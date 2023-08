Pivoňky: Teď je ideální čas na jejich výsadbu. Pozor na chyby, které neodpouští

Kdo by nemiloval nádherné, obrovskými květy ozdobené pivoňkové keře? Právě nyní přichází ten pravý čas na jejich výsadbu nebo rozsazování již starších keřů. Prospěje jim to a příští rok bude mít zahrada o další nádhernou ozdobu navíc. Jak na to, abychom udělali všechno správně?

Pivoňky jsou nádherné, ale také trochu náročné, to není možné popřít. A tak se jim musíme postarat o co nejlepší podmínky. Ony se nám na oplátku odmění květy, které si zaslouží pozornost. Jak správně pečovat o pivoňky napoví i toto video: Správný výběr půdy Pozor bychom si měli dát už při výběru stanoviště, kdy se rozhodně vyhněme hutným jílovitým půdám. Tam by nám pivoňky moc velkou radost nedělaly. Naopak vápenitá a na živiny bohatá hlinitá půda bude ideální. Půda zkrátka musí být “tak akorát”, ani příliš těžká, ale také ne jen písčitá. Proto je možné hlinitou půdu vylepšit trochou písku a tu písčitou naopak doplnit o hlinitou složku. A pozor, pivoňky potřebují alespoň do půl metru nakypřené zázemí. Jinak porostou jen těžko. Připraveno? Můžeme pokračovat přidáním zralého kompostu nebo hnoje. Čtěte také: Čím teď na jaře hnojit pivoňky, aby kvetly jako o život Vykopejte půlmetrovou jámu Pro ještě lepší přípravu můžeme vykopat jámu ve tvaru krychle o straně půl metru pro každou ze sázených rostlin. Hnojivo pak uložíme na její dno a následovat bude vrstva zeminy, do které budeme pivoňky sázet. Ale pozor - ne hluboko, očka musí být vidět, jinak rostliny neporostou a odumřou. Kromě dobré půdy potřebují pivoňky také dostatek slunce, a podle toho také volíme stanoviště. Zároveň je potřeba si uvědomit, že jde o rostliny, které budou naši zahradu zdobit klidně i dvacet let a jen s velkým sebezapřením snášejí přesazování. Chce to tedy dobře zvážit, kam je usadíme. Z obchodu nebo od souseda Kde pivoňky k zasazení seženeme? Pokud nechceme kupovat nové sazeničky v zahradnictví nebo podobných prodejnách, není tak velký problém požádat někoho ze sousedů o oddělení části jejich trsu. Ideální doba k tomu bude na podzim. Musíme ale od počátku počítat s tím, že sice jde o rostliny, které nám na zahradě vydrží opravdu dlouho, ale také jim delší dobu trvá, než se ukáží v celé své kráse. Skutečně hojně rozkvetou až přibližně třetím rokem po zasazení. Do té doby se o ně musíme dobře starat. Vůně a krásné květy budou odměnou za naši péči Zdroj: Pixabay Péče o mladé rostlinky Jak pečovat o nově zasazené pivoňky? Zatímco dobře usazené pivoňkové keře snesou i dlouhodobější sucho, mladé rostlinky potřebují dostatečnou zálivku. Na to musíme pamatovat, stejně jako na pravidelné přihnojování draslíkem a fosforem. Když se budeme v počátečních fázích pivoňkám věnovat tak, jak potřebují, odmění se nám v pozdějších letech velkým množstvím květů a radostí, kterou z nich budeme mít. Bylinné nebo dřevité pivoňky? Pivoňky můžeme pěstovat buď v jejich bylinné nebo dřevité podobě. Bylinné odrůdy dorostou menších rozměrů, s vyššími než metrovými keři počítat nemůžeme. V zimě je na záhoně neuvidíme, protože každoročně na podzim jejich větve zacházejí a na jaře vyraší nové. Oproti tomu jejich dřevité formy přečkávají zimu i s nadzemními částmi. Mohou dorůst až ke dvěma metrům. Obě tyto podoby je dobré na zimu zajistit přihrnutím zeminy nebo zakrytím netkanou textilií. Čtěte také: O pivoňky po odkvětu je nutné se postarat, jedině tak znovu pokvetou Zdroje: zahradkarskaporadna, zahradnictvi-spomysl, dumazahrada