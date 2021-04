Jaké počasí nás čeká v druhé půlce března a co naplánovat na zahradě

I když postupně přicházejí teplé sluneční paprsky, studený vítr nám chce radost z postupujícího jara zkazit. Druhá březnová dekáda bude opět proměnlivá. Ani noční mráz jen tak neustoupí.

Až do konce měsíce se budou střídat slunečné dny s deštivými. V horských oblastech se nedají vyloučit ani sněhové přeháňky. Denní maxima se budou pohybovat okolo 5 až 10 °C. Od 22.3. ale můžeme očekávat postupný nárůst teploty až k +15 °C. Bude to také díky slábnoucímu studenému a vlhkému vzduchu proudícího k nám z jihovýchodní Evropy v důsledku tlakové níže nad Britskými ostrovy. Noční teploty se však budou stále pohybovat pod bodem mrazu. Až do konce měsíce můžeme očekávat -3 až -7 °C, při malé oblačnosti kolem -10 °C. Až v polovině příštího týdne můžeme očekávat noční teploty těsně nad bodem mrazu. (Zdroj: www.chmi.cz)

Ochrana na prvním místě

Kvůli slibovaným mrazíkům je zahradu v březnu ještě třeba chránit. Na výsev mrkve, ředkviček, petržele, špenátu, hrášku, raného kopru, květáku, kedluben, a výsadbu cibule sazečky a česneku se nejprve připravte. Proti mrazům vám pomůže fóliovník, skleník nebo fóliový kryt. Předpěstovat si můžete rostlinky i doma nebo v pařeništi. Sice tyto jarní, křupavé a vitamíny nabité rostliny dokáží přežít i pár stupňů pod nulou, ochrannou fólií si zajistíte, že semínka opravdu vyklíčí.

Za mrazivých nocí je lepší si jarní výsadbu předpěstovat raději ve skleníku. Zdroj: Jeanie333 / shutterstock.com

Jakmile vysvitne sluníčko a teplota bude nad 4 °C, skleník, fóliovník i pařeniště otevřete a nechte větrat. Se západem slunce je opět zavřete. Čím vyšší teploty budou, tím častěji větrejte. Zabráníte tak přemnožení plísní a dalších chorob.

Teplomilnou zeleninu nechte ještě doma

S přenesením teplomilné zeleniny jako jsou papriky, rajčata a okurky ven do skleníku raději počkejte. Noční mráz by nemusely přežít. Jakmile se ke konci měsíce a na začátku dubna oteplí, můžete je postupně adaptovat na venkovní prostředí. Do té doby zesílí a nebudou se vytahovat do výšky.

Zkrocení ovocných stromů

Druhá polovina března je ideální na prořezávku jabloní a hrušní. Denní teploty jsou již vysoko a stromy se ještě úplně neprobudily. Pokud máte na zahradě stromy, které rády kvetou časně, dopřejte jim slaměnou peřinu. Zabráníte tak nahřívání půdy, na kterou by stromy reagovaly časným kvetením a případným zmrznutím. Prořezat můžete i maliník, rybíz a angrešt. Odstraňte poškozené a přezrálé větve. Ty pak ošetřete štěpařským voskem nebo stromovým balzámem. (Zdroj: harvesttotable.com)

Braňte se proti slimákům

Teplejší počasí svědčí i slimákům, kteří se začínají probouzet a poohlížet se po něčem dobrém do bříška. Proto s jarním úklidem zahrady nezahálejte. Odstraňte popadané listí, větve a další nepořádek, které spáchala zima. Slimákům také můžete nachystat past v podobě umělého základního tábora. Vyhlídněte si stinné místo a to několik dnů zalévejte. Poté na zem vložte prkno, velký kámen nebo třeba starý koberec. Za pár dní můžete slimáky sbírat ve velkém. (Zdroj: www.gardeningknowhow.com)