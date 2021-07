Proč věnovat mimořádnou pozornost pivoňkám právě teď? Udělejte to!

Pivoňky už zase patří k nejoblíbenějším květinám v českých zahradách, stejně tak jako za časů našich babiček. Mají krásné bohaté květy, jsou docela nenáročné a při správném pěstování vám budou dělat radost po mnoho let.

Trvalky s elegantními květy a neodolatelnou vůní

Už před dvěma tisíci lety se pivoňky pěstovaly v zemích svého původu na Dálném východě. Do Evropy se dostaly až během středověku. Velice oblíbené byly především plnokvěté odrůdy, které jsou nejvíce populární až dodnes. V současné době vzrůstá velký zájem také o pivoňky s jednoduchými či poloplnými květy. Květina nezaujme jen svým krásným květem, ale také svou působivou až magickou vůní, které jen tak někdo neodolá.

Známou klasikou jsou pivoňky s jednoduchými růžovými květy Zdroj: Ksenia She/shutterstock.com

Mějte na paměti, že u pivoněk platí staré dobré pořekadlo, že čím starší, tím krásnější. Buďte tedy trpěliví. Pivoňky rostou poměrně pomalu, v prvním roce po výsadbě tedy nečekejte zázraky. Rostlina bude mít zpočátku jen několik výhonů a málo květů, pokud vůbec nějaký. Prostě si budete muset počkat tak tři až čtyři roky, než vyroste do plné krásy.

Dřevitá pivoňka

Vlastním jménem pivoňka křovitá (Paeonia suffruticosa), které se často říká také dřevitá, se dá vysazovat už od jara do podzimu. V dnešní době se dá pořídit už jako roubovaná rostlina s květem, a tak si můžete vybrat takovou barvu, která se vám bude líbit a skvěle doladí vaši zahradu. Známou klasikou jsou pivoňky s jednoduchými růžovými květy, ale mezi novinkami najdete plnokvěté odrůdy v barvách od bílé přes oranžovou a sytě červenou až po fialovou, případně i s květy dvoubarevně žíhanými. Dřevité pivoňky jsou vlastně polokeře dorůstající výšky i šířky kolem dvou metrů. Na podzim shazují listy jako ostatní opadavé keře.

Pivoňka bylinná

Jestliže se rozhodnete pěstovat tento druh, budete mít dlouhověkou trvalku, která je podstatně menší. Dosahuje něco kolem půl až jednoho metru výšky, která se na zimu úplně ztratí, protože se rostlina zatahuje do země. Ovšem brzy z jara vyžene nejprve červené výhonky, na nichž se zakrátko objeví lesklé tmavozelené listy a poté květní poupata.

Květina nezaujme jen svým krásným květem, ale také svou působivou až magickou vůní. Zdroj: Juice Flair/shutterstock.com

Dejte pivoňkám to nejlepší

Místo pro zasazení pivoněk vybírejte pečlivě, aby měly dostatek prostoru. Nesnášejí přesazování a dost se rozrostou, jak do šířky, tak i do výšky. Pokud je časem z nějakého důvodu musíte nutně přesadit, pak to načasujte v období od začátku září do konce října, eventuálně brzy v březnu. Dávejte však pozor na poranění vzniklých rostlinných oček. Určitě vyberte pivoňkám místo chráněné před větrem, protože mají velké a poměrně těžké květy a vítr by mohl rostlinu polámat a snadno zničit.

Jak zasadit

Jámu pro výsadbu udělejte o velikosti zhruba 50 x 50 centimetrů, vyplňte ji kvalitní zeminou a přidejte i kvalitní humus z kompostu. Pokud budete sázet rostliny na místa se špatně propustnou zeminou, přidejte přiměřenou vrstvu štěrku jako drenáž. Zvláštní pozornost věnujte hloubce, do níž budete pivoňku sázet, protože pupeny na dužnatých kořenech by měly být nejvýše tři centimetry pod povrchem půdy, aby se jim lépe dýchalo. Příliš hluboko zasazené pivoňky by vám vyrostly slabé a moc by vám nekvetly. Naopak místo roubování u křovitých pivoněk musí být alespoň patnáct centimetrů hluboko v zemi, jinak se může stát, že vám na keři vyrazí jen plané výhony.

Místo pro zasazení pivoněk vybírejte pečlivě, aby měly dostatek prostoru. Zdroj: malven/shutterstock.com

Pivoňky potřebují ke správnému růstu propustnou a živnou půdu a teplejší chráněnou polohu na mírném slunci nebo v polostínu. Pozor dejte na přemokření půdy, jelikož vydrží spíše kratší sucho než přílišné mokro.

Výživa a ochrana

Pivoňky příliš hnojení nepotřebují, jen po odkvětu jim můžete dopřát dobře rozleželý kompost či minerální hnojivo. V případě, že málo kvetou, je to vždy známka toho, že jim něco chybí. Buď mohou mít málo živin nebo byly zasazeny do nesprávné hloubky. Jestliže jim vadnou listy, bývá to vlivem různých plísní. Proto na podzim uschlé listy pečlivě ostříhejte a spalte.

Přezimování

Dřevitou pivoňku zakryjte před zimou po obvodu kořenového balu chvojím či slámou. Bylinné pivoňky jsou mrazuvzdorné, stačí je tudíž zakrýt jen první rok po výsadbě. Každoroční odstraňování semeníků by pro vás mělo být samozřejmostí.