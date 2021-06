Jak se starat o pivoňky po odkvětu? Zastřihávat nebo ne?

Pivoňky patří mezi přední krásky českých zahrad. Když ale odkvetou, moc parády nedělají. Jak se o ně postarat, aby byly obsypané květy i další rok?

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, flowers-cs.designluxpro.com, gardentabs.com

Pivoňky jsou dlouhověké, takže se z jejich krásně bohatých květů a vůně můžeme těšit několik let. Nejběžnější pivoňkou je Paeonie officinalis. Pochází z alpských oblastí Itálie, a díky tomu oceňuje půdu bohatou na vápník. K nejstarším rostlinám patří druhy z pivoňky bělokvěté. Pyšní se plnými květy od bílých po tmavě růžové. Nezapomenutelná je také jejich omamná vůně. V zahradách také můžeme vidět dřevité pivoňky pocházející z Asie. Proto se jim říká „čínské". Vzácně pak potkáme bylinné pivoňky, jejichž listy vypadají jako list kopru.

Pivoňky jsou dlouhověké, takže se z jejich krásně bohatých květů a vůně můžeme těšit několik let. Zdroj: Serhii Brovko / Shutterstock.com

Kdy zastřihávat

Aby se nešířily choroby a rostlina byla stále v plné síle, odstraňte květy, jakmile poznáte, že uvadají. Pravidelné zastřihávání umožní pivoňkám nasadit nové květy a povzbudit je, aby kvetly dvakrát tak dlouho.

Proč zastříhávat odkvetlé pivoňky?

Péče o pivoňky po odkvětu vám zajistí, že rostliny budou zdravé a další rok nasadí nové krásné květy. Nevyčerpává se totiž nesením těžkých stonků a produkcí semen. Nikdy však neodstraňujte listy. Pivoňky skrze ně potřebují nasbírat co nejvíce sluneční energie, kterou si uloží na zimu. Pokud byste je odstranili, v následujících letech by kvetly méně. Likvidace zvadlých květů také slouží jako prevence proti rozvoji plísňových onemocnění. Plíseň šedá vytváří spory a vyvíjí se na starých stoncích. Spory dokáží přežít i zimu a na jaře by zaútočily v plné síle. Proto odstraňujte i spadlé okvětní lístky, které by mohly být infikovány. V neposlední řadě, zvadlé květy nevypadají esteticky.

Péče o pivoňky po odkvětu vám zajistí, že rostliny budou zdravé a další rok nasadí nové krásné květy. Zdroj: OlgaSolo/Shutterstock.com

Jak zastřihávat pivoňky

Nejdříve si sterilizujte nástroje. Pivoňky jsou citlivé na bakterie, které by se mohly špinavými nůžkami dostat do rány. Poté vezměte stonek s odkvetlým květem do ruky a zastřihněte ho šikmo těsně nad první sadou plných, zdravých listů. Pokud jsou na stejném stonku poupata, jednoduše odstřihněte pouze hlavu květu.