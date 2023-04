Druhé půlka dubna: Jaké bude počasí a co všechno stihnout udělat na zahradě?

Jaro si letos dává na čas. Jaké počasí bude ve druhé polovině dubna a co všechno je nutné ještě stihnout na zahradě? Je toho spousta! Všechno si naplánujte a využijte každé příležitosti k přípravě zahrady na novou sezonu.

Jaké rostliny vysévat a vysazovat v dubnu?

Duben už je měsícem, kdy se dá na zahradě udělat spousta práce. Bez otálení se můžete vrhnout do pěstování mnohé zeleniny.

Podívejte se, co všechno můžete předpěstovat, vysít a vysadit v dubnu. Video ze Zahrady zdraví nabízí dokonce 60+ tipů k dubnovému výsevu a výsadbě:

Duben se právem nazývá "žertovný měsíc"

Bude v dubnu aprílové počasí? Asi ano. Dlouhodobé předpovědi na celý měsíc i čtrnáct dnů jsou sice jen orientační, když se ale řekne, že počasí bude všelijaké, málokdo by ze zkušenosti s "dubnovým počasím" odporoval.

V druhé polovině dubna by se měly teploty pohybovat mezi 7 až 13 °C. Pozvolna se bude oteplovat, s výkyvy koncem měsíce, které mohou dosahovat ve dne až maxima 17 °C.

Srážky se očekávají mírně nadprůměrné až průměrné mezi 10 až 28 mm za týden.

Do konce dubna se očekávají krátké výkyvy v teplotách i srážkách. Střídat se budou jasno, polojasno i přeháňky, výjimečně sněhové, a to především na horách.

Jaro na zahradě probouzí první květy. Zdroj: Shutterstock

Dubnové práce na zahradě

Co z toho plyne pro zahrádkáře? Připravte se na to, že když bude v dubnu zrovna hezky, nesmíte tuto šanci promarnit. Deštivo i chladno se bude střídat s hezčími dny. Práci si proto naplánuje a nakupte dopředu veškeré nutné potřeby. Rozhodně to platí pro semena a sazenice, ale také substrát, který můžete potřebovat. Pro inspiraci se určitě podívejte také na zmiňované video.

Řez okrasných dřevin

Pomalý nástup jara využijte k prořezu ovocných stromů a keřů, pokud jste to zatím neudělali. V dubnu se doporučuje také řez některých okrasných dřevin a růží. Dejte si však pozor na druhy, které kvetou na starém dřevě. Stejně tak se můžete pustit do řezu živého plotu.

Péče o trávník

Během suchých dnů je možné začít s péčí o trávník. Ten před sezonou vyžaduje sice intenzivní, ale fakticky pouze jednorázový zásah. Během teplejších měsíců už budete jen sekat a zalévat. Využijte také občasných srážek a nezapomeňte trávník dosít v místech, kde je drn poškozený.

Odplevelení, kypření a předpěstování

V dubnu i jindy během roku už přichází čas na kypření, pletí, dosazovaní a vysévání všeho, co zvládne nárazově nízké teploty ještě před "ledovými muži" v polovině května. Za měsíc už bude bezpečné přemístit ven i teplomilnější rostliny, proto si vše předpěstujte v chráněném prostředí vašeho domova nebo skleníku.

Příprava skleníku nebo pařeniště

I na ty se můžete v dubnu soustředit. Skleník, pařeniště či fóliovník můžete nachystat na novou sezonu pořádným jarním úklidem a přípravou na část roku, kdy budete skleník intenzivně využívat.