Přestože je plevel na zahradě nežádoucí rostlinou, svým výskytem vám může posloužit i jako perfektní ukazatel kvality půdy na zahradě.

Plevel nemá nikdo rád! Je s ním lopota, která se opakuje stále dokola. Zkuste se na nežádoucí rostliny podívat i jinak! Jsou totiž také cennou informací o stavu a kvalitě půdy. Díky tomu si budete moci lépe naplánovat, kde a kterou zeleninu či jiné rostliny budete pěstovat.

Jak se zbavit plevele bez chemie? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Plodná zahrada:

Zdroj: Youtube

Plevel je i užitečný

„Klasická definice plevele zní: Je to každá rostlina, která roste tam, kde si to nepřejeme. Tedy, i kdyby to byla orchidej v obilí. Označení plevel je tedy vlastně vyjádřením postoje člověka k planým rostlinám,“ uvádí Helena Vlašínová ve své knize Zdravá zahrada.

A protože má každá rostlina nároky na jisté podmínky okolního prostředí, je plevel užitečným indikátorem stavu a vlastností půdy, kde se vyskytuje. Jeho růst není zas tak náhodný, jak se na první dojem může zdát.

Náhodný výskyt několika rostlin ještě neznamená jistotu určení kvality půdy. Pro přesnější určení typu půdy je nutné, aby se konkrétní bioindikátory vyskytovaly na daném stanovišti ve větší míře a rozmnožovaly se.

close info Shutterstock zoom_in Ptačinci se daří v půdě bohaté na humus.

Co vám plevel sděluje o půdě

Podle druhu plevele velice snadno zjistíte, jaká je kvalita půdního podloží. Jestli je bohatá na minerální látky jako dusík, hořčík, draslík, nebo naopak tyto živiny postrádá. Dle výskytu rostlin, které se vysévají ve velkém, poznáme kyselost půdy a také to, jestli je humózní, vápenitá, písčitá, jílovitá, mokrá nebo podmáčená a podobně.

Půda bohatá na humus

Jedná se o úrodnou půdu s neutrálním pH, která je ideální pro pěstování zeleniny. Má zpravidla sytě tmavý odstín a daří se v ní kopřivě, ptačinci, netýkavce, rozrazilu, pryšci a kokošce.

Hlinitá půda

Zpravidla se jedná o těžší a vlhčí půdy s větším podílem jílu. Velice svědčí planým rostlinám jako je jitrocel, přeslička, podběl, pryskyřník, pampeliška lékařská, orlíčky, stračky a šeříky. Hlinitým půdám není od věci dopřát kompost.

Písčitá půda

Jedná se o typ půdy s hrubou zrnitostí, proto velice špatně udržuje vodu a rychle se zahřeje. Vyžaduje tedy častější zálivku a pomůže i vrstva mulče. Půdu poznáte podle výskytu mochny husí, zvonku řepkovitého, divizny, vlčího máku, pýru a drchničky rolní. V písčité půdě je nejlepší pěstovat různé druhy trav, levandule a středomořské bylinky.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Podběl se často nachází v jílovitých půdách.

Jílovitá půda

Tento druh těžké půdy je velmi bohatý na živiny, ale špatně propouští vodu a zadržuje ji. Společně s nedostatkem kyslíku způsobuje přemokření a rozbahnění. Jakmile zemina přeschne, srazí se, praská a hůře se obdělává. Pomůže pravidelné přidání písku s humusem, anebo drenáž. Pak se v ní daří ovocným stromům, trvalkám i zelenině. Nejvíce v se v ní z plevelů daří pryskyřníku a podbělu.

Zdroje: www.livin.iprima.cz, www.ceskestavby.cz, www.magazinzahrada.cz