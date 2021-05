Jak zatočit s okurkovou plísní? Takto to dělali úspěšní zahradníci v minulosti

Žlutozelené skvrny na listech okurek děsí každého zahrádkáře. Značí totiž napadení okurkovou plísní, jež si nevybírá odrůdu ani stanoviště rostlin. Jak okurky ochránit?

Tato choroba je velmi agresivní. Během několika dnů dokáže zlikvidovat celou úrodu okurek nakládaček i salátovek. Nepohrdne však ani dýněmi nebo melouny. Proto je důležitá prevence. Houbovité onemocnění totiž vypadá velice nenápadně.

Jak poznat plíseň na okurkách?

Důležité je rostliny pravidelně a pečlivě kontrolovat. Plíseň se projevuje malými flíčky žlutozelené barvy. Začínají se objevovat na povrchu listů a jsou ohraničené žilkami. Postupem času skvrn přibývá a na spodní straně je viditelné podhoubí šedofialové barvy. Listy hnědnou a usychají. Následně pak umírá celá rostlina. Jakmile plíseň okurky napadne, je téměř 100% šance, že úrodu nezachráníte.

Plíseň na okurkách se rozšiřuje bleskovou rychlostí. Zdroj: mayk.75/Shutterstock.com

Jak se plíseň okurková šíří?

Plíseň se šíří pomocí větru. Nebezpečná je tedy především v zahrádkářských koloniích. Miluje teplo a vlhko, usazujete se často ve sklenících nebo na rostlinách, které jsou vysázené na stanovišti s nedostatečným prouděním vzduchu. Výtrusy plísně přiletí na listy a uvolní infikující spory. Ty se přes průduchy dostanou do organismu rostlin a začnou ji likvidovat.

Preventivní ochrana před plísní

Boj s touto chorobou je náročný, proto je třeba myslet dopředu a rostliny před ní co nejlépe ochránit. Jak? Zkuste okurky pěstovat vertikálně. Listy budou rychleji osychat a celkově bude porost lépe provětrávaný. Plody také nebudou znečistěné od zeminy a sklizeň bude pohodlnější. Rostlinu vyvažte na konstrukci nebo síť. Pokud pěstujete okurky ve skleníku nebo fóliovníku, nezapomeňte na pravidelné větrání. Na zahrádce rostliny vysaďte na slunné místo s přirozeným prouděním vzduchu.

Plíseň napadá celou rostlinu. Zdroj: Georgy Dzyura/Shutterstock.com

Přípravky na okurkovou plíseň podle našich babiček

I naši předci bojovali s okurkovou plísní. Chemický průmysl však nebyl tak vyspělý, proto si museli vymyslet speciální postřiky sami. Jedním z nich je tzv. mléčný. Smíchejte čerstvé nepasterizované mléko s vodou v poměru 1:2 a rostliny postříkejte. Mléčný protein na listech vytvoří povlak a plíseň se na nich neuchytí. Roztok aplikujte jednou za 10 dní po obou stranách listu.

Postřik z křenu je známý fungicidní přípravek. Nastrouhejte 5 dkg křenu a nechte ho jeden den vyluhovat v 5 litrech vody. Poté rostliny pořádně postříkejte.

Co dělat s napadenými okurkami?

Jako poslední záchrana napadených okurek by mohl být postřik z jedlé sody a mýdla. Smíchejte 4 čajové lžičky jedlé sody, jednu čajovou lžičku tekutého mýdla a 3 litry vody. Směs nalijte do rozprašovače a aplikujte ji na všechny infikované listy zespodu, z vrchu a na celou rostlinu. Voda by měla z listů odkapávat. Pokud se plíseň šíří dál, musíte rostliny zlikvidovat. Vytrhněte je ze země a spalte.

Zdroj: hobby.instory.cz, irecept.cz, morningchores.com