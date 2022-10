Podzimní bylinky: Tyto se teď na podzim vyplatí nasbírat. Mají až zázračnou moc

Milujete bylinky a chcete čerpat jejich sílu po celý rok? Žádný problém. Ačkoli je asi máte spojené hlavně s jarními a letními měsíci, i na podzim můžete směle vyrazit na sběr.

Ikdyž se mnohým může zdát, že bylinkové sezoně už odzvonilo, zdaleka tomu tak není. Zatímco na jaře a v létě bylinky poskytovaly květy, pupeny a listy, nyní můžete čerpat sílu z kořenů či plodů. Využijte toho, že podzim hýří všemi barvami. Vneste je i do svého života a zásobte se vitaminy a minerály, které dávají právě podzimní bylinky.

A tak až půjdete na procházku do přírody, vezměte si s sebou košík. Stále ještě do něj můžete sbírat lesní plody. „Dozrávají plody černého bezu, jalovčinky, červené šípky, žlutooranžové bobulky rakytníku, ještě někde možná zůstaly na keřích černomodré ostružiny a červené maliny. Plody jsou významným zdrojem vitaminů, minerálních látek i vlákniny. Podzim je bohatý na úrodu, je barevný a ve vzduchu je již cítit přicházející zima. V tomto období je třeba sklidit vše, co se urodilo a co nemůže přezimovat. Nutné je zpracovat květy, natě i kořeny bylinek,“ říká bylinkářka Hanka Parmová.

1. Kořeny a oddenky

Než zamrzne půda, vykopávejte kořeny a oddenky bylinek. Právě nyní před zimou se do kořene stahuje jejich síla. „Nejvhodnější doba je při ubývajícím měsíci nebo novoluní. Kořeny po vykopání vyčistěte kartáčem, dočistěte nožíkem a důkladně operte v čisté studené vodě. Větší kořínky rozkrojte na kousky, tlustý kořen krájejte podélně, aby kousky rychleji vysychaly. Kořeny můžete nastrouhat na struhadle. Sušte v sušičce, využívejte i zbytkové teplo po pečení v troubě,“ říká Hanka Parmová a upozorňuje, že kořen musí být pečlivě vysušený, jinak brzy zplesniví.

Kořen kozlíku lékařského se používá ve formě čaje na nespavost, nervozitu a úzkosti. Zdroj: shutterstock.com

Kozlík lékařský

Má rád vlhká místa, najdete ho v mokřinách, kolem příkopů či v lese. Sbírá se od října do listopadu. Kočky jeho aroma přímo milují, nám lidem však příliš nevoní. Zato nám přináší mnoho užitečného.

zklidňuje nervy

ulevuje od psychického napětí

navozuje dobrý spánek

mírní křeče

Zkrátka kozlík pomůže od potíží vyvolaných pocuchanými nervy. „Uleví vám při nervovém vyčerpání spojeném s nespavostí a bušením srdce. Zklidňuje i žaludeční neurózy. Nejvhodnější forma použití je lihová tinktura, která se nazývá valeriánské kapky podle názvu kozlíku valeriana,“ říká Hanka Parmová.

Tip bylinkářky

Při nespavosti a mělkém spánku ohřejte sklenici mléka, oslaďte medem, nakapejte lžičku kozlíkových kapek a pomalu vypijte. Neužívejte dlouhodobě, po třech týdnech vysaďte a na spaní použijte například šišák bajkalský, chmel, meduňku nebo čajové směsi.

I křen se řadí mezi léčivky Zdroj: iMarzi / Shutterstock

Křen

Možná ho máte na zahrádce a ani by vás nenapadlo, jak skvěle vám může na podzim posloužit. I křen se řadí mezi léčivky.

zlepšuje metabolismus

povzbuzuje trávení

je močopudný

čistí krev

Tip bylinkářky

Křenové placky se přikládají na bolavá místa při blokaci zad a při revmatismu. Je potřeba dát pozor na případnou alergickou reakci.

Kostival lékařský podporuje zdraví kloubů Zdroj: shutterstock.com

Kostival lékařský

Mohutná rostlina dorůstá do výšky až jednoho metru. Objevuje se na vlhčích místech. Jeho kořeny se sbírají v září a říjnu. Obsahuje látku alantoin, která má hojivé účinky. Vyrábějí se z něj masti, tinktury, odvary či obklady...

