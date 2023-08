Jak zabránit plevelu, aby se uchytil v trávníku: 3 triky zkušených zahradníků

Tak dlouho jste se na tuhle chvíli těšili a už je tady: kousek zahrady se proměňuje k zelenou oázu dokonalosti. Nově zasetý trávník už raší – jenomže s ním i nevítaný plevel. Co s tím a jak takovému nemilému překvapení zabránit? Zkušení odborníci v tom mají jasno.

Zakládání nového trávníku není v tom nejodbornějším systému vůbec nic jednoduchého. Nejprve je třeba vybrat tu správnou dobu (ideálně jaro nebo září), půdu připravit provzdušněním alespoň do 15 centimetrů, odstranit kameny a v ideálním případě do těžkých půd přidat říční písek, který smícháme s půdou, a naopak do lehkých půd humus. Když si zemina pár dnů odpočine, je potřeba její povrch uválcovat a přidat trávníkové hnojivo.

Zasít trávník není žádná legrace

Pak už přijde na řadu setí (osivo smícháme 1:1 s pískem a pro jistotu budeme sít křížem – polovinu osiva na šířku a polovinu na délku pozemku). Osivo jemně uhrabeme, aby se smísilo s vrchní vrstvičkou zeminy a neodnesl je vítr.

Zálivka je nezbytná a můžeme se těšit na první stébla trávy, která se objeví po jednom až dvou týdnech. Když počkáme ještě déle, budeme prvně potřebovat sekačku. Ta přijde ke slovu ve chvíli, kdy nový trávník doroste k osmi centimetrům a naším úkolem bude zkrátit jej na polovinu. Od té doby přibude do týdenního harmonogramu jeho pravidelné udržování.

Nenechte si zkazit práci

Jak je vidět, práce se zakládáním trávníku je dost, byla by proto škoda nechat jej zarůst plevelem. Proto je dobré již do přípravné fáze zařadit likvidaci toho, který na pozemku rostl před zasetím trávy. Dvouděložné plevele můžeme zlikvidovat herbicidem, nechtěné trávy samozřejmě také, ale tam bude potřeba několik na sebe navazujících zásahů, aby došlo k jejich definitivní likvidaci. Mnohdy se totiž množí podzemními výhony, které přežívají i po odumření vrchní viditelné části. Nechme si tedy na přípravu pozemku raději dost času.

S herbicidem počkejte

Udělali jste všechno správně, ale přesto mezi stébly trávy prorůstají širokolisté rostliny, které tam rozhodně mít nechcete? Nezoufejte. Odborníci radí počkat s jejich likvidací chemickými prostředky až po třetím posekání. Speciální selektivní herbicidy si dokáží “vybrat” jen ty správné rostliny k vyhubení a trávník zůstane nedotčený. Do té doby můžeme při menším výskytu plevele jednotlivé kousky vytrhávat ručně.

Jak se tam plevel dostal?

Otázkou pro mnohé zůstává, jak se plevel na správně a pečlivě upravený pozemek vlastně dostane. Za prvé je příroda natolik mocná, že nikdy nemáme šanci zničit všechna semena plevelů, která třeba i dlouhá léta odpočívají v půdě. Jejím provzdušněním (zrytím) před výsevem se dostanou na povrch a voda spolu se slunečními paprsky udělají své.

Další možností, kterou nemůžeme tak docela vyloučit, je zanesení plevele na pozemek spolu s osivem. I když se výrobci travního semene snaží o co největší čistotu směsí, může se stát, že se tu a tam objeví i plevel. Na obalech by ale mělo být uvedeno, jaký maximální obsah nežádoucích semen by mohlo balení obsahovat.

Vybírejte proto dobře, abyste předešli zbytečné práci. Pár korun navíc za kvalitnější osivo se vyplatí investovat. Je i vaším snem krásný pečlivě upravený trávník? Pak se do plnění svých přání bez odkládání pusťte. Blíží se ideální doba pro jeho založení.

