Jak na podzim správně hnojit ovocné stromy. Nedělejte zbytečné chyby

Pokud patříte mezi pěstitele ovocných stromů, měli byste jim dodat potřebné živiny právě teď na podzim. Správné hnojení vám zajistí bohatou úrodu i v další sezóně.

Nastal podzim, a tudíž i čas, kdy je potřeba se o stromy postarat. Jedním ze základních kroků je jejich správné hnojení. Náležitou přípravou půdy na podzim budou stromy v dalším roce mnohem lépe prospívat a také se dočkáte nejen většího množství plodů, ale budou i v prvotřídní kvalitě.

Až do prvních mrazů

V tomto období jsou ovocné stromy po celé sezóně značně vyčerpané, a proto je potřeba dopřát jim ty správné živiny, které jim pomohou přečkat zimu. S hnojením můžete začít už koncem září, a to až do doby zhruba dvou týdnů před prvními mrazy. Proto pečlivě sledujte předpověď počasí.

Inspirovat se můžete na videu:

Čeho se vyvarovat a co upřednostnit

V tuto dobu není vhodné používat hnojiva s nadměrným obsahem dusíku, který zpomaluje vyzrávání rostlinných pletiv. Kvůli tomu by byly ovocné stromy méně odolné mrazu. Dusík totiž podporuje růst, což je během tohoto období nežádoucí. Mladé výhony by mrazivé počasí jen zničilo a stromy by byly mnohem více náchylné k mnohým houbovým chorobám.

Na podzim není vhodné používat hnojiva s nadměrným obsahem dusíku Zdroj: shutterstock.com

Využijte organická hnojiva

Vždy po sklizni byste měli půdu v okolí stromů řádně prokypřit a následně doplnit organická hnojiva. Výbornou volbou je chlévská mrva neboli hnůj. Výtečnou službu udělá nejen kravský nebo koňský, ale lze použít i slepičince. Hnůj si můžete pořídit i v granulované podobě, jeho aplikace není tak náročná a je v každém ohledu rychlejší.

Vyrobte si pampeliškové hnojivo

Budou vám k tomu stačit ještě stále dostupné pampeliškové listy. Stačí je vložit do připravené nádoby, zalít je teplou vodou a zakrýt víkem. Pak tuto směs uskladněte na několik dní na tmavém místě, nemělo by na ni dopadat přímé sluneční světlo. Každý den hnojivo pečlivě promíchejte.

Postupně bude docházet k fermentaci, což se nejprve projeví značným zápachem. Ve chvíli, kdy zmizí, vznikající hnojivo přefiltrujte, poté jej zřeďte s vodou v poměru 1:10 a použijte jako zálivku. Zbylé vylouhované listy lze využít jako účinný mulč, který se po rozložení stane další vhodnou výživou. K listům pampelišek můžete klidně přidat i kopřivy nebo čerstvou trávu.

Výborné hnojivo na ovocné stromy si můžete vyrobit i z pampeliškových listů. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vhodná jsou i superfosfátová hnojiva

Nejprve vytvořte kolem každého stromu několik rýh do hloubky cca 30 cm. Poté do nich hnojivo aplikujte. Na 1 m² by mělo připadnout asi tak 40 až 50 g hnojiva. Pokud je vaše půda na zahradě málo vyživená, je možné k superfosfátům přidat i kyselinu sírovou a chlorid draselný.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.ceskestavby.cz, www.chalupari-zahradkari.cz