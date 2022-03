Co je potřeba udělat s plastovým zahradním nábytkem právě teď?

Jaro je tady a konečně nastává čas venkovního pobytu a posezení na zahradě, ale také doba, kdy byste měli zkontrolovat a oživit váš plastový nábytek a být připraveni na celou začínající sezónu.

Zahradní nábytek je důležitou součástí každé zahrádky či terasy a přináší do venkovních prostorů pohodlí a funkčnost. Varianta z plastu je častou klasikou, která je oblíbená především pro svou dlouhou životnost a snadnou údržbu. Nespornou výhodou je i jeho cenová dostupnost. Slabší stránkou plastového zahradního nábytku je jeho estetický vzhled, ale při troše fantazie se může za pomoci polštářů, dek a podušek změnit v krásný designový kousek.

Vše začíná u zazimování

V případě, že jste zazimování nepodcenili a uložili jste nábytek na čistém a suchém místě, čeká vás teď na jaře minimum práce. Možná bude dostačující, když nábytek lehce otřete od prachu a zkontrolujete, zda není poškozený. Koukněte i na všechny šrouby a panty, jestli jsou pevně utažené a ověřte stabilitu všech kusů.

Plastový zahradní nábytek vděčí za svou oblíbenost především nenáročné údržbě. Zdroj: shutterstock.com

Nenáročné čištění za pár minut

Plastový zahradní nábytek vděčí za svou oblíbenost především nenáročné údržbě. Abyste ho dokonale vyčistili, postačí vám zpravidla neagresivní saponát a teplá voda. Povolena je nanejvýš bavlněná utěrka nebo hadřík z mikrovlákna. I měkká strana houbičky na nádobí může některé typy plastu poškodit. Na první pohled to neuvidíte, ovšem vzniklé mikrotrhliny jsou ideálními místy pro usazování špíny. Nepoužívejte nikdy hrubé čisticí materiály, kterými byste plast poškrábali a poničili. Nábytek v závěru vždy opláchněte čistou vodou a otřete do sucha, aby na povrchu nezůstaly skvrny. Lesk plastu dodáte leštěnkou na karoserii auta.

Domácí prostředek na odstranění zašlé špíny

Pokud se špína do vašeho zahradního nábytku zažrala opravdu do hloubky, vyzkoušejte osvědčený tip, pomocí kterého ji snadno odstraníte a zároveň nepoškodíte plastový povrch. Smíchejte vymačkanou šťávu z 1 citronu s 3 polévkovými lžícemi jedlé sody + 2 lžičkami saponátu. Směs nalijte do rozprašovače, doplňte vodou, promíchejte a můžete jít váš nábytek rovnou občerstvit. Po 10 minutách působení setřete čistým vlhkým hadříkem.

Opravte nedostatky

Případné menší prasklinky zacelte speciálními lepidly a tmely. V případě, že je nábytek více poškozený, raději jej vyměňte za nový. Pravděpodobně už má odslouženo a vy byste měli odpočívat v bezpečí. Navíc jsou ceny plastových kousků zahradního nábytku velmi příznivé a na dnešním trhu se dají sehnat i netradiční a zajímavé kousky.

Někteří výrobci již používají na výrobu plastového nábytku speciální povrchovou úpravu, která zabraňuje ztrátě barevnosti. Zdroj: shutterstock.com

Máte speciální povrchovou úpravu?

Tak to jste skoro bez práce. Stačí pár tahů vlhkým mikrovláknem. Někteří výrobci již totiž používají na výrobu plastového nábytku speciální povrchovou úpravu, která zabraňuje ztrátě barevnosti. Právě jisté vyblednutí je jedním z nedostatků plastových kusů.

