Jak na podzim hnojit záhony: Zkušená zahradnice radí nejlepší postup

I když už to skoro vypadá, že sezona končí, právě nyní je na zahradě ještě spousta práce. Jak jistě tušíte, příprava na příští sezonu začíná už podzimem předešlého roku. K podzimu patří i kvalitní a intenzivní prohnojení záhonů. Umíte záhony správně hnojit?

Podzimní práce na záhonech a hnojení

Během podzimu můžete ještě sklízet, stříhat, mulčovat, sekat i postupně zazimovávat choulostivé rostliny, ale určitě byste měli i hnojit. Ne proto, že byste očekávali od rostlin výrazný přírůstek právě nyní, podzimní hnojení je docela jinačí.

Hnojíte-li podzimními minerálními hnojivy, pak s tím můžete vesele pokračovat zhruba do začátku listopadu. Tehdy je dobré ještě naposled pohnojit například trávník. Podzimní hnojiva obsahují větší podíl draslíku, který pomůže rostlinám k vyzrání pletiv i kořenového systému. V podstatě jde o prevenci proti omrznutí a vylepšení stavu rostlin ještě před tím, než udeří opravdová zima.

Podzimní minerální hnojiva

Minerální hnojiva by měla být však jen doplňková. Mnohem zásadnější je na podzim příprava půdy a hnojení organickými hnojivy, které navrátí půdě vyčerpané živiny. I když jistě střídání plodin na záhonech významně pomáhá hospodaření s živinami, organická vysoce kvalitní hnojiva je vhodné zapracovat do půdy právě teď.

Podzim patří i zelenému hnojení Zdroj: Profimedia

Podzim patří i zelenému hnojení

Možná máte na záhonech ještě stále zelené hnojení, což jsou rostliny záměrně vyseté k tomu, aby byly do půdy následně zapracovány. Výběr osiva je nejen na vás, čase setí, ale také na plodinách, které jste předtím na tomto záhonu pěstovali. Nyní je však na výsev již pozdě, zelené hnojivo už by mělo být dávno vzrostlé. Nyní je můžete v rámci rytí záhonů zapracovat do půdy. Obvykle je stačí rýčem nahrubo posekat a při převracení půdy je do záhonu vpravit. Jestliže však není čas, nezoufejte, zelené hnojení lze zapracovat i na jaře.

Jak na hnojení koňským a kravským hnojem, k tomu se hned dostaneme.

Hnůj na podzim záhonům svědčí

I když je zelené hnojení velmi přínosné, na podzim můžete a rozhodně byste měli použít také ještě významnější organická hnojiva, jako je kravský a koňský hnůj. Na podzim čerstvost hnoje, a tedy i agresivita na holém záhonu ničemu nevadí.

Chlévská mrva, tedy směs exkrementů a podestýlky nemusí být nijak vyzrálá, tímto čerstvým materiálem můžete pokrýt odplevelené a zryté záhony do výšky až 20 cm. Během zimních měsíců i tento materiál vyzraje a rostliny, které vysejete či vysadíte na jaře, proto nepopálí ani jinak neohrozí. K podzimnímu hnojení můžete použít i vyzrálý hnůj, to je samozřejmě na vás a vašich možnostech.

Skvělé jsou koňské koblížky, i slamnatý hnůj z chlévů a stájí Zdroj: Shutterstock.com / Ian Francis

Dejte si však pozor na hnůj z velkochovů. I hnůj totiž může obsahovat nechtěné látky jako hormony či antibiotika. Z tohoto důvodu jsou vhodnějším zdrojem menší domácí chovy.

Alternativou organického materiálu přímo od zvířat je také granulovaný hnůj. Nutno dodat, že jen teoreticky. I když jde patrně o kvalitní hnojivo, jeho cena je příliš vysoká, než aby bylo možné granulované hnojivo používat ve větším na zahradě. Jistě je to ideální zdroj živin, pokud pěstujete například na balkoně nebo terase, kam kolečko čerstvé mrvy nejspíš nepřivezete...

