Čím teď na jaře hnojit pivoňky, aby kvetly jako o život

Pivoňky patří mezi nejkrásnější květiny na zahradě. Jejich pěstování je sice nenáročné, ale přesto je třeba několik základních informací o nich znát. My vám dnes poradíme nejen, jaké vyžadují hnojení.

Pivoňky po právu patří mezi nejkrásnější květiny na zahradě. Jejich velké květy na sebe strhávají pozornost v každém květinovém záhonu. Pro svoji dekorativnost jsou oblíbené k řezu do váz i svatebních kytic. Jsou sice nenáročné, ale aby každým rokem mohly rozdávat kolem sebe krásu, přeci jen potřebují trochu naší péče.

O původu pivoněk a o jejich pěstování se dozvíte od jednoho z francouzských pěstitelů v následujícím videu:

Pivoňky se dělí na bylinné a dřevité

Bylinné pivoňky jsou mrazuvzdorné. Zimu přečkají ve svých hlízách a další jaro začne opět nový cyklus jejich života. Nejkrásnější jsou pochopitelně v době svého květenství, které začíná od poloviny května. Mají mnoho barevných kultivarů od bílé, přes žlutou, různé odstíny růžové, červené až po temně nachovou. Výsadba se provádí zjara od března do května, nebo v podzimním termínu od srpna do listopadu. Nemají rády hluboké posazení do hlíny, stejně tak přemokřená stanoviště. Ke svému životu potřebují slunce.

Dřevité pivoňky vytvářejí z dřevitých výhonků keř. Na výhoncích se každým rokem objeví květenství. Protože se jedná o roubovanou rostlinu, je nutné, aby byla zasázena do země alespoň 15 cm pod povrchem. Tak se zabrání vymrznutí a hlavně zplanění. Miluje chráněné slunné místo. Pivoňce vyberte trvalé stanoviště, protože je její růst pomalý a nesnáší přesazování. Počítejte s tím, že se jedná o docela velkou rostlinu, která potřebuje kolem sebe dostatek prostoru. Navíc je natolik dekorativní, že veškeré ostatní květiny kolem ní by vizuálně zanikly. Být solitérem dřevité pivoňce sluší.

Aby vám pivoňky krásně kvetly, je třeba o ně náležitě pečovat. Zdroj: Shutterstock

Proč hnojit pivoňky

Pivoňky - jako každé rostliny - potřebují nezbytné živiny, aby vytvořily biomasu ke svému růstu a kvetení. Potřebují pohnojit především ve fázi růstu. Bylinné pivoňky přečkají chladné období pod zemí ve svých oddencích, ve kterých si ukládají živiny potřebné pro další růst zjara. Pokud nemají dostatečnou zásobu živin, jejich jarní růstový start bude pomalý a může se stát, že nenasadí na květy.

Kdy a jak často

Čerstvě zasazenou rostlinku nehnojte, postačí ji vysadit do propustné a výživné půdy. První aplikace hnojiva by měla proběhnout až ve druhém nebo třetím roce po vysazení.

První fáze hnojení

Aby pivoňky vytvořily zdravou listovou hmotu a bohaté květenství, je dobré začít s hnojením při rašení. Nejlépe od začátku do poloviny března. Nejvhodnějším hnojivem je kompost, kravský hnůj, hobliny z rohoviny nebo kostní moučka. Proč právě tato organická hnojiva? Déle se rozkládají a dodávají výživu postupně. Chemická hnojiva mohou za žloutnutí listů a při špatné aplikaci dojde k nechtěnému přehnojení.

Druhá fáze hnojení

Druhé hnojení pivoněk by mělo proběhnout v srpnu, kdy ze sebe rostlina vydala mnoho energie a spotřebovala zásoby živin na podporu svého růstu a hlavně květenství. Srpnové hnojení pomůže pivoňce lépe přezimovat a vzdorovat možným patogenům, které by ji chtěly napadnout.

Krásné a bohaté květy pivoněk zaručí správné hnojení. Zdroj: Profimedia

Pozor na dusík

Máte pocit, že jste pivoňky hnojili dostatečně a přesto nekvetou? Možná jste to přehnali s dusíkem. Je nutné tento chemický prvek příště ubrat. Přemíra dusíku způsobuje velký nárůst listové hmoty. Keře pivoněk jsou příliš husté a je v nich ztížený pohyb vzduchu. Může se tedy stát, že rostliny napadne plíseň pivoňková nebo šedá. Není tedy pravidlem, že čím víc budete hnojit, tím víc si užijete jejich krásy. Chce to vyváženost. Té se naučíte, když budete rostliny na své zahradě pozorovat a budete se snažit porozumět jejich potřebám.

Krása, která potřebuje oporu

O pivoňky jste se správně starali a ony se vám odvděčily krásnými květy. Pohled na ně vám jistě dělá radost. Hlavy květin jsou příliš těžké na to, aby je jejich stonky unesly. Pokud fouká vítr anebo zaprší, veškerá krása je pryč. Pivoňky si pod těžkými květy lehnou, a i když se vyčasí, nevrátí se do původního vzpřímeného postavení. To je důvod, proč byste měli keře zabezpečit oporou ve výšce 2/3 jejich vzrůstu. Jedině tak si užijete krásných a voňavých květů.

Pokud je pivoňka u vás na zahradě spokojená, platí jedno hezké pravidlo: čím starší, tím krásnější!

