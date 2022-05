Floxy pravidelně zaštipujte! Je to nutné, plamenky pak pokvetou jako šílené

Pěstujete floxy neboli plamenky? A víte co s nimi, aby vám bohatě kvetly? Vypěstujte si nádherně barevné záplavy květů díky plamenkám a těšte se pohledem na krásně rozkvetlou zahradu.

Atraktivní i prosté plamenky

Plamenky čili floxy (Phlox) jsou docela obyčejné, a přesto záplavou svých květů vyčarují na zahradě barevné koberce, anebo ty vyšší druhy celé závěje barev. Plamenky jsou vděčné rostliny, které vám bez problémů porostou i pokvetou, jen vědět, co s nimi. Péče o ně není náročná a porostou skoro všude.



Jsou to rostliny pocházející ze Severní Ameriky. Dělí se na několik druhů a veliké množství kultivarů s ohromnou barevnou pestrostí. Kvítky jsou poměrně jednoduché, ale atraktivní vzhled doženou velikým množstvím květenství i barevnými variacemi, které pospolu vypadají báječně i v kytici.

U nás vypěstujete tři druhy krásné plamenky

Na našem území se můžete nejčastěji setkat se skalníkovou nízkou formou, ale s tou i vyšší. Mohou to být trvalky i jednoletky, záleží na druhu, jelikož floxy pocházejí někdy i z velmi rozdílných podmínek.

Plamenka šídlolistá (Phlox subulata) se používá na osázení skalek díky svému nízkému vzrůstu. Vytvoří krásný bochánek květů a rozroste se do koberce, pokud jí dáte možnost. Nevyžaduje na živiny bohatou půdu, kamenité sušší stanoviště jí nevadí.

Druhou oblíbenou plamenkou je latnatá (Phlox paniculata), která je naopak vyššího vzrůstu a na až metr dlouhém stonku vykvétá lata drobných květů. Tyto vyšší plamenky jsou vhodné i k řezu. Také plamenka Drummondova (Phlox drumondii) se používá do kytic, ale jde o letničku, která se také pěstuje u nás. Drummondova plamenka je jen 20 až 60 cm vysoká a také vyrůstá v trsech. Oproti plamenkám trvalkám kvete déle a její květy jsou pestřejší, někdy až nezvyklé, v porovnání s jednoduchými kvítky klasických floxů.

Flox (Phlox) patří k oblíbeným trvalkám, skalničkám i jednoletkám! Záleží na druhu. Zdroj: Elena11 / Shutterstock.com

Vypěstujte si záplavy květů z plamenek

Plamenky milují propustnou půdu, dostatek slunce a tmavší varianty zvládají lépe i celodenní oslunění.

Aby se květina zbytečně nevysilovala a vytvářela hned další květy, pravidelně trsy zaštipujte a čistěte od vadnoucích květů. Docílíte tím nádherného vzhledu po celou sezonu.

Plamenky je možné množit dělením trsu a samozřejmě semeny, která klíčí poměrně dobře. Na konci sezony si proto můžete nechat několik květů uzrát. Přemění se do malých tobolek, které uvnitř skrývají až pět černých semínek.

Pěstování plamenek nepřejí tyto neduhy

Plamenky nemají rády přemokření a mohou trpět na padlí, ale také je občas trápí háďátka. Těch se lze zbavit jen velmi těžko a většinou je třeba zbavit se věch rostlin, kterým se pokroutí listy a očividně se zhorší jejich stav. Napadené rostliny nedávejte nikdy na kompost a spalte je nebo vyhoďte.

Plamenka latnatá patří k rostlinám obletovaným motýly. Zdroj: Vahan Abrahamyan / Shutterstock.com