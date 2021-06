Pivoňky: Jak je správně pěstovat, abyste prodloužili dobu jejich květu?

Jsou krásné, voňavé a úchvatné. Mluvíme o pivoňkách, které vás upoutají svým vzhledem a vrátí vás ve vzpomínkách do dětství, protože zdobily zahrady většiny našich babiček. Nyní se však zpět vrací do obliby a není divu. Jsou prostě dokonalé!

Pokud jste si pořídili na zahradu pivoňky, asi si počkáte, než budou jejich květy stát za to, protože pivoňka je nejkrásnější, až když je vzrostlá, což trvá přibližně sedm let. Tyto květiny nemají rády přesazování, nechte je na jednom místě klidně patnáct let a pořád se jim bude dařit. Vyberte si tedy opravdu pečlivě místo, kam je chcete umístit.

Pokud vám pivoňka málo kvete, znamená to, že jí něco chybí. Třeba jste právě vybrali špatné místo, půda má nedostatek živin, zasadili jste ji příliš hluboko nebo naopak příliš mělko. U výsadby pivoňky je právě hloubka velmi důležitá. Musí mít pupeny těsně pod povrchem země. Pokud ji totiž vysadíme příliš hluboko, výsledkem bude nekvetoucí rostlina.

Dva druhy pivoněk

Pivoňky rozdělujeme na dva druhy. Dřevité neboli opadavé, které raší brzy z jara a neměly by být vysazeny na teplých stanovištích. Nejznámější je pivoňka křovitá, žlutá nebo ta se zelenými květy. Další druh pivoněk jsou ty bylinné. Ty se přihnojují přímo kompostem a za letního počasí je musíme dostatečně zavlažovat. Také z nich je nutné odstraňovat suché květy a seříznout jim spolu s podzimem stonky.

Pivoňky jsou velmi přitažlivé ještě dříve, nežli se květ rozvine Zdroj: roollooralla / Shutterstock.com

Těchto krásek existuje celá řada, klidně až 3000 druhů. Jejich barevná škála je široká. Můžete mít pivoňky žluté, růžové, červené a květy mohou mít ploché, jednoduché i plné. Pivoňka s plnými květy vydrží déle než ta s květy jednoduchými.

Pivoňka sama od sebe nekvete příliš dlouho, a pokud nemá dostatek vláhy, její květy vydrží ještě kratší dobu. Musí tedy sedět v neustále vlhké půdě, kterou nikdy nesmíte nechat uschnout.

Důležitý je dostatek vody

Aby kvetla a vydržela co nejdéle, je nutné k ní nalít tři kbelíky vody, protože její kořenový systém je opravdu rozsáhlý. Doba květu pak jde prodloužit na dva měsíce. Jde však o to, abychom zvolili správné odrůdy a to tak, aby dobou květu na sebe navazovaly.

Pivoňky jsou v zahradě nepřehlédnutelné, zdobí ji za pozdního jara Zdroj: Flower_Garden / Shutterstock.com

Zvažte tedy problematiku zemědělské technologie pivoněk, čímž opravdu můžete docílit, že se doba květu výrazně prodlouží. Růst stonku trvá déle než měsíc a kvést začne po čtyřiceti dnech od začátku růstu. Pak rostlina s keřem kvete přibližně patnáct dní, každá květina samostatně tak týden. Pokud tedy chcete dobu prodloužit a toužíte po bujných a hojných květech, keře musíte včas nařezat a rostliny nakrmit vodou a výživou.