nebo listnatých keřů a stromů.

V současné době existuje něco kolem 3000 odrůd a každá z nich přinese do zahrady jistou noblesu a tajuplnou atmosféru. Zdroj: shutterstock.com

Dejte pivoňkám čas pro svou krásu

Mějte na paměti, že u pivoněk platí staré dobré pořekadlo, že čím starší, tím krásnější. Buďte tedy trpěliví. Pivoňky rostou poměrně pomalu, v prvním roce po výsadbě tedy nečekejte zázraky. Rostlina bude mít zpočátku jen několik výhonů a málo květů, pokud vůbec nějaký. Prostě si budete muset počkat tak tři až čtyři roky, než vyroste do plné krásy.

Pivoňky jsou přenádherné rostliny, které mají bohaté a výrazné květenství. V našich zahradnictvích si lze vybírat až ze 40 druhů, které se dělí na vytrvalé a dřevité. Jsou to dlouholeté rostliny, které nemají žádné zvláštní podmínky k pěstování. Jen pamatujte, že potřebují každou sezónu jistou péči, díky které vám budou dělat radost dlouhou dobu.

Pivoňka je voňavá léčivka

Pivoňku můžete použít také k léčebným účelům. Pomáhá proti dně a epilepsii, při ledvinových kolikách a křečích trávicího traktu. Květy rostliny jsou obrovské a průměr jednoho květu může být až 20 cm. Navíc krásně voní a plné růžové pivoňky jsou těmi, které mají vůni nejintenzivnější. Pivoňky se liší nejen velikostí, ale i tvarem květů.

Pivoňky jsou se dožívají i půl století

Vytrvalá rostlina dokáže přežít na jednom místě až padesát let. Z tohoto důvodu se řadí mezi dlouhověké rostliny. Potřebuje k tomu však náležité podmínky. Jak se o ně tedy postarat teď v jarních měsících? Odměnou za správnou péči vám budou nádherné květy. Už brzy z jara můžete začít s řezáním nebo přihnojováním.

Řez udělejte ve výšce 1/3 délky výhonků a odstraňte starší květenství a suché listy. Zdroj: shutterstock.com

Odstraňte staré a suché výhonky

Jestli jste to nestihli už v počátku jara, máte to možnost udělat ještě v těchto dnech. Pivoňku je vždy na jaře nutné zastřihnout a odstranit listy a výhonky, které jsou suché. Nedělejte to však uprostřed sezóny, kdy je rostlina v rozpuku. Vždy si nejprve vydezinfikujte pracovní nástroje, abyste neohrozili rostlinu plísňovou chorobou a používejte ostré zahradnické nůžky. Řez udělejte ve výšce 1/3 délky výhonků a odstraňte starší květenství a suché listy. V tuto dobu je také potřeba dodat rostlině živiny, proto zvolte vhodné hnojení s dostatečným množstvím fosforu a draslíku.

Zdroje: www.sazenicka.cz, www.jaktak.cz, www.bylinkyprovsechny.cz