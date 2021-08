Jaké bude počasí v první půlce září a jak mu přizpůsobit práce na zahradě

„Září, na léto jde stáří." To říká stará pranostika. Září znamená nejen konec léta a prázdnin, ale také příchod chladnějších dní. Podle aktuální předpovědi nás ale první podzimní měsíc potěší ještě sluncem. Práce na zahrádce tak bude příjemná.

Babí léto

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude přelom srpna a září ve znamení dešťů a přeháněk. Budou však postupně slábnout. První zářijový víkend bude polojasný. Nejnižší noční teploty klesnou až k 6 °C, nejvyšší denní teploty ale porostou na 19 až 24 °C. Nejméně srážek a oblačnosti můžeme očekávat od 6. do 12. září. V tomto týdnu se však objeví první podzimní ranní mlhy. Teploty se na konci první dekády mohou vyšplhat až k 28 °C. Místy se mohou tvořit bouřky z tepla. Až do poloviny měsíce by měly být přeháňky spíše vzácné. Obloha bude polojasná až jasná. Denní teploty klesnou mezi 17 až 21 °C, maxima mohou místy dosahovat kolem 25 °C. Noční teploty očekáváme mezi 6 až 9 °C.

Práce na zahradě

Září je měsíc, kdy je na zahradě nejvíce práce. Musí se sklidit zelenina, pozdní ovoce a připravit se na nadcházející sezónu. Už Karel Čapek ve své knize Zahradníkův rok psal: „Září je vyvolený měsíc všeho, co kvete podruhé, měsíc druhého květu, měsíc zrající révy. To vše jsou tajemné přednosti měsíce září, plné hlubšího smyslu, nad to vše pak je to měsíc, kdy se opět otevírá země, takže už zase můžeme sázet."

Září je měsíc, kdy je na zahradě nejvíce práce. Zdroj: Panumas Yanuthai / Shutterstock

Příprava sklepa

Sklep je ideální místností pro uskladnění úrody. Proto ho ukliďte od nepořádku a zbytků z minulé sezóny. Díky tomu vám plody déle vydrží čerstvé, svěží, zdravé a plné chuti. Pokud bydlíte v paneláku, kde nemáte chladný sklep, vytvořte si ho na balkoně. Na něj uložte bedny obložené polystyrénem, které zakryjte dekami.

Sklizeň

Dozrávají jablka, hrušky, švestky, pozdní ostružiny, vinná réva, vlašské ořechy a rakytník. To vše je nutné sklidit, uložit nebo zpracovat. Plody pečlivě prohlížejte. Potlučené, nahnilé nebo napadené pro zimní skladování neukládejte. Vyhoďte je do popelnice nebo asanační jámy, kterou zasypejte páleným vápnem. Pokud chcete mít vlastní letničky a trvalky i příští rok, uložte z nich semínka. Ze zeleniny sklízejte rajčata, papriky, lilky, cukety, malé dýně, fazolky, červenou řepu apod. Úrodu konzervujte nebo zamrazujte.

Trávník

V září již trávník nehnojte. Pouze ho posekejte. Omezte i zalévání. Pokud zjistíte, že je na pár místech spálený, dosejte ho. Toužíte-li po novém trávníku, v září je vhodná doba na jeho založení. Dny jsou ještě teplé, proto mají semínka čas vyklíčit ještě před prvními mrazíky. Výsev provádějte do poloviny měsíce.

Vitamíny na zimu

V první polovině září vysévejte ředkvičky, hlávkový salát, zimní endivii, špenát a kopr. Do zimy tak ještě sklidíte vitamíny nabitou a chutnou zeleninu. Při výběru semen volte odrůdy s krátkou vegetační dobou.

Sázení cibulovin

Začátek podzimu a ještě teplé dny jsou ideální pro sadbu jarních cibulovin. Záhon zryjte, nakypřete a přidejte kompost. Malé cibulky sázejte do hloubky cca 7 cm, větší do 15 cm. Vysaďte kosatce, narcisy, bledule, krokusy, sněženky či tulipány.

Zelenina na jaro

Pokud chcete mrkev sklízet co nejdříve na jaře, vysejte ji už v září. Stejně tak můžete vysít petržel nebo rebarboru. Záhon pak zakryjte chvojím.

Zamulčovaná mrkev vydrží na záhoně i přes zimu Zdroj: Shutterstock.com / Nadzeya Pakhomava

Jahody

Až do poloviny měsíce můžete zakládat nové záhony jahod ze zakořeněných dceřiných sazeniček. Jahodníky pak okopejte a zakryjte chvojím nebo netkanou textilii. Jsou náchylné k namrzání.

Levandule

Do poloviny září sestřihněte levanduli. Spodní části stonků obrazí a dobře přezimují.

Letněné květiny

Letněné květiny pomalu stěhujte domů. Aby neutrpěly teplotní šok, nejprve je umístěte do teplé místnosti a až pak do sklepa. Muškáty ostříhejte a také zazimujte. Citlivé fuchsie přeneste domů co nejdříve, nesnášejí chlad. Zastřihněte je a uložte do místnosti s teplotou okolo 10 °C. Zalévejte jedenkrát týdně.

Zdroje: www.chmi.cz, , www.dumazahrada.cz, , www.magazinzahrada.cz, , www.pranostika.cz, Růžena Přibylová, Babiččiny rady do zahrady