Plamének prořežte právě teď. Je to důležité, klematis pokvete jako zběsilý

Pěstování plaménku je velká radost. Tyto popínavé, bujné a bohatě kvetoucí rostliny jsou skutečně ozdobou zahrad, a přitom jsou poměrně nenáročné. Víte, jak pěstovat klematis a proč ho teď prořezat?

Co je zač plamének

Plamének čili klematis je u nás dobře známá a v zahradách hojně rostoucí popínavá květina s nápadnými květy. Plaménků je velké množství druhů i barevných variant. Tato pnoucí se dřevina dokáže vyrůst až do výšky 10 m, ale obyčejně jej můžete vidět na zídkách a plotech, kam běžně vyšplhá do 3 až 4 metrů.

Plamének (Clematis) šplhá po všemožných konstrukcích, plotech a zídkách. Zdroj: liseykina / Shutterstock.com

Popínavé plaménky ozdobí každou zahradu

Plamének je popínavá dřevina, která miluje přímé slunce, případně mírný polostín a vyžaduje dobrou zálivku. Obecně lze říci, že má ráda vlhko, ale půdu dobře propustnou a humózní. Živiny jsou pro plamének důležité a stejně jako pH půdy. To může být mírně alkalické, ale rozhodně ne kyselé. To rostlina snáší velmi špatně.

Zcela zásadní je pro plamének opora. Pnout se bude po čemkoli, ale bez alespoň nějaké lehké konstrukce se sama rostlina nevzpřímí.

Jak pečovat o plamének?

Jako mnoho dalších okrasných popínavých rostlin, i plaménky mají rády jarní řez, jde ovšem o druhy, které kvetou od léta do podzimu. Patří sem například Clematis x jackmanii – hybrid (C. lanuginosa x C. viticella), Clematis viticella, C. tangutica, C. rehderiana i C. serratifolia.

Tyto druhy dokážou během sezony znova obrazit a narůst do výšky i šířky. Razantním prořezání vypěstujete silnou zdravou rostlinu, která bude mít řezem o to více energie, kterou bude moci investovat do opětovného zazelenání se a hlavně kvetení. Nebojte se plamének seříznout hodně, ponechejte jen silné a zdravé větve. Po očištění plaménku od starých, suchých a napadených výhonů rozdělte výhony na dvě poloviny. Jednu část zkraťte za zhruba 60 cm a druhou ještě hlouběji na 40 cm.

Pozor však na druhy kvetoucí již od začátku května do června. Označují se za raně kvetoucí a nepotřebují pravidelný řez k podpoře kvetení. Naopak si jich klidně několik let nemusíte ani všimnout. K těmto patří například Clematis alpina, C. macropetala a C. montana

Několik jiných druhů a množství jejich kultivarů kvetou koncem jara a začátkem května, tyto vyžadují jen mírný řez. Rostlinu zbavte starých a poškozených větví, mírně ji vytvarujte, ale razantněji do koruny nezasahujte, pokud to není nutné. Dospělé rostliny se zkracují na maximálně 120 cm, podle drůhů se může i výška řezu mírně lišit. Do této skupiny patří především velkokvěté druhy jako Clematis lanuginosa, C. patens či C. florida.

Plamének 'Innocent Blush' Zdroj: Profimedia

Potěšte oko vzrušujícími kultivary plaménků

Jestliže znáte plaménky, ale máte pocit, že jsou i přesto trochu nudné a babičkovské. Nastudujte si nové zajímavé kultivary. Plamének už dávno není posetý jen jednobarevnými hvězdami květů. Podívejte se například na klematis „Mrs. Robert Brydon“, „Taiga“, plnokvětý plamének „Purpurea Plena Elegans“ či nádherný velkokvětý „Innocent Blush“. Překvapit vás může také dvoubarevný květ intenzivních barev velkokvětý „Wildfire“.