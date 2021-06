Jaké bude počasí v první půlce července a co byste měli naplánovat na zahradě

V první půlce července se můžeme těšit na příjemné letní teploty. Jeho začátek však bude tropický. Počítejte také s proměnlivou oblačností a častými přeháňkami.

Zdroje: www.meteocentrum.cz, www.chmi.cz, www.treking.cz, zahradkarskaporadna.cz

Vedro a bouřky

Meteorologové předpokládají, že přelom června a července bude tropický. Denní teploty by se měly vyšplhat až k 36 °C. V prvním týdnu počítejte s vydatným deštěm. Úhrn by měl být kolem 25 mm. Místy se mohou objevit letní bouřky. Minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 13 °C. Na počátku druhé dekády se teploty sníží. Průměrně bychom měli naměřit okolo 25 °C.

Letní bouřky budou v červenci časté. Zdroj: Dark Moon Pictures / Shutterstock.com

Zahrada v červenci

Čas dovolených a čas prázdnin. To je červenec. Zahrada však dovolenou nedrží. Hojně plodí a kvete všemi barvami. A jak říká stará pranostika „Co červenec neuvaří, srpen nedopeče". Jak se tedy o zahradu postarat?

Starost o zálivku

Podle předpovědi se zahradníci budou muset starat, především na přelomu měsíce, o pravidelnou zálivku. Nejlépe zalévejte každý den brzy ráno nebo večer. Okrasným keřům a stromkům můžete přisypat mulčovací kůru, aby se voda méně odpařovala. Zeleninu zalévejte u kořenů, aby se zabránilo zapaření rostliny a houbovým chorobám.

Pravidelné přihnojování

Většinu květin a zeleniny je třeba přihnojit. Bohaté kvetení vyčerpává především letničky v květináčích. Dodání živin ocení také rajčata a růže. Hnojivo s dusíkem vyměňte za přípravky s vysokým obsahem draslíku nebo domácí slepičince. Hnojivo aplikujte ideálně před deštěm, aby se dobře vsáklo do půdy a dostalo se až ke kořenům.

Sekání trávy

Pravidelná péče o trávník je již v plném proudu. Příliš ho však nezkracujte, aby se nevysušil. Sekejte ráno nebo k večeru, kdy už nepraží slunce a je chladněji. Tráva by se také neměla zkracovat ve velkých vedrech, mohla by se spálit. Nezapomeňte trávník svlažovat vodní mlhou. Je to lepší než klasické zalévání. Voda se lépe vsákne do půdy.

Trávu nesekejte moc nízko. Zdroj: shutterstock/StockWithMe

Sklizeň

Na řadu přichází i oblíbená činnost. Sklizeň úrody. Ze zeleniny průběžně sklízejte brokolici, fazolové lusky, hrášek, okurky, mrkev, petržel, rajčata a papriky. Pokud máte ovocné stromy, podepřete jejich větve, aby se pod tíhou zrajícího ovoce nezlomily.

Období jahod

Začátek července slibuje sklizeň oblíbeného letního ovoce – jahod. Po otrhání plodů je však nutné jahodníku věnovat péči. Rostlinku zalijte, odplevelte a pohnojte. Odstraňte také přebytečné šlahouny, které ji vysilují. Na záhonech nenechávejte ani plody napadené plísní.

Domácnost v létě

Horké dny jsou často utrpením pro ty, kteří nemají doma klimatizaci. Jak domácnost létu přizpůsobit?

Vypnout zdroje tepla

Počítač a televize. To jsou hlavní zdroje tepla, které zbytečně zahřívají byt. Pokud je nepoužíváte, zkuste je vypnout a odpojit ze zásuvky. V pohotovostním režimu totiž stále vyzařují teplo.

Větrání a ochlazování vzduchu

Větrejte nejlépe brzy ráno a večer. Pokud vám do oken svítí sluníčko, zatáhněte závěsy nebo žaluzie. Aby bylo větrání účinné, otevřete okna tzv. do kříže. Cílem je vytvořit mírný průvan. Ochladit vzduch můžete také pomocí vody. Zvyšte vlhkost tím, že napustíte dřez nebo umyvadlo. Voda se bude odpařovat a ochlazovat daný prostor.