Ulevuje od bolestí kostí, šlach či vazů.

Podporuje zdraví kloubů

Tip bylinkářky

„Z kořene kostivalu se připravují obklady na bolavá místa při zánětech svalů, zlomeninách, pohmožděninách nebo modřinách. Kostivalový obklad změkčuje zatvrdlinky v prsou a zmírňuje fantomové bolesti po amputaci končetin. Kostivalový olej nebo mast se používá na chronické choroby kloubů a kostí a křečové žíly,“ uvádí bylinkářka.

2. Plody

Červené plody šípkové růže si rozhodně zaslouží pozornost Zdroj: Profimedia

Šípky

Červené plody šípkové růže si rozhodně zaslouží pozornost. Právě nyní dozrávají na mezích, na okrajích lesů, v opuštěných zahradách. Je to vlastně plevel, který přináší mnoho užitku. Že je bohatým zdrojem vitaminu C, je obecně známé. I proto se jim občas říká pomeranče severu. „To je díky tomu, že fungují jako posilující vitaminová bomba. Ve 100 g šípků je až 1200 mg vitaminu C. Šípky dále obsahují vitamin A, B, P, K, pektiny, třísloviny, hořčík a další látky,“ říká Hanka Parmová.

Možná jste ale netušili, že šípky úspěšně fungují při cévních onemocněních, paradontóze, nebo špatné srážlivosti krve. A mají jednu velkou výhodu. „Mohou se používat bez omezení, nelze se předávkovat, ale dlouhodobým užíváním bez přestávek ztrácejí pro uživatele účinnost. Zkrátka všeho s mírou a dobrého pomálu platí i v tomto případě.“ Skvělý je šípkový čaj, ale také džem, protlak, sirup či víno nebo omáčka.

jsou bohatým zdrojem vitaminu C

posilují imunitu

pomáhají při paradontóze

ulevují od bolestí způsobených křečovými žilami

poradí si s infekcemi

Připravte si domácí šípkovou marmeládu Zdroj: Profimedia

Tip bylinkářky

Šípková marmeláda pro moderní dobu:

1 kg zralých šípků omyjte, vložte do „pomalého“ hrnce, zalijte 0,5 l vody a vařte asi 10 hodin. Pak hmotu propasírujte, vložte zpět do hrnce, přidejte 0,4 kg třtinového cukru, rozmíchejte cukr do roztopení, případně přidejte horkou vodu a ještě 4 hodiny povařte. Plňte ho horkých skleniček, na vrch můžete přidat lžičku rumu. Skleničku obraťte dnem vzhůru a nechte vychladnout. Případně můžete marmeládu sterilovat 25 minut při teplotě 85 °C.

Černý bez snižuje horečku Zdroj: Shutterstock

Černý bez

Právě nyní se to podél cest hemží černými bobulkami černého bezu. Natrhejte si je, dodají vám spoustu vitaminu C, ale i skupin B, A či kyselinu pantothenovou. Jsou chutné i jen tak čerstvé nebo sušené. Obvykle z nich ale děláme sirupy. „Bezinky tiší bolesti nervového původu, používají se při zánětu trojklanného nervu nebo ischiasu či na migrénu. Čerstvé plody způsobují průjem a ve větším množství jsou toxické. Tento problém se odstraní sušením nebo konzervací. Kuličky můžete lisovat a pak připravit sirup nebo likér,“ radí Hanka Parmová.

ulevuje od bolestí nervového původu

snižuje horečku

podporuje pocení

pomáhá při neurologických potížích

bojuje s infekcemi

předchází tvorbě hemoroidů

zlepšuje činnost ledvin

Bezový sirup Zdroj: Profimedia

Tip bylinkářky

Bezový sirup

Zralé plody bezu odšťavněte nebo přepasírujte přes umělohmotné síto. Na 1 l šťávy přidejte 0,5 kg třtinového cukru, 0,5 kg medu a šťávu z 2 citronů. Mírně ohřejte do rozpuštění cukru, promíchejte, dejte do sklenic a uložte v chladu. Při bolestech nervového původu užívejte 3–5 lžic denně, ne více.

