Jak vyhubit plevel v dlažbě účinně a bez chemie: Vyzkoušejte žehličku a olej

Dříve nebo později přijde i na nepříjemné a zdlouhavé odstraňování plevele z dlažby. Pokud zamýšlíte vrhnout se na plevelné rostliny s nožíkem v ruce, asi bude lepší počkat na chladnější dny. Ale pokud chcete využít různé domácí postřiky a finty, velmi slunečné počasí je naopak vítaným pomocníkem. Podívejte se s námi, jak na plevel ve špatně přístupných spárách dlažby.

S plevelem v dlažbě zápasíme po generace

Na plevel se můžete vybavit mnoha nástroji, postřiky, jedy, tekutinami, surovinami z kuchyně i takovými pomocníky, jako je třeba žehlička. Ve snaze vyhnout se jedům v zahradě nebo okolí domu, se zahrádkáři a hospodyně začínají obracet zpět k vyzkoušeným postupům našich babiček, aby ušetřili půdu a zeleň chemikálií. Ale také aby ušetřili cestu do zahradnictví či hobby marketu. Ne vždy jsou tyto postupy skutečně efektivní a někdy se může zdát, že jede o čiré bláznovství. Považte sami.

Dlažba bez plevelů působí čistě a upraveně. Zdroj: Shutterstock.com / Vladimir Trynkalo

Plevel v dlažbě, ale i na střeše

Stále se objevující urputný plevel není jen nepěkný, ale často dlažbu nebo chodník poškozuje, ani nemluvě o starých betonových taškách na střeše nebo pergole. Možná, že jste se již smířili s mechem. Nedivím se. Mech může vypadat i docela pěkně a nemá hluboké kořeny, které by se páčili do spár. Pampelišky, trávy a další jsou schopné kořenit velmi hluboko a jejich odstraňování z úzkých spár zahradní dlažby je poměrně náročný sportovní výkon. Proto si hospodyně v minulosti pomáhaly čímkoli, co mohlo rostliny popálit, utopit, dehydrovat nebo jinak hluboce a smrtelně poškodit.

Zatímco s mechy se někdy můžeme i smířit, pro pampelišky to neplatí. Zdroj: KraPhoto / Shutterstock.com

Horkem proti plevelu

Proč žehličku? Právě proto, abychom mohli rostliny spálit, a to především párou. Tento způsob v podstatě jen rozvíjí myšlenku, že plevel popálíme horkou vodou. Použití žehličky se mi zdá až absurdně nepraktické. Dokážete si představit, jak s rozpálenou žehličkou na prodlužovačce běháte po dlažbě a chodnících? Já tedy ne. Ale vidím docela jasně, jak superkluzký teflonový povrch žehlící plochy nechtěně otřu o betonovou dlažbu a tím ji nenávratně poškodím.

Naštěstí tohoto způsobu likvidace plevele se chopily mnohé firmy a dnes už je možné zakoupit speciální nástroje pracující s horkým vzduchem nebo vřelou párou. Jsou uzpůsobeny tak, že je s nimi jednoduchá manipulace a proud horké páry nebo vzduchy proudí jen úzkým proudem do spár. Samozřejmě při práci s těmito nástroji, je nezbytná zvýšená opatrnost, především pokud máte děti a malá zvířata.

Aplikace tekutin přímo z lahvičky není ideální. Zdroj: byrichardduebell.com / Shuttertock.com

Jak funguje olej v boji proti plevelům

Olej se zdá být nejen dobrým herbicidem, ale také insekticidem. Je to díky jeho dobré vlastnosti přilnout k povrchům v tenké, ale souvislé vrstvě, čímž zabraňuje dýchání plevelům, a navíc olejový povrch ještě znásobí žár spalujících slunečních paprsků. Léto je vhodným obdobím k vyzkoušení tohoto způsobu hubení plevele. Pokud chcete sáhnout po oleji.

Nejobyčejnější olej, který máte, můžete aplikovat přímo na rostliny. To je ovšem nepraktické. Rostlina musí být souvislou vrstvou pokryta celá, i ze spodní strany listů. Nejlépe se proto pracuje s manuálními rozprašovači, ale pokud bude tryska příliš malá, bude se vám s hustým olejem špatně pracovat a pumpičku nakonec rozbijete. Proto můžete zkusit olej naředit vodou. Všichni ale víme, že olej a voda se oddělí, a my bychom zbytečně pumpovali ven jen vodu. A proto nesmíme zapomenout na pár kapek jaru, který pomůže „olej ve vodě rozpustit“. Prostě se lépe smísí. Rozhodně doporučuji průhlednou lahvičku, abyste viděli, zda se vám olej neodděluje. Často protřepávejte především při aplikaci na plevel a nebojte se pracovat za nejslunečnějšího poledne!