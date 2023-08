Plamének vám při správné péči nádherně pokvete až do podzimu. Podívejte

Plamének též zvaný Clemantis je velmi rozšířeným a oblíbeným rodem rostlin. Nemálo lidí si na svou zahradu vybralo právě tuto ozdobu v podobě popínavé dřeviny – a dobře vědí proč. Jak o plamének ale správně pečovat, aby prosperoval a těšil nás množstvím svých květů až do podzimu?

Plamének zahrnuje okolo 300 variant se širokou škálou barev. Ve většině případů se jedná o pnoucí opadavé dřeviny, jež nás očarují svými květy s průměrem až 15 centimetrů. Sáhnout bychome po něm měli zvlášť ve chvíli, kdy potřebujeme schovat nějakou méně vzhlednou část zahrady, ať už je to zeď, plot či cokoli jiného. Plamének se o to zaručeně postará, protože se dokáže pnout do výšky až dvanácti metrů! Co tahle rostlina potřebuje, aby její květy dělaly na naší zahradě parádu po co nejdelší dobu?

Kam s ním?

Než plamének vůbec zasadíme, měli bychom mít na paměti, že vyžaduje dostatek slunečních paprsků. Ideální je, když na něj dopadají především zrána, protože odpoledne už je slunce příliš ostré a mohlo by to plaménku uškodit. Jeho kořeny jsou totiž dost náchylné na vysoké teploty.

Co se týče půdy, ta by měla být hlinitá a schopna rychlého odvodňování. Aby si plamének stihl vytvořit pevné kořeny, je třeba dodržet i vhodný čas pro jeho zasazení. Chybu neuděláme, když se k výsadbě rozhodneme zhruba v říjnu nebo na jaře, pokud teplota již (nebo ještě) přesahuje 14 stupňů.

Bez pravidelné zálivky se neobejde

Vhodné místo bylo vybráno a plamének jsme zasadili. Nyní nesmíme zapomínat na pravidelnou zálivku. Záleží na podmínkách, ve kterých roste, ale pokaždé, když bude půda vysychat, víme, že je na čase plamének zalít. Častější zalévání by plamének neocenil, naopak bychom ho tím vystavovali riziku vzniku plísní a mohl by uvadat.

Plaménky zdobí zahradu i po odkvětu svými bílými chomáčky. Zdroj: Pixabay

Pozor na vysokou teplotu u kořenů

Jak je výše zmíněno, kořeny plaménku jsou značně náchylné na horko. Můžeme mu ale jednoduše pomoct podsazením plamenky (floxy) či jinými půdopokryvnými rostlinami, které kořeny zvládnou chránit i v parných letních dnech. Chceme-li se kochat plaménkem obsypaným květy, je nezbytné jej zásobovat dostatkem živin, proto ho potěšíme pravidelným hnojením.

Z jakých druhů máme na výběr?

Druhů plaménku je skutečně hodně, ale zmíníme tu alespoň několik zástupců, kteří se těší velké oblibě.

Prvním z nich je velmi rozšířený plamének plotní, dorůstající do výšky až neskutečných 12 metrů, jehož květy jsou sice drobnější, zato jsou ale uspořádány do bohatých květenství. Pravým opakem je odrůda Madame le Coultre. Ta se vyznačuje nižším vzrůstem, ale ohromí vás svými květy velikosti lidské dlaně.

Odrůda Henrik potěší především milovníky barevně výraznějších květů, má totiž sytě modré zbarvení.

Krásné rubínové květy nám slibuje odrůda Ruby Glos, jejíž výhodou není jen okouzlující barva, ale i schopnost prosperovat i v květináči.

Jedovatý nebo léčivý? Obojí!

Před pořízením plaménku bychom měli vědět, že jeho listy jsou jedovaté a dokáží způsobit nepříjemnou alergickou reakci. Proto je třeba jej umístit mimo dosah malých dětí či zvířecích mazlíčků. Když ale listy usušíme, jejich jedovatost se vytrácí, a tak se dá dokonce využít pro jeho léčivé účinky, které se zevně používaly především v dřívějších dobách. Fungoval na revma, nejrůznější záněty v těle i exémy. Pravdou ale je, že dnes již jeho pomoc moderní medicína prakticky nevyhledává.

