Jak se snadno zbavit plevele bez chemie: Pomůže ocet, jedlá soda a horká voda

Se začátkem zahrádkářské sezony přichází opět na řadu plevel. I na záludný plevel se můžete vyzbrojit doma běžnými surovinami. Mezi takové patří rozhodně multifunkční jedlá soda, ocet nebo vroucí voda. Jak použít sodu na vytrvalý plevel?

Než se vyzbrojíte proti plevelu sodou

Než se vrhnete na hledání jedlé sody, lahve octa a zapnete rychlovarnou konvici, nezapomeňte na pár pravidel, které je vhodné při použití těchto surovin dodržovat. Ať už budete likvidovat plevel čímkoli, pozor na okolní rostliny. Samozřejmě můžete jednoduše poškodit i ty, které máte rádi a rozhodně nepatří k plevelům.

Pokud chcete zamezit růstu plevelů, pravidelně je odstraňujte, a to pokud možno celou rostlinu. Plevel nikdy nedávejte na kompost!

Odstraňte úporný plevel pomocí sody a dalších surovin, které máte doma. Zdroj: Profimedia

Používejte mulč

Pokud můžete, používejte v záhonech mulč nebo černou fólii z netkané textilie. Plevel sice stoprocentně neodradí, ale výrazně omezí jeho růst. Existují ještě další metody, jako jsou například chemické postřiky a je na každém zahrádkáři, jak se chce k problému postavit.

Plevel zlikviduje i horká voda

Prostředky, které už máte doma, často docela dobře vystačí. Nejlevnější a všem přístupná je horká voda. Ohřejte ji v rychlovarné konvici nebo prádelním hrnci a co nejvřelejší vodou polejte plevel. Zde je potřeba dávat pozor také na vlastní končetiny, abyste si neublížili, zvlášť pokud manipulujete s těžkým hrncem.

Horká voda se také někdy kombinuje se solí, ale to není nejvhodnější metoda. Sůl může poškodit vaši zahradu i chodníky. Myslíte, že by se hodilo něco ostřejšího? Někteří zahrádkáři používají vodku! Nebo prostě jakýkoli tvrdý alkohol. Také ten rostlinu spálí.

Někteří zahrádkáři používají na plevel vodku! Nebo prostě jakýkoli tvrdý alkohol. Také ten rostlinu spálí. Zdroj: Shutterstock

Jedlá soda zatočí s plevelem

Ocet a jedlá soda jsou klasickými pomocníky v domácnosti i na zahradě. Není potřeba velké množství a pokud přelijete ocet do rozprašovače můžete skutečně hubit plevel cíleně. Jedlou sodou poprašte nepříjemný plevel a postříkejte octem. Určitě pracujte jen za nevětrného počasí. Pokud nemáte jedlou sodu po ruce, můžete použít i prášek do pečiva. Je mnohem slabší, proto bude třeba opakované použití. Už samotná jedlá soda by měla plevel zničit, ocet rozhodně práci dokoná.