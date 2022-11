Inspirace od profesionálních zahradníků: Takto krásná může být podzimní zahrada

I podzimní zahrada může být nádherná. Toto období hýří barvami, ale také vůněmi. I když si někdo může myslet, že s příchodem sychravých podzimních dnů život na zahradě končí, opak je pravdou. Pro mnohé zahrádkáře je stejně atraktivní jako jaro. Inspirujte se u odborníků.

Podstatou barevně rozkvetlé podzimní zahrady je správné plánování vlastně už při jejím vzniku nebo budování. Je nutné do ní zařadit právě rostliny a keře, které udrží zahradu atraktivní i po odkvětu letniček a po změně sezóny.

Vždy je lepší se poradit s odborníkem, ať už zahradním architektem nebo profesionály v některém zahradním centru. Nakupovat byste tak měli rostliny v průběhu celého roku a vybírat ty jarní, letní i podzimní.

Astry jsou nejkrásnějšími podzimními květinami. Zdroj: Profimedia

Rozkošné astry

Královnami všech podzimních zahrad jsou bezpochyby astry. Jsou velmi rozmanité a skromné. Existuje velké množství druhů aster, většina z nich rozkvétá už na konci léta nebo začátkem podzimu.

Vhodná k plotům nebo zídkám je například Pink Star, vybírejte druh, který je vyššího vzrůstu, bude tak zajímavou dominantou v zahradě. Do její blízkosti zasaďte třeba odrůdu Starshine, která má kompaktní vzrůst, doslova překypuje drobnými bílými kvítky a hodí se i k řezu. V záhonu vytvoří velký zářivý bochánek. Začíná kvést zhruba začátkem září a nejkrásnější je právě koncem měsíce a v průběhu října.

Uchvátí vás i polovysoký keřík astry s drobounkými rozkošnými kvítky s příznačným názvem Lovely. Naopak nízká, ale neméně nádherná je astra Prince s malinkými bílými kvítky s fialovým terčíkem. Je také velmi efektní, když se rostliny na zahradě opakují, v případě aster to rozhodně udělejte. Poslední astrou z našich tipů je odrůda Baar´s Blue s velkými fialkovými květy se žlutým terčíkem.

Jak nádherně může vypadat podzimní zahrada, se podívejte na videu:

Jednoduchá růže

Ovšem nejen na astrách je postavený efekt podzimu na zahradě. Zvolit můžete i další lákavé rostliny, neměly by chybět růže, například odrůda Lupo s jednoduchými květy, které jsou ideální pro včely a čmeláky pro sběr pylu. Tato odrůda je zajímavá tím, že kvete dvakrát, poprvé někdy na začátku června, kdy má světlejší barvu než na podzim, kdy kvete podruhé.

Růže odrůdy Lupo kvete dvakrát za rok. Zdroj: Shutterstock

Jeřáb a bez pro ptáčky

Další radou při plánování zahrady je nejen to, aby byla co nejdéle v roce rozkvetlá, ale rostliny by měly být užitečné jak pro hmyz, tak pro ptactvo. Součástí záhonů by měly být i dřeviny, například červenolistá forma bezu černého, odrůda Black Lace. Z jeho květů se na podzim vytváří plody, které jsou zdrojem potravy některých druhů ptáků.

Pro kosy vysaďte jeřáb, třeba druh Autumn Spire, který působí velmi dekorativně, během října se bobulky vybarvují do sytě červené barvy. Krásná a užitečná je i okrasná jabloň. Tvoří malinká jablíčka, na kterých si také rádi smlsnou kosi, odrůda nese název Everest.

Jeřáb Autumn Spire. Zdroj: Profimedia

Nádherný brslen křídlatý

Na vaší podzimní zahradě nesmí chybět keř brslen křídlatý, forma Compactus. Doroste až do výšky 250 cm a bývá hodně široký, a to až několik metrů. V létě si ho ani nevšimnete, neboť jeho listy mají zelenou barvu, na podzim se ale zbarví do nepřehlédnutelného odstínu vínové.

Barevné javory

Jednou z nejkrásnějších dřevin pro podzimní efekt jsou bezpochyby javory, kupříkladu javor shirasavánský, kultivar Aurea, pocházející z Japonska a Korey. Nejkrásnější je právě na podzim, kdy se jeho listy ze zelené přebarvují do různých odstínů žluté, červené a oranžové barvy.

Nezapomínejte na fuchsie

Nezapomeňte ani na fuschii, která zdobí zahrady až do pozdního podzimu, druh s názvem Riccartoni přežije i naši zimu, v tomto období vás potěší zajímavými růžovými květy s fialovými středy, které jakoby byly zavěšeny na zelených výhonech.

Brslen křídlatý - Compactus. Zdroj: Profimedia



