Udělejte si test: Poznáte užitečný plevel na vaší zahradě?

Máte dokonalou zahrádku s perfektním anglickým trávníkem? Pravidelně se zbavujete plevele? Některé druhy plevele je však dobré si na zahradě nechat, jsou totiž léčivé.

Poznáte nejběžnější plevel, který se vyskytuje v přírodě i na našich zahradách? Jistě to pro vás bude snadné, správné odpovědi najdete na konci článku.

Chuť petržele

Když k tomuto plevelu přičichnete, ucítíte jemnou vůni anýzu, chutná jako petržel a i jeho listy petržel připomínají. Kvete bíle, a jakmile se jednou objeví na zahradě, dokáže se bohatě rozrůst a není tak snadné se ho zbavit. Není důvod, někdo ho pěstuje jako užitečnou bylinu. A není divu, jeho léčivé účinky znali už ve středověku. Nálev z této byliny podporuje dobré trávení, vhodný je při žaludečních potížích, nadýmání i průjmu. Upravuje krevní tlak, pomůže vám při zánětech močových cest a ledvin a podpoří hubnoucí proces, je vhodný při detoxikaci, čistí játra i žlučník. Můžete ho užívat i zevně, obklad z jeho nálevu zklidní unavené oči. Pokud spaříte jeho listy, jsou skvělé k parní inhalaci, pokud trpíte bronchitickými problémy.

Roztřepené listy jsou podobné petrželi. Co je to? Zdroj: Profimedia

Nepustí se vás

Špičaté úzké lístky i stonek tohoto plevelu, kterému se lidově říká lepenice. se s oblibou přichytávají na oděv, zemědělci ho rádi likvidují, roste na březích rybníků a potoků, na okrajích cest, na polích, v příkopech, odkud se rozšiřuje i do zahrad. Na první pohled nevypadá, že by tento plevel měl nějaké léčivé účinky, ale opak je pravdou. Pomáhá při křečích, chudokrevnosti, vodnatelnosti nebo pokud se vám tvoří ledvinové a žlučové kamínky. Doporučuje se pro detoxikaci těla. Zevně se používá při akné, léčbě ran či popálenin, a to jako odvar, čerstvá šťáva nebo mast.

Lepí se na oblečení, o jakou léčivku se jedná? Zdroj: Profimedia

Hojí rány

Myší ocas nebo beraní jazýček se lidově nazývá léčivka, která je charakteristická přízemními podlouhlými listy, z nichž vyrůstá několik stvolů. Bylinu můžete využít zevně, dezinfikuje a hojí rány. Pomáhá i vnitřně, odvar z ní si připravte, trápí-li vás kašel a hleny a pokud potřebujete pročistit trávicí i dýchací systém.

Roste všude kolem, jistě ho poznáte... Zdroj: Profimedia

Uhádli jste?

Podařilo se vám určit názvy jednotlivých bylin, které lidé často likvidují jako plevel? Určitě to pro vás bylo snadné. Vůně anýzu a chuť i podoba petržele - to je kerblík třebule, plevel, který se přichytává na oděv, je svízel přítula a poslední léčivkou je jitrocel kopinatý.

