Jak pěstovat správně pivoňku a její životnost prodloužit o mnoho let

Pivoňka zaujme svou nadčasovou krásou a bývá nepřehlédnutelnou dominantou každé zahrady. Jde o velmi vděčnou a nenáročnou rostlinu, ze které se můžete těšit po řadu dlouhých let. Stačí, když ji dáte vše, co potřebuje. Jak správně na její pěstování?

Původem jsou pivoňky ze severní Číny a Mandžuska, kde bylo zároveň také vyšlechtěno něco kolem tisíce kultivarů. Už staří Řekové používali pivoňky k léčení. Do střední Evropy se dostaly během středověku jako léčivky, které se v té době nacházely pouze v klášterních zahradách. Vývojem času však natolik zdomácněly, že se pěstovaly skoro v každé venkovské i městské zahrádce.

U pivoněk máte z čeho vybírat

Základní dělení pivoněk je na dřevité a bylinné. Dřevitá pivoňka je vytrvalý opadavý keř s dřevnatými větvemi a bylinná pivoňka je vytrvalá květina. V současné době je k dispozici nepřeberné množství kultivarů bylinného druhu a vynikají ve všech typech zahrad. Je jedno, jestli máte venkovskou zahrádku nebo třeba japonskou, pivoňka bude vždy elegantním doplňkem s plnokvětými nebo jednoduchými květy. Některé pivoňky dekorují zahradu i v zimě, protože se na podzim nezatahují do půdy a neshazují listy.

Dřevitá pivoňka je vytrvalý opadavý keř s dřevnatými větvemi, bylinná pivoňka je vytrvalá květina. Zdroj: shutterstock.com

Nejznámější druhy pivoněk:

Pivoňka lékařská (Paeonia officinalis)

Pivoňka čínská (Paeonia lactiflora)

Pivoňka koprolistá (Paeonia tenuifolia)

Pivoňka keřovitá (Paeonia suffruticosa)

Dejte pivoňkám tu nejlepší péči

Místo pro zasazení pivoněk vybírejte s rozvahou, potřebují pro svůj zdárný vývoj dostatek prostoru. Nemají rády přesazování a časem se rozrostou, jak do šířky, tak i do výšky. Pokud je budete z nějakého důvodu muset nutně přesadit, pak to načasujte na období od začátku září do konce října, eventuálně brzy v březnu. Vždy dávejte pozor na poranění vzniklých rostlinných oček.

Slunce pivoňky milují, vítr je ohrožuje

Určitě vyberte pivoňkám místo chráněné před větrem, protože mají velké a poměrně těžké květy. Vítr by mohl snadno rostlinu polámat a zničit. Vhodné je, pokud na místě pěstování vytvoříte pro pivoňky oporu, zároveň může jít o zajímavý dekorační prvek. Rostliny ocení dostatek sluníčka, při jeho nedostatku vám méně pokvetou.

Odpovídající půda dodá pivoňkám potřebné živiny

Pro pěstování pivoněk je ideální vápenitá, hlinitopísčitá a dobře propustná zemina s dostatečným množstvím živin. Jestliže máte na zahradě těžší a nepropustnou půdu, přidejte při výsadbě do jámy na dno drenáž z vrstvy štěrku. Pak vsypte zeminu smíchanou s dobře uleželým zahradním kompostem. Protože by s ním neměly kořeny pivoňky přijít do přímého kontaktu, je nutné dodat ještě další vrstvu zeminy a teprve poté vysadit rostlinu.

Přemokření může pivoňky úplně zničit

Ihned po výsadbě pivoňku dostatečně zalijte. Běžně jsou rostliny odolné, a tak s přehledem snesou i sucho. Větším nebezpečím je přelití a promáčená půda, která je zdrojem mnohých houbovitých nemocí a plísní. Nejčastěji to bývá plíseň pivoňková, jejímž vlivem budou pivoňkám zasychat mladé pupeny a listy budou ztrácet svou svěží barvu, postupně zhnědnou. Zalévejte rostlinu vždy těsně nad půdou, aby šla voda přímo ke kořenům. Nikdy ne přímo na listy.



Nebezpečím je pro pivoňky přelití a promáčená půda, která je zdrojem mnohých houbovitých nemocí a plísní. Zdroj: shutterstock.com

Jak pivoňky hnojit

Na jaře potřebují rostliny dodat živiny, abyste se dočkali nádherných květů. Můžete využít starý kompost, kterým lehce pokryjete záhon. Oblíbeným a účinným prostředkem k hnojení pivoněk je i popel z čistého dřeva nebo odpovídající hnojivo.

Péče o květy pivoněk

Někdy mají pivoňky tak velké květy a v hojném počtu, že je dobré je svázat do trsů nebo využít zesílené opory. Těžké květy by se snadno mohly zlomit. Ihned po odkvětu byste měly staré květy pivoněk odstranit. Listovou část nijak nestříhejte, v další sezóně by vám pivoňky málo kvetly.

