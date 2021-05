Vše o pivoňkách: Jsou dvoumetrové, sasankovité, s obřími květy. Jaké si vybrat?

Bohaté okvětní lístky, zářivé odstíny a omamná vůně. To z pivoněk dělá perfektní společnice do zahrady. Nápadné byliny nebo keře jsou nenáročné na pěstování. Jaký druh si vybrat?

Historie pivoněk

Pivoňky známe více než 4000 let. Objevovaly se na císařském dvoře v Číně i v Japonsku a jsou součástí starověké řecké mytologie. Ve východní Asii a Evropě se věřilo, že kořen, kůra, semena a květy mají léčebné vlastnosti. Starověcí Řekové označovali pivoňku za symbol uzdravení. Její jméno nemá nic společného s pivem, ale s řeckým mýtem, v němž Paeon, lékař bohů, rozhněval svého učitele Asklépia, boha medicíny a uzdravení. Asklépius hrozil, že Paeona ze žárlivosti zabije. Zeus však mladíka zachránil tím, že ho změnil na půvabnou květinu, kterou dnes známe jako pivoňku.

Symbolika květu pivoňky

Pivoňka je populární v čínské kultuře. Velkou roli hraje při náboženských rituálech. Je hluboce svázána s královskou hodností, ctí a bohatstvím. Čínský název pro pivoňku se dokonce překládá jako „nejkrásnější“. V západní kultuře je pivoňka symbolem 12. výročí svatby a v řeči květin představuje štěstí a šťastné manželství.

V západní kultuře je pivoňka symbolem 12. výročí svatby. Zdroj: Auhustsinovich/Shutterstock.com

Druhy pivoněk

Pivoňky rozdělujeme na bylinné a dřevité. Rozeznáte je snadno. Dřevité, nebo také křovité pivoňky (Paeonia suffruticosa), vytvářejí typický tvar keře, který se dokáže rozrůst i do dvou metrové šířky a výšky. Jsou mrazuvzdorné a opadavé. Bylinné pivoňky, jejímž nejznámějším druhem je pivoňka lékařská (Paeonia officinalis), jsou nízké trvalky, které se na zimu zatahují do země. Brzy zjara uvidíte nejdříve tmavě červené výhony s lesklými, tmavě zelenými listy. Poté vyraší poupata.

Itoh hybridy

Začátkem 20. století chtěl japonský šlechtitel Dr. Toichi Itoh spojit krásu dřevitých pivoněk a vytrvalost bylinných. 40 let mu trvalo než úspěšně zkřížil dřevitý hybrid Paeonia x lemoinei s bylinným Paeonia lactiflora ´Kakoden´. Květů se však nedožil. Pivoňky rozkvetly 8 let po jeho smrti. Nyní však šlechtění pokračuje. Nové rostliny se pyšní květy dřevitých odrůd, habitus má však blíže k bylinným pivoňkám.

Rozdělení květů

Květy pivoněk dělíme podle stupně shluku okvětních lístků. Nejpopulárnější jsou tzv. plnokvěté. Mají dvě nebo tři řady korunních lístků a tyčinky nejsou uprostřed květu vidět. Rozměrově mají v průměru až 20 cm. V zahradách však uvidíme také japonské, korunkovité a bombovité pivoňky. Oblíbené jsou také sasankovité květy. U nich střed květu vyplňují korunní lístky vzniklé z tyčinek. Barvy se pohybují od bílé, po růžovou, červenou, purpurovou a fialovou. Výjimkou nejsou ani dvoubarevné květy.

Pivoňky jsou nenáročné na sázení i pěstování. Zdroj: Gurcharan Singh/Shutterstock.com

Jak a kam sázet pivoňky

Pivoňky jsou nenáročné na sázení i pěstování. Oba dva druhy můžete sázet od jara do podzimu na slunné místo nebo do polostínu. Preferují výživnou půdu a občasnou zálivku. Pokud sázíte dřevitou pivoňku, nezapomeňte jí dopřát alespoň dva metry místa. Během let se rozroste a nesnáší přesazování. Jáma pro výsadbu by měla mít velikost 50 x 50 centimetrů. Vyplňte ji kvalitní zeminou a přidejte kompost. Bylinné pivoňky dokážou snést i občasné sucho. Nemají ale rády přemokřené půdy. Sázejte je maximálně 3 cm pod povrch.

Péče o pivoňky

Pivoňky začínají kvést až za tři roky od výsadby. Mladé rostliny není třeba hnojit, starším však můžete dopřát rozleželý kompost ihned po odkvětu. Nezapomeňte také odkvetlé květy odstranit, aby se rostlina nevysilovala tvorbou semen. Brzy na jaře také dřevité pivoňky zastřihněte. Odstraňte odumřelé větve a ty, které překáží. Rostlina bude více otevřená a provzdušněná.

Zdroj: www.flowermeaning.com, thesecretlanguageofflowers.wordpress.com, abecedazahrady.dama.cz