Jaké bude počasí přes velikonoční svátky: Mají si koledníci připravit pláštěnku?

Snad není pro velikonoční koledníky nic horšího, než když musí s pomlázkou obcházet domácnosti, zatímco je bičuje silný déšť anebo venku panují velmi nízké teploty. Tato oblíbená tradice se pak stává dost nepříjemnou a nezřídka kdy se mnozí raději koledy kvůli nepříznivému počasí zřeknou. Jaké teploty budou panovat venku letos na Velikonoce?

Zdroje: meteocentrum.cz, treking.cz, chmi.cz

Velikonoce patří mezi nejkrásnější období v roce. Nejen samotné Velikonoční pondělí, kdy chlapci a muži obcházejí ode dveří ke dveřím s pomlázkou, aby si vykoledovali nějakou nadílku, ale i všechny další dny, na které připadají velikonoční svátky. Ty jsou časem pohody, během nichž si spousta lidí chce užít společně strávený čas se svými blízkými a rodinou. A když to počasí dovolí, mnozí rádi vyráží na nejrůznější procházky do přírody anebo jezdí na výlety. A jak to vypadá, letos o Velikonocích bude čas strávený venku rozhodně příjemný. Čekají nás totiž poměrně příznivé teploty.

Letos na Velikonoce hrozí dešťové přeháňky jen na Zelený čtvrtek a na Velikonoční neděli. Zdroj: Shutterstock

Venkovní teploty o Velikonocích

Teploty v období od pondělí 11. 4., na které připadá Modré pondělí, až do Velikonočního pondělí budou teplotně průměrné a v některých dnech i lehce nadprůměrné. Odpoledne budou teploměry ukazovat maximální teplotu až 18 °C. Je ale i dost možné, že na některých místech teploty vystoupají až na krásných 22 stupňů.

V celém druhém dubnovém týdnu se bude postupně oteplovat a teploty přes den se budou v průměru držet na 12 stupních Celsia. Prakticky každý den bude polojasno, srážky hrozí jen na Zelený čtvrtek (14.4.) a také na vrchol velikonočních svátků, tedy na Velikonoční neděli (17.4.). Nejteplejším dnem Velikonoc bude středa 13. 4., kdy budou na většině našeho území panovat teploty okolo 16 °C.

Počasí na Velikonoční pondělí

Přestože je podle tradice vrcholem velikonočních svátků Velikonoční neděle, známá také jaké Boží hod velikonoční, nejslavnostnějším dnem je pro mnohé Velikonoční pondělí. To mají v oblibě hlavně muži a chlapci, kteří už od samého rána obcházejí domácnosti s cílem vyšlehat pomlázkou co nejvíce žen, kterým podle pověsti právě tímto krokem dodají svěžesti, vitality a mládí až do dalších Velikonoc. Hospodyňky pak koledníkům dávají nejrůznější odměny jako vyjádření díku.

Venkovní teploty na Velikonoce budou průměrné až nadprůměrné. Zdroj: Shutterstock

Tradice připadající na Velikonoční pondělí jsou u mužů velmi populární. Když ale venku lije jako z konve, není chození ode dveří ke dveřím úplně příjemné. Toho se ale letos koledníci vůbec bát nemusejí! Na Velikonoční pondělí by totiž venku měly panovat teploty okolo 15 stupňů a celý den být polojasno. Tak snad se letos počasí na Velikonoce povede...