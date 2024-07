Okurky jsou častým terčem plísní. Jak jim můžete pomoci, aby se k nim nepřítel tak snadno nedostal? Kupodivu řešení je poměrně jednoduché…

Okurka se do Čech dostala až v 17. století. A bývala považována za falický symbol plodnosti. Jedna pověra praví, že zeleninu sázeli výhradně muži za úsvitu, aby si tím pojistili svou mužnost a schopnost zplodit co nejvíce potomků. Délka plodů pak měla určovat schopnost pěstitele k založení početné rodiny. Dnešní muži pod takovým tlakem už nejsou a okurky jsou součástí běžného letního jídelníčku. Většina z nás je přidává do salátů či drinků, kterým propůjčují nasládlou chuť. Okurky jsou i ideální potravou držitelů různých diet. Díky nízkému počtu kalorií si je lze dopřát ve vrchovaté míře…

Autor videa, zahrada pro radost, vám vysvětlí jak případně bojovat proti plísni okurkové. Více na kanále YouTube.com.

Pěstování „na stojáka“

Okurky se dají dneska koupit za pár korun v obchodě. Nejlepší jsou ale stejně ty ze zahrádky. Nejoblíbenější odrůdou jsou na českých zahradách salátové okurky (zvané hadovky) nebo klasické nakládačky. Bohužel, v obou případech se stává, že plody narušuje plíseň. Proto se v poslední době stalo moderní pěstovat okurky „nastojato – tedy vertikálním způsobem. O co jde? Vynálezci této metody využili popínavosti okurek a místo toho, aby je nechali líně plazit se po zemi – a tím riskovali znehodnocení úrody plísní – tak je zavěsili na pevnou opěrnou konstrukci s nataženou síti. A výsledek? Okurkový záhon nejenom, že zabral méně místa, ale byl o poznání bezpečnější a přehlednější.

Vertikální pěstování okurek je prevencí proti plísni.

Více plodů a méně rizika

„Já jsem vertikální způsob pěstování rajčat vyzkoušel už vloni a jsem moc spokojený,“ říká náš čtenář Martin z Ostravy. Podle něj byla úroda okurek o dost větší, protože prostě se na ně plíseň nedostala. Pokud i vy chcete vyzkoušet tento zlepšovák, tady je návod, jak na to: Připravte si dva dřevěné kůly (případně železné tyče) o rozměru 2 metrů. Zatlučte je do země tak, aby byly zhruba 2 – 3 metry od sebe. Na vrcholy kůlu natáhněte nosný drát, který na konci každé řady pořádně vypněte. Na tento drátěný základ pak zavěste síť. Pěstitelé okurek doporučují využít sítě se čtvercovými oky o rozměru 15 x 15 centimetrů.

Odrůda, která se vyplatí

Počítejte s tím, že sazenice zpočátku budou potřebovat při šplhání vaši asistenci. Proto je nutné, abyste hlavní vrchol okurky (případně i jejich postranní výhonky) ovinuli do ok tak, aby získaly v síti oporu. Pak už si každá rostlinka poradí sama. Nejlepší odrůdou pro tento typ pěstování je Charlote F1. Jde o střapečkovou odrůdu, která má spoustu plodů a navíc je odolná i vůči plísním. Plody Charlote F1 jsou chutné a dají se použít na spousty úprav, jak na přípravu rychlokvašek, tak i na naložení do sladkokyselého nálevu. Vyzkoušejte a dáte nám za pravdu!

