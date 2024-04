Hledáte způsob, jak na zahradě šetřit vodou a zároveň dodat rostlinám dostatek vláhy? Využijte jednoduchý trik a použijte k němu staré plastové láhve.

Připravte se už nyní na celou zahradnickou sezónu! Pokud se těšíte na zahradu plnou květů a zdravých plodin bez toho, abyste se uběhali s krompáčem, využijte prázdné PET láhve. Obstarají za vás pravidelnou zálivku. Stačí si z nich vyrobit jednoduchý zavlažovací systém. Díky tomu se budete moci věnovat na zahradě i jiné činnosti, nejlépe příjemnému relaxu.

Jak vyrobit kapkové zavlažování z PET láhve? Podívejte se na YouTube video na kanálu My Amazing Homestead:

Zdroj: Youtube

Vložte PET láhve do půdy

Základem je mít nastřádané prázdné plastové lahve. Můžete využít různé velikosti. Záleží, jakou plochu chcete mít pravidelně zalévanou. Nejprve je nutné láhev připravit. Udělejte na několika místech po celé spodní polovině plastové láhve, včetně dna, drobné otvory. Budou sloužit k odtékání vody. Díky tomu se také dostane vláha přímo ke kořenům.

Základem je mít nastřádané prázdné plastové lahve.

PETku obalte

Plastovou láhev pak můžete natáhnout do ponožky, perfektně funguje stará silonka. Zabrání situaci, aby se půda a kořeny dostaly do láhve a ucpaly otvory. Pak můžete vložit do vytvořených jam či jamek téměř celé láhve do půdy, všude tam, kde je potřeba. Vždy by mělo vykukovat jen hrdlo láhve, kterým budete doplňovat vodu.

Zátka jako kohoutek

Plastový uzávěr láhve můžete použít k regulaci průtoku vody. Čím pevněji bude zátka zašroubovaná, tím pomaleji bude voda z otvorů vytékat.

Tip

Do láhví můžete během pěstitelské sezóny přidat i hnojivo, které bude rostliny postupně vyživovat.

Nejjednodušší metoda

Velice snadný samozavlažovací systém si můžete zajistit i tak, že odříznete dno láhve a do víčka uděláte několik děr buď rozžhavenou silnou jehlou nebo slabším hřebíčkem. Takto připravenou láhev zatlačte tentokrát hrdlem s děravou zátkou do zeminy a obsah naplňte vodou, kterou byste měli po čase doplňovat, stejně jako v předchozím případě.

Salát pěstovaný v PET lahvích.

PET lahev a provázek

Nejprve PET lahev rozříznete na 2 části. Hrdlo nechte zavřené víčkem a udělejte do něho dírku. Protáhněte jí provázek, bude sloužit jako savý vodič vody. Výborně funguje i tkanička do bot.

Spodní části PET lahve naplňte do poloviny vodou a vrchní část láhve s knotem naplňte zeminou. Vysaďte do ní sazenice a umístěte do dílu s vodou tak, aby byl knot ponořený ve vodě, mohl ji nasávat a vést ke kořenům.

Zdroje: www.gardeninkgknowhow.com, www.chalupari-zahradkari.cz