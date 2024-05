Rajčata ze zahrádky chutnají jinak, než ty z obchodu. Co ale dělat, aby vám je „nesežrala“ plíseň?

Plíseň je nepřítel všech rajčat! Aby ne… Objeví se znenadání a pak se šíří rychlosti blesku jako mor. Jak poznáte, že právě vaše zelenina je napadená? Hlavním ukazatelem onemocnění jsou listy, stonky, ale i samotné plody.

Plíseň se nejdříve projevuje jako skvrny, které se objevují na okrajích a spodní straně listů. Mohou mít různé barvy… Od šedozelené, až po hnědou až černou.

Nezasvěcenci tuto barevnou patinu berou jako skvrny od sluníčka, ale to je omyl! Plíseň není tak milosrdná. A když ji včas nezabrzdíte, zničí vám celou rostlinu i celý záhon rajčat!

Kde je chyba?

Ve výskytu plísně hraje velkou roli počasí. Plíseň miluje teplo a vlhko, proto se jí nejvíce daří hlavně v období dešťů. Ale podle zkušených zahradníků není fér všechno svalovat na přírodu. Hodně plísní si můžete jako pěstitelé rajčat přivodit sami.

Jak? Problém je špatný způsob výsadby. Když zasadíte rostlinky příliš natěsno, není mezi nimi žádný prostor pro „odvětrávání“. Proto se stonky a listy velice rychle zapaří a tím pádem vytvoří ideální klima pro plísně.

Další chybou pěstitelů je sázení rajčat v blízkosti brambor. Pokud můžete, tak se tomu určitě vyhněte. U brambor totiž číhá další nebezpečí – plíseň bramborová. Jde o agresivního predátora, který vám dokáže zdevastovat veškerou úrodu.

Rajčata sázejte v rozestupech 8 - 10 centimetrů.

Druhy plísní aneb Poznejte nepřítele

Plíseň bramborová

Má vznešený latinský název Phytophthora infestans. Ve skutečnosti nejde o plíseň, ale o řasovku, která je podobná houbám. Její silná stránka je v tom, že se dokáže přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. Proto je těžké ji vymýtit. Nejčastěji je patrná na listech, kde zdobí „hnědou patinou“. Její rozpínavost je ale natolik velká, že napadá i plody a šíří se rychlostí světla.

Rajčata může napadnout plíseň bramborová.

Plíseň šedá

Botanici jí nazývají Botrytis cinerea, nicméně je věrná svému českému označení. Proč? Protože po sobě zanechává na listech šedé skvrny, které postupně hnědnou. V případě plodů jde o šedý povlak.. Pokud se potýkáte s plísní šedou, určitě nasaďte fungicidní přípravek Teldor, který se velmi rychle vstřebává!

Padlí

Krátký název naznačuje krátký proces… Padlí alias Oidium lycopersicium poznáte na rajčatech okamžitě. Na plodech vytváří pocit, jakoby byla pocukrovaná. Tento bělavý poprašek ale napadá i stonky a listy. Bohužel má stejné účinky jako žíravina. Dříve nebo později rostlinku zabije.

Srpovnička špičatovýtrusá

Tato plíseň je zákeřná v tom, že se přenáší vzduchem nebo hmyzem. Typické pro ní je, že „vmaluje“ na spodní část listů žlutohnědé skvrny a plody zdeformuje natolik, že si toho okamžitě všimnete.

Srpovnička špičatovýtrusá vám může zmařit celou úrodu.

Když plíseň útočí...

Určitě nečekejte, že sama zmizí. Okamžitě otrhejte napadené listy i stonky. Pokud je rostlinka napadená celá, vyhoďte ji a v žádném případě nepoužívejte na kompost! Kromě kupovaných chemických postřiků si můžete vyrobit i svůj protiplísňový roztok.

Jak na to: Smíchejte nízkotučné mléko s vodou v poměru 1 : 1. Poté do směsi přidejte 5 prášků do pečiva a trochu rostlinného oleje. Postřik aplikujte na postižená místa jednou za 2 – 3 dny. Plíseň by měla ustoupit.

