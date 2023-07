Plevel ve spárách už vás nebude obtěžovat. Jednoduchý trik s octem a pískem

Obtížný plevel neroste jen v zahradních záhonech, ale velice často prorůstá i ve spárách cest a chodníků v okolí domu. Pokud se ho chcete jednou provždy zbavit, zvolte správný způsob likvidace. Máme pro vás hned několik zaručených tipů.

Trápí vás plevel prorůstající spárami? Jedná se o jednoho z největších nepřátel zahradní dlažby. A to nejen z hlediska estetického, ale hlavně funkčního. Kořeny plevele totiž často narušují strukturu dlažby a do otevřených spár často zatéká voda. Ta se během zimy mění v led a dlažba se pod těmito vlivy rozestupuje a nadzvedává. Proto byste měli plevel co nejdříve zlikvidovat, aby vás později nečekala mnohem těžší práce.

Jak vyrobit domácí „likvidátor“ plevele? To se dozvíte z následujícího videa:

Zkuste ověřené přírodní metody

Pokud vás nebaví stále dokola klečet na dlažbě a vytrhávat obtížný plevel, použijte metody, které už jsou prověřené léty. U většiny se nenadřete a plevel dokonale zahubí. Které to jsou?

Efektivní, ale fyzicky a časově náročná metoda

Klasikou je manuální likvidace, což je ovšem poněkud dřina. Pokud jste však pečliví a vytrvalí, jedná se o poměrně efektivní metodu. Aby vám šla práce lépe od ruky, je lepší nejprve dlažbu lehce pokropit vodou a teprve potom odstraňovat ručně plevel ze spár. Navíc vám půjdou vytáhnout jednotlivé rostliny i s celými kořeny. Práci vám usnadní speciální škrabka na spáry.

K odstranění plevele lze využít jak ocet, tak i jedlou sodu. Zdroj: 123rf

Jednoduchý a dokonalý trik s octem

Velice účinným bojovníkem proti plevelu ve spárách je ocet. Stačí si z něj vyrobit správný roztok, když smícháte 3 l octa, 150 g soli a 50 ml mycího prostředku na nádobí. Tuto hubící směs pak nanášejte na plevel mezi spárami pomocí konvičky, anebo rozprašovače. Metodu aplikujte za slunného a suchého počasí a postup vždy po několika dnech zopakujte, dokud plevel naprosto nezmizí.

Perfektní volbou je i jedlá soda

Účinnou metodu hubení plevele je s pomocí jedlé sody. Nasypte ji do všech spár, zalejte vodou a nechte působit. Jakmile nežádoucí rostliny uschnou, ručně je odstraňte.

Řešením je i horká voda…

Pokud zrovna nemáte doma nic po ruce, můžete využít naprosto ekologický prostředek, kterým je horká voda. Polijte jí inkriminovaná místa mezi spárami (lze využít přímo horkou vodu z rychlovarné konvice). Plevel postupně odumře i s kořeny a semeny. Pak už jej stačí jen ručně odstranit. Na co byste si měli dát pozor? Tento způsob použijte pouze v denní dobu, kdy je dlažba studená, aby nedošlo k jejímu popraskání.

… anebo voda z rýže, těstovin či brambor

K odstranění plevele můžete využít i horkou vodu vyvařenou z uvedených surovin. Nejenže rostlinu spálíte, ale díky obsaženému škrobu vám půjdou odstranit lépe rostliny s celými kořeny.

Mechanické čištění plevele je nejnámahavější, ale nejjistější. Zdroj: Profimedia

Po vyčištění zasypte spáry pískem

Pokud si chcete zachovat spáry co nejdéle čisté a bez plevele, nasypte do nich po vyčištění písek, jemný štěrk nebo spárovací hmotu. Vše se odvíjí od vzhledu vaší dlažby a také vašich potřeb. Do spár můžete také napěchovat lehce namočené staré noviny, které zatěžkáte například vrstvou pilin nebo zahradnického mulče. Díky této neprodyšné vrstvě vytvoříte plevelu nevhodné mikroklima k růstu.

