Prší prší, jen se leje… Pro vaše rajčata může být tato „sprška“ velkým nebezpečím. Přemíra mokra totiž přináší riziko plísně…

Rajčata patří mezi jeden z nejdravějších druhů zeleniny. A není divu. Tyto „červené kuličky“ jsou doslova nabité vitaminem K, který chrání vaše kosti. Najdete v nich i dávku důležitých minerálů jako je například draslík, který posiluje nervový systém, svaly a srdce.

Přítomnost dalšího důležitého minerálu – chromu – zase konzumentům rajčat snižuje cukr v krvi, takže je docela fajn prevencí i pro diabetiky. A tak bychom mohli o blahodárnosti rajčat pokračovat. Nejlepší plody jsou samozřejmě z vlastní zahrádky. Pokud máte tedy sazenice rajčata na zahradě nebo za oknem, zbystřete. Máme pro vás tip, jak úrodu ochránit před letními neduhy.

Autor videa, Zahrada, vám prozradí sedm způsobů jak bojovat s plísní na rajčatech. Více na kanále YouTube.com,

Úhlavní nepřátelé

Letní počasí je směsicí horka a dešťů. Což o to, rajčata si na sluníčku poměrně libují, horší je, když nastoupí vydatné srážky, které přináší nebezpečí jejich úhlavního nepřítele – plísně. Podle pěstitelů je každý druh rajčat náchylný na jiný druh plísně.

Například rajče jedlé (Solanum lycopersicum) bývá často napadáno plísní bramborovou. Poznáte ji podle toho, že má rostlinka na listech šedozelené skvrny, které pak sesychají a vypadají jako spáleniny od sluníčka. O nic mírumilovnější není ani plíseň šedá (Botrytis cinerea), která kromě rajčat napadá i papriky, broskve či jahody. Jak ji rozklíčujete? Jednoduše. Plíseň je poznat na stoncích plodů, které pokryje šedavým závojem. Později se zmocní i samotné úrody, kterou okamžitě znehodnotí.

Prevence se vyplácí

Podle pěstitelů rajčat je dobré plísním předcházet. Nepsané pravidlo zní, že není dobré sázet rajčata vedle brambor, kde hrozí výskyt plísně bramborové. Důležité je také zachovávat rozestup mezi jednotlivými sazenicemi, aby mezi nimi proudil vzduch a po dešti měly šanci se přirozeně vysušit. Hodně proti plísním pomůže i sluníčko, které funguje jako fén na vlasy…

Hezky je vysuší od přebytku vláhy a „vykreslí“ plody do červena. Přírodní ochrankou proti škůdcům a plísním je také výsadba aromatických rostlin jako je měsíček lékařský, bazalka pravá nebo aksamitník v blízkosti záhonu.

Časté deště způsobují plísně na rajčatech.

Postřik z prášku do pečiva

Přestože prevenci dodržíte, může se stát, že na rajčatech se objeví plíseň. Co pak? První pomocí je odstranění zasažených listů. Pokud se plíseň rozšířila na celou sazenici, raději se jí zbavte, aby se nemoc nešířila dál… Ale pozor! Nikdy plesnivé rostlinky neházejte na kompost, protože tak byste se infekce nikdy nezbavili. Proti plísni dobře funguje i domácí roztok, který si připravíte z 1 prášku do pečiva, který jste rozmíchali v 5 litrech vody. Aby měl postřik dostatečnou přilnavost, přidejte do něj ještě trochu rostlinného oleje. Máte hotovo? Roztok nalijte do postřikovače a ošetřujte jím rajčatový záhon každý třetí den.

