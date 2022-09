Jaké bude počasí ve druhé půlce září a jak tomu přizpůsobit práci na zahradě

Devátý měsíc roku mívá poměrně příjemné počasí. Není horko, ale také není zima. Prostě ideální doba něco pořádného venku na zahrádce ještě udělat!

Podle meteorologů bude letošní září celkem pohodové. Příjemná teplota, s průměrným výskytem srážek. Není tedy na co čekat, vezměte lopaty, motyky, koše, sekačku na trávu a šup na zahradu! Váš zelený ráj potřebuje před dlouhou zimou trochu „počechrat“. Co všechno je potřeba?

Sbírejte ovoce

Ještě v září vydává zahrada své plody. Proto neotálejte – povolejte všechny členy rodiny – a pusťte se do sbírání. Nejlepší doba je brzy ráno nebo naopak večer. Nikdy se ale do sklizně nepouštějte za deště, protože ovoce by mohlo zbytečně uhnít. Spadané kousky narovnejte do krabic a spotřebujete třeba do koláčů nebo do moštů. Naopak pevnější a kvalitnější jablka a hrušky ze stromů sklízejte se stopkou, vždy tahem nahoru. Ovoce nikdy netrhejte silou nebo s ním „nekruťte“! Úrodu uložte do beden a přeneste do vlhkého sklepa. Jeho teplota by se měla pohybovat od 1 do 12 °C. Pokud nemáte sklep, můžete použít nevytápěnou garáž nebo chodbu.

Kvalitní jablkla bez oťuků uskladněte ve vlhkém sklepě. Zdroj: Profimedia

Nemáte sklep? Zkuste jablečné křížaly

Tahle varianta přichází v úvahu, když nemáte prostory ke skladování. Sušená jablka jsou plná vlákniny, vitaminů a v uzavřené nádobě můžete křížaly přechovávat v jakékoliv špajzce. Jak si je vyrobíte? Stačí jablka zbavit středu a nakrájet na plátky. Aby vám ovoce nezhnědlo, ponořte ho na chvíli do vody s trochou kyseliny citronové. Jednotlivé plátky potřete javorovým sirupem, posypte skořicí, navrstvěte do sušičky a sušte na 57 °C asi osm hodin. Usušené kousky by měly být pružné, nelámavé a při stisku by neměly pouštět šťávu. Skladujte je v temných dózách. Vydrží vám tam celou zimu.

Zajistěte teplomilnou zeleninu

Během září také dozrává spousta zeleniny, kterou je potřeba otrhat a uskladnit. Jde zejména o teplomilné druhy zeleniny, které velice citlivě reagují na změnu počasí. A které to jsou?

Rajčata

Na podzim začínají deště a to rajčatům dvakrát nesvědčí. Bývají totiž terčem plísně bramborové, která by mohla znehodnotit nejen rostlinky, ale i samotné plody. Proto raději rajčata sklízejte zavčasu – ať už jsou červená nebo zelená. Ta, která jsou nepolíbená od sluníčka, umístěte na suché místo, dozrají samy. Z rajčat si můžete připravit saláty, obložené chleby, plněná rajčata, lečo nebo omáčky do špaget. Pokud jich máte nadybtek, tak je můžete proměnit v kečup, rajčatové pyré nebo je můžete usušit v troubě.

Rajčata skliďte, i když nejsou všechna zralá. Dojdou na teplém místě. Zdroj: Profimedia

Paprika

Tenthle typ zeleniny je také velice citlivý na změnu teplot. Paprika sama o sobě roste a vyvíjí se do teploty 15 °C, pak se její růst zastaví a není o co stát. Proto se sběrem paprik neotálejte. Otrhejte papriky i se stopkou, která jim trochu prodlouží životnost. Zelenina vám déle vydrží, když ji přikryjete vlhkým ručníkem.

Papriky skliďte co nejdříve. Chladnější klima jim neprospívá. Zdroj: Profimedia

Cukety a dýně

Tyhle obři vám na zahradě vydrží do prvních nočních mrazíků. Pak už riskujete, že se z nich stanou vrásčití veteráni, které nebudete chtít dát ani do omáčky. Proto sledujte venkovní teploměr a jakmile je teplota v noci příliš nízká, pusťte se do sklízení. Máte pocit, že cukety ještě nejsou zralé? Nevadí, dojdou v teplé místnosti.

Dýně patří mezi podzimní zeleninové klasiky. Zdroj: Profimedia

S otužilci postupně do sklepa

Na vaší zahradě je také spousta zeleninových otužilců, které jen tak něco nerozhází. Řeč je zejména o červené řepě, která vydrží v dobré formě do teploty 5 °C. Na poslední chvíli byste neměli sklízet ani česnek. Pokud vidíte, že má zažloutlé listy, je ten správný čas ho vytáhnout ze země a položit ho na dobře větrané suché místo, aby důkladně proschnul. Podobným způsobem se postarejte i o cibuli.

Pokud vidíte, že česnek má zažloutlé listy, je potřeba ho sklidit. Zdroj: Profimedia

Založte kompost

Na podzim se na zahradě hromadí spousta organického odpadu. A to je ten správný čas na založení kompostu! Vyberte si na to stinné a klidné místo. A pak se pusťte do díla. Do spodní části kompostu navrstvěte rašelinu, pak piliny, shnilé ovoce, posekanou trávu a další rostlinky. Pak vše zasypte hnojem, popelem a další vrstvou rašeliny. Uvidíte, že se vám pak bude tahle zásoba živin hodit.

Úklid na zahradě vytváří rostlinný odpad. Ten je dobrým základem pro kompost. Zdroj: Profimedia

Pusťte se do prořezávání stromů

Soustřeďte se zejména na starší stromy, které mají nešikovně rostoucí nebo nemocné větve. Odstraňte hlavně ty větve, které rostou dolů nebo dovnitř stromu. Ponechte ty, které „se dívají“ do stran a nahoru, ty většinou dobře plodí. Prořezávání je pro vaše stromy přínosem. Trochu jim odlehčíte a zároveň jim dáte dostatek síly, aby mohli krásně růst.

Prořezání větví stromkům odlehčí. Zdroj: Profimedia

Zušlechtěte půdu

Poté, co sklidíte zeleninu, je potřeba záhony pořádně očistit, nakypřit a přihnojit. Místo minerálních hnojiv použijte raději humus nebo hnůj.

Zdroje: www.optolov.ru, www.magazinzahrada.cz