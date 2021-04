S Jaké bude počasí v prvním květnovém týdnu a jaké práce naplánovat na zahradě?

„Máj, vyženem kozy v háj." To říká lidová pranostika, která slibuje, že se počasí již ustálí a my už můžeme, společně s hospodářskými zvířaty, vyběhnout ven. Jaká je předpověď na první květnový týden? A jaké práce naplánovat na zahradě?

Český název pátého měsíce roku vymyslel filolog a překladatel Josef Jungmann v roce 1805, když překládal román Atala, aneb láska dvou divochů na poušti od francouzského spisovatele Chateaubrianda. V češtině se do té doby používal název máj, které jako jediné označení měsíce nemělo slovanský původ. Nové pojmenování se tak ujalo, že během několika let vytěsnilo původní označení. I přesto se zachovala řada pranostik, které slovo „máj" hojně využívají. Víme tedy, že když je „studený máj, bude v stodole ráj" ale „prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno".

Předpověď na květen

Květen je už typický jarní měsíc, který je v průměru o 5 °C teplejší než měsíc duben. Příroda je již probuzená a stromy se zelenají. První dekáda letošního května by ale měla být, podle předpovědi, chladná a deštivá. První máj přivítají přeháňky, déšť a ojediněle také bouřky. Ranní teploty vystoupají k 10 °C, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12–16 °C. Podobně tomu bude i v neděli s rozdílem, že začne foukat čerstvý severozápadní vítr. V prvním květnovém týdnu můžeme očekávat oblačnou až polojasnou oblohu, déšť i přeháňky. Nejvyšší denní teploty však budou šplhat až k 20 °C. Na teplé jarní počasí si budeme muset počkat až na konec druhé květnové dekády.

Práce na zahradě v prvním týdnu

Kvůli předpokládanému deštivému počasí bude práce na zahradě ztížená. Některé práce si však můžete nachystat v zahradním domku nebo na terase.

1. Nasaďte trávník

Vlhká půda a vyšší teploty jsou ideální k výsevu travního osiva. To by mělo také díky přeháňkám lehce zakořenit. Dejte si však pozor, aby se na plochu nešlapalo. Jen tak budete mít za několik týdnů krásně hustý trávník.

Nyní je ten správný okamžik vynést ven pelargónie, petúnie a další okrasné rostliny Zdroj: Profimedia.cz

2. Oživte balkón nebo terasu

Nyní je ten správný okamžik vynést ven pelargónie, petúnie a další okrasné rostliny. Verandu také můžete oživit závěsnými květináči. Rostliny zalévejte každý den a každých 10 dní je pohnojte zředěným roztokem tekutého hnojiva. Kvetení také podpoříte, když budete pravidelně odstraňovat zvadlé květy.

3. Sázíme zeleninu

Začátek května je ideální pro sázení zeleniny. Na venkovní záhony můžete dát lilky, tykve, papriky a rajčata, které jste si předpěstovali. Vyberte sazeničky s pevným stonkem a zasaďte je do hlíny hlouběji, než byly v původních květináčích. Jen tak dobře zakoření. K rostlinám také nainstalujte oporu. Jakmile se rozrostou, můžete je k ní lehce přivázat. Vysít také můžete teplomilnou zeleninu a luštěniny jako jsou fazole, tykve, okurky, cukety nebo kukuřice cukrová.

4. Stříháme živé ploty

Nyní je ten pravý čas ostříhat listnaté a jehličnaté dřeviny na požadovanou velikost. Dřišťál, zimostráz, habr, cypřišek, buk, zimolez a růži stříhejte dvakrát do roka. Tis, ptačí zob a dříny upravte nejlépe třikrát do roka. Živé ploty se tak nebudou tahat do výšky, ale budou pěkně houstnout.

Vytvořte si voňavou bylinkovou zahrádku Zdroj: Del Boy / Shutterstock.com

5. Bylinková zahrada

Bazalka, kopr, rozmarýn, majoránka, koriandr nebo fenykl oživí každou zahradu a následně i pokrmy. Vyberte jim slunné stanoviště, které není po dešti blátivé.

6. Vysaďte pivoňky

Začátek května je také ideální k vysazení voňavých a krásných pivoněk. Ať už bylinné nebo dřevité, koupené rostliny můžete vysadit přímo na stanoviště nebo je přesadit do hlubokého květináče. Pokud budete pivoňku sázet přímo na její místo, vykopejte hlubokou jámu, nasypte do něj substrát nebo dostatek kompostu a rostlinu zasaďte. Zaručíte jí tak dostatek výživy na dalších pár let.

