Poznáte jednotlivé druhy plevele? Otestujte se, jak jste dobří

Patříte mezi ty nadšence, kteří denně pečují o zahradu, a rádi byste ji měli dokonalou? Určitě víte, že je to o trpělivosti, pravidelnosti a lásce. A tak vás určitě nevyvede z míry ani stále rostoucí plevel, který si vlastně na vámi udržovaném přírodním prostoru dělá, co chce. V tomto případě máte několik možností. Buď tyto nežádoucí rostliny berete jako součást přírody, nebo budete dělat vše pro to, abyste se jich zbavili.

Co je plevel?

Jednoduše řečeno, jsou to rostliny, které jako pěstitel nechcete mít tam, kde má růst cokoliv jiného a pro vás užitečného. V současné době je v na českém území něco kolem 200 možných druhů plevelů. Zajímavostí je, že zhruba 35 druhů plevelů je řazeno k ohroženým druhům. Věda, která se tímto oborem zabývá, se nazývá herbologie, takže, jestli se chcete dozvědět o nežádoucích rostlinách, které vás obtěžují u vás doma něco více, obraťte se na některého z odborníků v tomto specializovaném oboru.

Znáte ty nejčastější druhy plevele?

Nejčastější plevel - Svlačec rolní. Zdroj: Profimedia.cz

Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)

Kdo by ho neznal? Otravuje téměř každého zahrádkáře, protože je to plevel houževnatý, rychle rostoucí a koření obzvlášť hluboko. Lidově se mu často říká opletník či obtáčka, někdy také pupenec. Odvozeno je to od jeho způsobu růstu, protože se vyskytuje v kruzích a dlouhými stonky omotává všechno v okolí. Stromy, keře, rostliny i skalky. Nejúčinněji se ho můžete zbavit vytrháváním, ale protože má neskutečně dlouhé kořeny, častokrát vyroste znova. Ovšem, nevzdávejte to, jinak vám může během několika týdnů zaplevelit celou zahradu.

Ostružiník srstnatý. Nejlepší je tento plevel vyrýpnout nebo vykopat i s kořeny Zdroj: Luca Zaninelli / Flickr

Ostružiník srstnatý (Rubus hirtus)

Jde o plevel, který udělá na zahradě paseku hlavně proto, že jeho plazivé výhonky jsou rychle rostoucí a mohou vytvořit do slova vytrvalé těžce zvladatelné houštiny. Fajn je, že jsou na něm jedlé plody, ale není jich na této rostlině tolik jako u klasické ostružiny. Rychle vybíhající výhony se dotýkají země a mají možnost snadno se zakořenit. Nejlepší je tento plevel vyrýpnout nebo vykopat i s kořeny. Buďte však velmi důslední, protože jinak za pár dní máte nové jedince zpátky na zahradě.

Pýr plazivý. Jeden ze dvou druhů vzrůstné vytrvalé plevelné trávy Zdroj: martiroz / Shutterstock.com

Pýr plazivý (Elymus repens)

Jeden ze dvou druhů vzrůstné vytrvalé plevelné trávy pýru, která je nejen velice rozšířená na zahradách, ale i ve volné přírodě. Víte proč? Neskutečně rychle se rozmnožuje! Velmi snadno může přerůstat i přes okrasné květiny, kterým vůbec nesvědčí. Nejlepší je ho odstranit ručně vytržením, protože nemá zas tak moc hluboké kořeny. Opět je nutné důkladně kořeny likvidovat, abyste se s ním nepotýkali za pár týdnů znovu.

Pampelišku je třeba odstranit důkladně i s jejím kořenem. Zdroj: Profimedia.cz

Smetánka lékařská (Taraxacum officinale)

Zná ji každý z nás, prostě pampeliška. Přestože je nádherná, otravuje mnoho pečovatelů o zahradu. Jedná se o velmi vytrvalou a rychle se rozrůstající rostlinu, a jestliže se jí chcete zbavit, nezbývá než ji důkladně odstranit i s jejím hodně hluboko rostoucím kořenem, což kolikrát není úplně jednoduché. Tento plevel má však i mnoho příznivců, protože nejen že dělá nádherně žlutou okrasu zahrady, ale může být využit nejen k výrobě sirupů a pampeliškového medu, ale skvěle se hodí i do salátů.

Bršlice kozí noha. Určitě ji najdete tam, kde je stín či polostín a hlavně dostatek vláhy Zdroj: ioanna_alexa / Shutterstock.com

Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)

Často je lidově nazývána jako husí packa nebo kerhák. Už naši předkové sbírali její listy, ale hlavně oddenky pro léčebné účinky. Ale přece jenom se dost rychle rozrůstá a bere prostor rostlinám, které chceme na zahradě mít. Bršlice se množí právě svými oddenky a hojně je vytváří po celé vegetativní období. Určitě ji najdete tam, kde je stín či polostín a hlavně dostatek vláhy. Nezbývá, než ji pečlivě vyrýpnout a nenechat se dál roztahovat tam, kde nemá.

Plevelů je nespočetné množství, a tak příště o dalších. Buď je milujete, nebo nenávidíte.