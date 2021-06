Jak zabránit plísní, aby napadla vaše rajčata: Funguje prášek do pečiva a mýdlo

Chuť domácích rajčat je nezapomenutelná. Pokud je tedy pěstujete, je jasné, že se jich nemůžete dočkat. Jak zabránit nejčastější chorobě rajčat – plísni, aby vám zničila úrodu? Zkuste obyčejný prášek do pečiva.

Trochu aprílové počasí děsí snad každého zahrádkáře. Vlhko, deštivo a málo sluníčka totiž pomáhá šířit největšího nepřítele rajčat. V našich zeměpisných šířkách se nejčastěji objevuje plíseň šedá a plíseň bramborová.

Plíseň bramborová

„Bramboračka", jak plísni bramborové říkají naše babičky, se projevuje na všech nadzemních částech rostliny. Nejprve se ukážou šedozelené skvrny, které se rychlostí blesku rozšiřují a hnědnou. Za vlhkého počasí se na okrajích objevuje šedobílý porost. Skvrny postupem času zasychají a spolu s nimi se řítí do záhuby i zbytek rostliny. Listy usychají a plody tmavnou, houbovatí a měknou.

Plíseň dokáže zlikvidovat celou úrodu. Zdroj: Shutterstock.com / Radovan1

Prevence plísně

Při boji s každou chorobou je nejdůležitější prevence. Rostliny se snažte vysazovat tak, aby měly kolem sebe dostatek prostoru a vzduch mohl proudit. Rajčata také nesázejte blízko brambor. Jak již název nebezpečné plísně napovídá, napadá nejčastěji tuto oblíbenou zeleninu a poté se rozšiřuje dál. Rajčata sázejte k opoře, aby nepadala a nestínila si. Také odstraňujte listy, které se dotýkají země. Poslední doporučení se týká zalévání. Rostliny zalévejte přímo ke kořenům tak, aby se voda nedostala na listy a stonky. Pro jistotu dopřejte rajčatům vodu ráno, aby měly čas oschnout.

Prášek do pečiva a plíseň rajčat

Pokud nechcete nechat nic náhodě, vytvořte pro plíseň nepříznivé prostředí. Ta totiž k růstu potřebuje neutrální pH. Proto si vyrobte zásaditý roztok z prášku do pečiva, který dokáže mikroskopické spory plísně zahubit. Budete potřebovat 1 čajovou lžičku prášku do pečiva, 1 litr vody a trochu tekutého mýdla. Vše smíchejte a nalijte do láhve s rozprašovačem.

Aby se předešlo plísňovým chorobám, roztok aplikujte každých 7-14 dní. Zdroj: Piyawat Nandeenopparit/Shutterstock.com

Jak roztok aplikovat

Aby se předešlo plísňovým chorobám, roztok aplikujte každých 7-14 dní. Rostliny, které již byly infikovány, je třeba stříkat tak často, dokud příznaky nemoci nezmizí. Doporučené rozmezí se pohybuje mezi 5-7 dny. Před postřikem odstraňte infikované listy a veškerý nepořádek, který rostliny obklopuje. Poté rajčata ostříkejte vodou. Uvolní se tak spóry hub. Roztok z prášku do pečiva aplikujte na květy, plody, spodní i vrchní stranu listů a na stonek v takovém množství, že bude odkapávat. Nepoužívejte ho na přímém slunečním světle, aby se rostlina nepopálila. Pokud pršelo, je nutné kůru zopakovat.