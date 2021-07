Jak z ošklivých nepotřebných plechových věcí vytvořit nádherná zahradní zákoutí

Zdroj: The Escape of Malee / Shutterstock

Zdroj: The Escape of Malee / Shutterstock

Zůstalo vám v garáži nebo na chalupě několik kousků starého plechového zahradního náčiní, kbelíků, plecháčků anebo hrábí? Nebojte se použít je opět v zahradě a kolem domu. Zeleň zakryje jejich nedostatky, ale jejich starý oprýskaný vzhled dodá vaší zahrádce šmrnc, nostalgii babičkovských předzahrádek a levandulovému záhonu i šmrnc Provence. Zkuste, jak promění vaši zahradu plechové konve a kbelíky!

Staré vany a lavóry z plechu nejsou na vyhození

Plech mám spojený s vlnitými střechami a starou vanou, kde jsme myli psa u babičky. Plechové jistě vydrželo víc než všechno levné plastové, co používáme nyní. Když už ale jednou kbelík, vanu nebo konev nahlodal zub casu a ve dně se vyklubala díra, ani mistr dráteník s ní nic nesvedl. Ať už vzpomínáte na plechové nádoby s nostalgií nebo jsou pro vás jen zastaralými nepotřebnými kusy k vyhození, můžete je zachovat. Zvažte, zda by nebyly ideální dekorací do vaší zahrady.

Cihlová stěna a na ní věkem zašlá výlevka, která nyní slouží jako zahradní dekorace. Zdroj: ponsulak / Shutterstock.com

Inspirujte se plechovými dekoracemi ve světě

Internet je v tomto směru vhodným rádcem. Nejen, že vás seznámí s různými způsoby, které jsou oblíbené mezi krajany, ale ukáže vám, jakými dekoracemi z plechových nádob si ozvláštnili zahrady lidé po celém světě. Než se vrhnete na osázení nebo zavěšení plechových kbelíků nebo konví na vodu pod pergolu, pořádně zkontrolujte, zda nejsou nádoby nebo nářadí špinavé od oleje, barvy nebo něčeho jiného. Pokud mají nádoby díru, nebojte se. Vhodným naaranžováním, zapuštěním do terénu nebo růstem květin je částečně určitě zakryjete, a když ne, není to velký problém. Vždyť se přece nesnažíte tvářit, že jsou nové a jako ze žurnálu. Poškození a nedostatky považujte za patinu. Nakoupené nové plecháčky jsou prostě až moc perfektní, no ne?! Zkontrolujte, zda drží dobře tvar, případně stáhněte několikerým omotáním drátem nebo režným provazem.

Plechové kbelíky a konve místo květináčů

Nádoby s větším obsahem jako jsou konve, kbelíky nebo velké plechové krabice od sušenek nebo bonbónů můžete osadit. Už dopředu si rozmyslete, jakým způsobem, nemusí jít jen o použití místo květináčů. Kbelík můžete také částečně zapustit do země, nakloněný nebo na ležato a výsadbu směřovat směrem od něj do plochy, tak jako by z něj květiny někdo vylil. Malé plechovky lze pěkně naaranžovat a pěstovat v nich bylinky nebo drobnější květinky. Můžete je také připevnit na zeď nebo plot a vytvořit zajímavé dekorace. Jejich povrch lze dobře natřít barvou, omotat nebo polepit, pokud se rozhodnete, že byste radši zdobenější dekor. U plechovek se hlavně přesvědčte, že kraje nejsou ostré. A i když se vám zdají čisté, stejně radši strhněte hranu smirkovým papírem nebo pilníkem. Nejobvyklejším úrazem je totiž pořezání prstů nebo dlaně během vymývání zbytku obsahu ze vnitřku plechovek.

Natřením plechu vnesete do aranžmá barvy, ale i určitý styl. Zdroj: AL Robinson / Shutterstock.com

Dekorace z hrábí, nůžek nebo kleští

I zahradnické náčiní pověšené na zdi stodoly, chalupy nebo v zahradě může pěkně dekorovat. Pokud máte hrabě, vhodným zavěšením jejich trny použijte jako háčky. Pokud budou čisté, klidně je použijte na pověšení ručníků na zdi u bazénu, nebo jiného zahradnického náčiní. Jejich konečný vzhled a přizpůsobení se pěknému koutku v zahradě nebo u domu je jen otázkou vhodného aranžmá. Zákoutí s plechovými nádobami a jinými kovovými nástroji vyzní nostalgicky pokud je ponecháte v původním stavu. Natřené pestrými barvami nejlépe s bílými puntíky vám připomenou sedmdesátá léta a nesouměrný jakoby otřený bílý nebo šedý případně tyrkysový nátěr podtrhne aranžmá ve stylu francouzského venkova. Inspirujte se a nevyhazujte vše staré, pokud se skutečně již nerozpadá.

Zdroje:

https://balconygardenweb.com

https://zahrada.bydleniprokazdeho.cz