3. Listy a nať

I na podzim ještě můžete sbírat listy a nať bylinek. Na louku se lze vypravit pro jitrocel, kontryhel či sedmikrásky. Na záhonku pak posbírejte mátu, meduňku, tymián či levanduli… „Listy a nať je nejlepší sbírat při novoluní a úplňku, kdy Měsíc přibývá. Zesílí se tak jejich léčivé účinky,“ radí bylinkářka.

Sedmikrásky na louce i na zahrádce je nepřehlédnete Zdroj: shutterstock.com

Sedmikráska

Na louce i na zahrádce je nepřehlédnete. Drobná bílá kvítka se z trávy usmívají až do prvních mrazíků. Ačkoli působí tak jemně, jsou velmi odolná, snesou i desetistupňový mráz. „Z účinných látek, které sedmikráska obsahuje, stojí za zmínku saponiny, sliz, flavonová barviva, třísloviny a inulin. Květ sedmikrásky příznivě působí na plicní, ledvinové a močové choroby, usnadňuje odkašlávání. Pokud trpíte na migrény, zkuste to tentokrát zklidnit sedmikráskovým čajem. Pro své protizánětlivé účinky se používají i na omývání pokožky a ran při hnisavých zánětech a pro krásnou pleť, na kloktání i na obklady,“ doporučuje Hanka Parmová.

čistí krev

působí protizánětlivě

ulevují od kašle

pomáhají při migrénách

užívají se při zánětech ledvin či močových cest.

Tip bylinkářky

Sedmikráskové květy můžete spolu s pažitkou, česnekem a dalšími bylinkami přidat do tvarohových nebo vaječných pomazánek. Nemá negativní účinky a lze ji užívat dlouhodobě v přiměřené míře.

Levandule. Krásná fialová a intenzivně voňavá bylinka Zdroj: shutterstock.com

Levandule lékařská

Krásná fialová a intenzivně voňavá bylinka má mnoho přízvisek. Lidově se jí říká dulenka, devandule, špikanard či špikrnát. Je další z řady bylinek na nervy, daří se jí na sluníčku, kde získává intenzivnější vůni. Levandule je hojně využívána v aromaterapii či v kosmetice pro svoji typickou a příjemnou vůni. Na masáže se používá levandulový olej, příjemné je levandulové mýdlo, ale bylinka bývá také součástí provensálského koření.

snižuje krevní tlak

pomáhá při hojení ran

posiluje obranyschopnost

ulevuje od bolestí hlavy

poradí si s afty

zklidňuje

navozuje dobrý spánek

Tip bylinkářky

Voňavé pytlíčky

Levandule v plátěném pytlíku odhání moly a provoní celou skříň s prádlem. Rodičky dříve dostávaly svazek levandule při porodu, dodávala odvahu a odháněla strach.

Měsíček lékařský (Pot marigold) Zdroj: profimedia.cz

Měsíček lékařský

Svítí jako slunce, které zapadá za obzor. Nádherná květina skvěle působí na náš organismus. „Mimo jiné se používá jako prevence v léčbě rakoviny, zvláště ženských orgánů. Při bolestivé menstruaci se týden před jejím začátkem pije měsíčkový čaj. Měsíčková mast vyrobená z okvětních lístků nejlépe oranžového měsíčku se používá na špatně se hojící rány, spáleniny, opruzeniny, omrzliny. Na pihy a stařecké skvrny se zase aplikuje čerstvá šťáva z květů. Květní úbory se přidávají do rýže, kde nahrazují šafrán. Měsíček barví oranžovo-žlutě a lístky dodají pokrmu pikantní chuť. Měsíčkový čaj se přidává do sedací koupele při špatně se hojících rankách a hemoroidech,“ vypočítává Hanka Parmová a dodává ještě jednu skvělou vlastnost této bylinky – měsíčkem se nelze předávkovat.

podporuje trávení

zlepšuje činnost jater a žlučníku

posiluje ledviny

zklidňuje

snižuje krevní tlak

pozitivně působí na srdce

Zásady sběru a zpracování

Plody a semena sbírejte zralé a kdykoli během dne.

Sklízejte je za suchého počasí.

Netrhejte je u silnice, ale vždy na čistých místech.

Některé lze rovnou uskladnit, jiné je třeba konzervovat.

